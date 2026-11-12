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Italia bangkit dari ketertinggalan akibat gol cepat Michael Olise untuk meraih kemenangan 3-1 atas Prancis di San Siro berkat penyelesaian akhir yang klinis. Dua gol Francesco Esposito dan satu gol Davide Frattesi memastikan Italia mengamankan tiga poin dalam laga Nations League ini.

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Italia menunjukkan permainan transisi yang sangat efektif di San Siro, membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu untuk mengalahkan Prancis 3-1. Tim tamu mengawali pertandingan dengan baik lewat gol Olise pada menit ke-10, tetapi tim asuhan Roberto Mancini tetap tenang. Disiplin taktik membuat Italia mampu meredam tekanan sebelum membalas melalui Esposito, yang menyamakan kedudukan pada menit ke-26 setelah aksi apik Nicolò Cambiaghi.

Pada babak kedua, Italia menguasai sepenuhnya area tengah. Frattesi membalikkan keadaan pada menit ke-63 setelah menuntaskan serangan yang dibantu pemain pengganti Federico Dimarco. Meski Sebastiano Esposito gagal mengeksekusi penalti sesaat sebelum gol itu, Italia tetap berhasil mencetak gol ketiga. Francesco Esposito memastikan kemenangan lewat titik penalti pada menit ke-75, melengkapi penampilan yang ditandai pressing berintensitas tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis saat menghadapi Prancis asuhan Zinedine Zidane.

Penjaga gawang & pertahanan

Gianluigi Donnarumma - 7/10

Sang kapten nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan tembakan akurat Olise pada awal laga, tetapi setelah itu ia menjadi sosok yang menenangkan. Ia mencatat empat penyelamatan penting untuk membendung Prancis saat mereka mendominasi penguasaan bola, serta menguasai area penaltinya dengan baik ketika Italia menghadapi total 18 tembakan.

Michael Kayode - 6/10

Ditugaskan meredam Bradley Barcola, Kayode kesulitan pada awal laga tetapi tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Meski beberapa kali kerepotan menghadapi pergerakan pemain Prancis yang menyusul serangan dari sisi lapangan, kekuatan fisiknya berguna saat Italia beralih ke fase bertahan. Ia turut berkontribusi pada 43 sapuan timnya.

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Giorgio Scalvini - 7/10

Bek tengah muda ini tampil proaktif dan memimpin lini belakang dengan 18 intersep bersama rekan-rekannya di pertahanan. Ia berperan penting dalam membatasi penetrasi Prancis melalui tengah, memaksa mereka menyerang dari sisi lapangan dan melepaskan tembakan spekulatif.

Topik Terkait

Alessandro Bastoni - 7/10

Seperti biasanya, Bastoni tenang saat menguasai bola dan membantu mengawali beberapa serangan balik sepanjang pertandingan. Kemampuannya maju ke lini tengah menciptakan keunggulan jumlah pemain yang sulit diantisipasi Prancis ketika Italia berada dalam periode terbaiknya.

Riccardo Calafiori - 7/10

Bermain di sisi kiri formasi empat bek, Calafiori tampil disiplin dan menjaga posisinya dengan baik. Ia berperan penting dalam lini pertahanan yang berhasil mengatasi ancaman Rayan Cherki dan Olise, sehingga Italia tetap rapat meski hanya menguasai 35% bola.

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Lini tengah

Nicolo Barella - 8/10

Barella menjadi motor lini tengah tim berkat pergerakan tanpa henti dan kecerdasan taktiknya. Ia menjelajahi banyak area untuk membantu Italia melancarkan 7 serangan balik, sekaligus menjadi penghubung antara pertahanan yang bermain lebih dalam dan lini depan yang klinis.

Davide Frattesi - 8/10

Pemain Lazio ini tampil menentukan kemenangan dengan memperlihatkan ciri khasnya, yakni berlari masuk ke kotak penalti dari lini kedua. Ia mencetak gol kedua yang krusial pada menit ke-63 dan terus menjadi ancaman sebelum ditarik keluar pada menit ke-73.

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Sandro Tonali - 7/10

Tonali menjadi pelindung lini belakang yang dibutuhkan untuk meredam pengaruh Adrien Rabiot dan Désire Doue. Penempatan posisinya memberi Barella dan Frattesi lebih banyak kebebasan bergerak. Ia juga memanfaatkan dengan efisien kesempatan yang terbatas saat menguasai bola di tengah ketatnya persaingan di lini tengah.

Lini serang

Francesco Esposito - 9/10

Tak diragukan lagi, ia pemain terbaik pertandingan ini. Ia menunjukkan naluri mencetak gol untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-26 dan tetap tenang saat mengeksekusi penalti pada menit ke-75. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-39, permainannya sebagai tumpuan serangan luar biasa.

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Sebastiano Esposito - 6/10

Sang penyerang menjalani malam yang membuat frustrasi di depan gawang setelah gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-60, yang seharusnya bisa membuat tugas Italia lebih mudah lebih awal. Namun, pergerakannya membuka ruang bagi pemain lain, dan ia bekerja keras saat bertahan sebelum digantikan.

Nicolo Cambiaghi - 7/10

Cambiaghi berperan penting dalam kebangkitan Italia pada babak pertama dengan memberi assist untuk gol penyeimbang pada menit ke-26. Kecepatannya saat serangan balik memaksa lini belakang Prancis mundur dalam situasi sulit, sekaligus menjadi awal keberhasilan Italia dalam permainan transisi.

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Pemain pengganti & pelatih

Federico Dimarco - 8/10

Pergantian pemain yang tepat. Dimarco masuk pada menit ke-62 dan hanya membutuhkan 60 detik untuk memberikan assist bagi gol Frattesi yang membawa Italia unggul, sekaligus mengubah sepenuhnya dinamika permainan di sisi kiri.

Antonio Vergara - 6/10

Masuk pada menit ke-62 untuk menambah tenaga baru di sepertiga akhir lapangan, Vergara terus menekan pertahanan Prancis pada fase akhir pertandingan.

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Issa Doumbia - 6/10

Masuk pada menit ke-73 untuk memperkuat lini tengah setelah Frattesi keluar, ia membantu Italia mempertahankan keunggulan hingga laga usai tanpa banyak kesulitan.

Samuele Ricci - N/A

Masuk pada masa tambahan waktu untuk membantu mengulur waktu.

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Gianluca Scamacca - N/A

Masuk sebagai pergantian taktis pada akhir laga untuk menambah kekuatan fisik dalam menit-menit terakhir.

Roberto Mancini - 8/10

Mancini memenangkan duel taktik melawan Zidane dengan menerima posisi Italia sebagai tim yang tidak diunggulkan. Dengan membiarkan Prancis menguasai bola (35% penguasaan bola untuk Italia) dan berfokus pada serangan langsung ke depan, ia memanfaatkan dengan sempurna garis pertahanan tinggi Prancis. Dua pergantian pemain yang dilakukannya pada menit ke-62 menjadi titik balik pertandingan.