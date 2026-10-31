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Inter menelan kekalahan pertama di Serie A musim ini setelah AC Milan memenangi Derby della Madonnina 3-1 di San Siro. Hasil itu membuat tim asuhan Cristian Chivu tergusur dari puncak klasemen.

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Inter dikejutkan oleh gol Christian Pulisic dan Adrien Rabiot dalam 10 menit pertama. Diego Moreira memberi assist untuk kedua gol itu dengan merepotkan Carlos Augusto di sisi kiri pertahanan Inter sebelum tim asuhan Chivu menemukan ritmenya.

Inter membalas pada menit ke-22 ketika Alessandro Bastoni menyundul bola dari jarak dekat setelah Manuel Akanji meneruskan sepak pojok Hakan Calhanoglu dengan sundulan. Djed Spence gagal menyamakan kedudukan pada menit ke-35 berkat penyelamatan gemilang Mike Maignan, lalu Moreira menghukum Inter melalui tendangan bebas langsung yang brilian pada menit ke-43.

Tim tamu menguasai 57 persen bola dan melepaskan 19 tembakan, tetapi Maignan mencatat total tujuh penyelamatan untuk menggagalkan upaya mereka setelah jeda. Inter juga sempat mendapat hadiah penalti pada pertengahan babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan setelah tinjauan VAR. Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Inter di San Siro.

Kiper & pertahanan

Josep Martinez - 5/10 Josep Martinez kebobolan tiga kali dari hanya empat tembakan Milan yang tepat sasaran. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian Pulisic dan Rabiot, sementara tendangan bebas Moreira melesat ke pojok atas gawang di luar jangkauannya. Sepanjang pertandingan, ia hanya melakukan satu penyelamatan, yakni dari Alphadjo Cisse pada masa tambahan waktu.

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Yann Bisseck - 5/10 Yann Bisseck tidak mampu menjangkau umpan silang yang disundul Pulisic untuk gol pembuka, dan tendangan bebas Moreira juga melambung di atas kepalanya saat ia berada dalam pagar betis. Ia mendapat peluang besar pada menit ke-13, tetapi Maignan menyelamatkan sundulannya dari jarak dekat. Ia digantikan Ange-Yoan Bonny pada menit ke-82 saat Inter berusaha mengejar ketertinggalan.

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Manuel Akanji - 7/10 Manuel Akanji menjadi pemain terbaik Inter. Ia meneruskan sepak pojok dengan sundulan untuk gol Bastoni dan sebelumnya menciptakan peluang sundulan Bisseck pada menit ke-13. Ia juga menghalau bola berbahaya dari Moreira yang dikirim dari garis akhir lapangan, lalu melepaskan tembakan yang melebar saat mendapat peluang pada menit ke-84.

Alessandro Bastoni - 7/10 Alessandro Bastoni mencetak gol Inter lewat sundulan dari jarak dekat dan terus membantu serangan dari sisi kiri trio bek. Ia digantikan Federico Dimarco pada menit ke-81.

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Lini tengah

Carlos Augusto - 6/10 Carlos Augusto menjalani malam yang naik turun. Umpan silang mendatarnya menciptakan peluang besar bagi Spence pada menit ke-35, dan ia kemudian mengirim bola kepada Marcus Thuram untuk disundul. Namun, sundulan menukiknya dari jarak dekat pada menit ke-56 meleset. Moreira melewatinya untuk menciptakan gol pembuka, sementara sepak pojok yang berujung pada gol kedua terjadi setelah bola mengenai dirinya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-90 akibat terjangan gegabah terhadap Omari Hutchinson.

Petar Sucic - 6/10 Petar Sucic bekerja keras di lini tengah dan memaksa Maignan melakukan penyelamatan atas tembakannya dari tepi kotak penalti pada menit ke-41. Ia juga menciptakan peluang tembakan jarak jauh Calhanoglu pada pertengahan babak pertama.

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Hakan Calhanoglu - 6/10 Bola-bola mati Hakan Calhanoglu terus mengancam, dan sepak pojoknya berujung pada gol Bastoni. Ia memaksa Maignan melakukan dua penyelamatan dalam waktu berdekatan pada pertengahan babak pertama saat menghadapi mantan klubnya, tetapi tidak banyak berpengaruh dalam permainan terbuka. Ia digantikan Piotr Zielinski pada menit ke-72.

Nicolo Barella - 6/10 Nicolo Barella berusaha menggerakkan timnya maju dari lini tengah. Sang kapten mendapat peluang terbaik Inter pada babak kedua, tepatnya menit ke-67, tetapi tembakannya dari jarak 10 yard diblok Sankhoun Diawara. Ia digantikan Francesco Pio Esposito pada menit ke-82.

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Djed Spence - 6/10 Djed Spence menawarkan kecepatan di sisi kanan pada debutnya sebagai starter di Serie A. Ia melewati Diawara dan Pavlovic pada awal pertandingan untuk mendapatkan sepak pojok. Ia seharusnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-35, tetapi Maignan melakukan penyelamatan reaksi yang gemilang untuk menggagalkan peluangnya dari jarak sekitar lima meter.

Lini serang

Andy Diouf - 6/10 Andy Diouf dua kali menguji Maignan lewat tembakan jarak jauh, pada menit ke-31 dan ke-55, serta menciptakan peluang bagi Barella dan Augusto. Namun, kerja samanya dengan Thuram tidak konsisten. Ia digantikan Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-72.

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Marcus Thuram - 6/10 Marcus Thuram kerap terisolasi saat menghadapi lini belakang Milan. Ia menyiapkan peluang tembakan bagi Sucic dan Diouf, sementara sundulannya pada menit ke-70 diselamatkan Maignan. Namun, ia tidak pernah mendapat peluang menembak yang leluasa.

Pemain pengganti & pelatih

Piotr Zielinski - 6/10 Piotr Zielinski menggantikan Calhanoglu pada menit ke-72 dan menjaga aliran bola. Tembakan jarak jauhnya menjelang akhir pertandingan melebar.

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Henrikh Mkhitaryan - 6/10 Henrikh Mkhitaryan masuk menggantikan Diouf pada menit ke-72, dan umpan silangnya berujung pada keputusan penalti yang kemudian dibatalkan VAR. Ia juga menyundul bola melebar dari posisi yang bagus.

Federico Dimarco - 6/10 Federico Dimarco menggantikan Bastoni pada menit ke-81 dan memberi tambahan kualitas lewat bola mati serta umpan silang. Ia menciptakan peluang bagi Akanji menjelang akhir pertandingan, tetapi kontribusi itu datang terlalu terlambat.

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Ange-Yoan Bonny - 6/10 Ange-Yoan Bonny menggantikan Bisseck pada menit ke-82 dan tampil aktif. Tembakannya diblok, sementara umpan silangnya menghasilkan peluang sundulan Esposito menjelang akhir pertandingan.

Francesco Pio Esposito - 6/10 Francesco Pio Esposito masuk menggantikan Barella pada menit ke-82, menciptakan dua peluang tembakan dan menyundul peluang terakhir Inter hingga melebar pada masa tambahan waktu.

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Cristian Chivu (Pelatih) - 4/10 Cristian Chivu akan mendapat sorotan atas awal lambat timnya, yang tertinggal dua gol dalam 10 menit pertama. Inter lebih banyak menguasai bola, tetapi tim Chivu kalah taktik dari Milan asuhan Ruben Amorim. Ia baru melakukan pergantian pertama pada menit ke-72.