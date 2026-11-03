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Inter mengalahkan Feyenoord 3-0 di De Kuip pada Selasa, tiga hari setelah kalah 3-1 dari AC Milan, dan mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga Champions untuk pertama kalinya musim ini.

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Yann Bisseck mencetak gol pembuka lewat tembakan melengkung pada menit kedelapan, lalu Pio Esposito menyundul bola untuk gol kedua pada menit ke-34. Keduanya berawal dari umpan Spence. Piotr Zielinski mengubah skor menjadi 3-0 sembilan menit setelah jeda lewat tembakan kaki kiri dari jarak 18 meter, sementara gol kedua Esposito pada menit ke-66 dianulir karena offside.

Feyenoord menguasai bola 53 persen dan melepaskan 18 umpan silang, tetapi hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran, sedangkan Inter mencetak tiga gol dari angka gol ekspektasi (xG) sebesar 0,92. Kemenangan ini mengangkat Inter dari posisi ke-20 ke posisi ke-14 di fase liga dengan enam poin, sementara Feyenoord berada di posisi ke-30 dengan tiga poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Inter...

Penjaga gawang & pertahanan

Josep Martinez (7/10): Jarang mendapat ujian. Kedua tembakan Luciano Valente mengarah tepat kepadanya, sementara tembakan Anis Hadj Moussa dari sudut sempit memantul dari dadanya dan keluar melewati garis gawang. Tampak goyah saat menghadapi sepak pojok di pengujung laga, termasuk ketika salah membaca arah bola pada menit ke-80.

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Yann Bisseck (8/10): Masuk ke formasi tiga bek menggantikan Alessandro Bastoni yang terkena skorsing. Ia bergerak maju menerima umpan Spence, mengecoh pemain yang menjaganya di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri ke sudut jauh untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions.

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Manuel Akanji (7/10): Menerima kartu kuning pada menit ke-39 setelah mendorong Gjivai Zechiel dalam sebuah keributan. Jerayno Schaken melewatinya pada menit ke-65 sebelum Carlos Augusto datang menutup ruang, tetapi selain itu, trio bek Inter tampil solid. Digantikan Benjamin Pavard pada menit ke-85.

Carlos Augusto (7/10): Bergerak cepat untuk menyapu bola dari Schaken setelah pemain itu lolos, meski Hadj Moussa berhasil melewatinya, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tembakan yang melambung pada menit ke-73.

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Lini tengah

Djed Spence (8/10): Kreator utama Inter. Ia mengirim umpan yang membuka ruang bagi Bisseck untuk mencetak gol pertama, lalu melewati Javi Lopez dan mengirim umpan silang yang disundul Pio Esposito setelah bola sempat berbelok arah. Memaksa Tjark Ernst melakukan penyelamatan sesaat setelah jeda dan terlibat dalam proses gol yang dianulir.

Nicolo Barella (8/10): Sang kapten menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain lain di lapangan, mengawali proses gol kedua dengan umpan kepada Spence, lalu mengirim umpan mendatar kepada Zielinski untuk mengubah skor menjadi 3-0. Digantikan Petar Sucic pada menit ke-78.

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Hakan Calhanoglu (7/10): Menerima kartu kuning setelah tiga menit karena terlambat menekel Nacho Ferri, tetapi memblok tembakan Lopez pada menit ke-26 dan memberikan umpan untuk tembakan setengah voli Zielinski pada menit ke-38. Digantikan Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-57.

Piotr Zielinski (8/10): Sudah dua kali nyaris mencetak gol sebelum jeda. Tembakan setengah volinya meleset tipis, sementara tembakan mendatarnya diselamatkan Ernst. Ia kemudian memastikan kemenangan lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke sudut bawah gawang. Digantikan Aleksandar Stankovic pada menit ke-78.

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Federico Dimarco (7/10): Pemain Inter yang paling aktif menyerang pada awal laga. Satu tembakannya diblok hingga menghasilkan sepak pojok, sementara tembakan lainnya diselamatkan Ernst. Mengirim umpan silang untuk gol Esposito yang dianulir pada babak kedua.

Lini depan

Pio Esposito (8/10): Menjadi starter saat Lautaro Martinez masih absen. Ia melompat lebih tinggi daripada Mika Marmol untuk menyundul umpan silang Spence yang sempat berbelok arah, lalu sempat mengira telah mencetak gol kedua pada menit ke-66 sebelum gol itu dianulir karena offside, keputusan yang dikonfirmasi VAR.

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Marcus Thuram (7/10): Menjadi tumpuan utama serangan Inter pada babak pertama, memenangi duel-duel udara, memaksa Ernst melakukan penyelamatan, dan melihat tembakan lainnya diblok Marmol. Digantikan Ange-Yoan Bonny pada menit ke-57.

Pemain pengganti & pelatih

Henrikh Mkhitaryan (6/10): Masuk menggantikan Calhanoglu pada menit ke-57 dan mengirim umpan yang membuka ruang bagi Dimarco di sisi kiri pada pengujung laga.

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Ange-Yoan Bonny (6/10): Menggantikan Thuram pada menit ke-57 dan memainkan umpan satu-dua dengan Spence dalam proses gol yang dianulir, tetapi gagal menghalau sepak pojok pada menit ke-81.

Petar Sucic (6/10): Menggantikan Barella pada menit ke-78 saat Inter mempertahankan keunggulannya hingga laga usai.

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Aleksandar Stankovic (6/10): Menggantikan Zielinski pada menit ke-78 dan mengirim umpan ke depan untuk Esposito pada masa tambahan waktu.

Benjamin Pavard (Tidak dinilai): Kembali dari cedera dan menggantikan Akanji untuk beberapa menit terakhir.

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Cristian Chivu (8/10): Perubahannya pada susunan pemain inti membuahkan hasil, dengan Bisseck, Pio Esposito dan Zielinski sama-sama mencetak gol. Inter pun jarang terlihat terancam setelah gol ketiga.