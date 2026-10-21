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Inter Milan yang bermain dengan sepuluh pemain meraih kemenangan penting 1-0 atas Shakhtar Donetsk di San Siro, kemenangan pertama mereka di fase liga Liga Champions. Meski Alessandro Bastoni diusir, Carlos Augusto mencetak gol menjelang akhir laga yang mengganjar ketangguhan taktis tuan rumah.

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Inter Milan akhirnya menghidupkan kiprahnya di Eropa lewat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Shakhtar Donetsk di San Siro. Dalam laga yang diwarnai disiplin taktik dan drama di pengujung pertandingan, tim asuhan Cristian Chivu menunjukkan mentalitas kuat untuk mengatasi ketertinggalan jumlah pemain. Setelah kalah dalam dua laga pembuka, tekanan terasa jelas. Meski tuan rumah mengendalikan sebagian besar babak pertama, mereka kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang matang saat menghadapi pertahanan rapat wakil Ukraina yang terorganisasi dengan baik.

Jalannya pertandingan berubah drastis pada menit ke-68 ketika Bastoni diusir setelah menerima dua kartu kuning dalam waktu berdekatan. Shakhtar sempat mengancam dengan memanfaatkan ruang yang terbuka, tetapi organisasi permainan Inter tetap kokoh. Momen penentu datang dari sosok yang tak terduga pada menit ke-77. Carlos Augusto merangsek maju dan menuntaskan serangan transisi yang dimulai Henrikh Mkhitaryan. Serangkaian penyelamatan Josep Martínez menjelang akhir laga memastikan tiga poin tetap berada di Milan dan mengangkat Inter kembali ke persaingan dalam klasemen fase liga.

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Kiper & pertahanan

Josep Martínez - 8/10

Kiper asal Spanyol itu bisa dibilang pemain terpenting Inter pada fase akhir laga. Ia melakukan penyelamatan refleks gemilang untuk menggagalkan peluang Newertton pada menit ke-87 dan tampil meyakinkan dalam duel udara saat menghalau ancaman Matviyenko dari sepak pojok menjelang akhir pertandingan. Dengan empat penyelamatan dan tanpa kebobolan, ia memberikan rasa aman yang dibutuhkan tim setelah kartu merah tersebut.

Manuel Akanji - 7/10

Bermain dengan kecerdasan dan efisiensi yang biasa ia tunjukkan, Akanji mencatatkan operan akurat terbanyak di tim, yakni 57. Ia juga membuat 11 aksi bertahan, memperlihatkan kemampuannya membaca permainan dan meredam bahaya sebelum berkembang. Penempatan posisinya sangat penting saat lini belakang Inter harus ditata ulang setelah tim bermain dengan sepuluh orang.

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Alessandro Bastoni - 4/10

Malam yang membuat frustrasi bagi pemain timnas Italia itu. Meski turut berperan dalam membangun serangan dan sempat menguji kiper lewat tembakan spekulatif pada menit ke-56, kartu merahnya pada menit ke-68 nyaris menggagalkan upaya tim. Dua kartu kuning yang diterimanya dalam waktu singkat menunjukkan kesalahan pengambilan keputusan yang membuat rekan-rekannya berada di bawah tekanan besar.

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Carlos Augusto - 9/10

Penentu kemenangan. Mengawali laga sebagai bagian dari trio bek, Augusto menunjukkan stamina luar biasa untuk ikut menyerang pada menit ke-77. Ia mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk menyambut operan Mkhitaryan, lalu menyontek bola melewati Riznyk. Selain mencetak gol, ia unggul dalam duel fisik dan memenangkan beberapa duel penting melawan para pemain sayap Shakhtar yang sulit dihadapi.

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Lini tengah

Hakan Çalhanoglu - 6/10

Pengatur tempo lini tengah ini berusaha membongkar pertahanan Shakhtar lewat beberapa tembakan jarak jauh, terutama yang memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit ke-5. Namun, ia kesulitan menemukan ruang untuk mengirim operan tajam seperti biasanya saat menghadapi pertahanan rendah tim tamu. Ia diganti pada menit ke-59 ketika Chivu mencari tambahan energi.

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Nicolò Barella - 7/10

Barella menjadi motor tim dengan menjelajahi area permainan yang luas, terutama setelah kartu merah. Ia nyaris mencetak gol spektakuler pada masa tambahan waktu lewat tendangan lambung dari lingkaran tengah. Fleksibilitas taktisnya memungkinkan Inter tetap memiliki kehadiran di lini tengah meski kalah jumlah pemain.

Federico Dimarco - 6/10

Dimainkan sebagai gelandang kiri, Dimarco terus menjadi opsi untuk menerima umpan pemindah arah serangan. Ia mendapat satu peluang menembak pada menit ke-22, tetapi gagal mengarahkannya ke gawang. Umpan-umpannya dari sisi lapangan kurang konsisten, dan ia digantikan Bisseck sesaat sebelum laga memasuki satu jam sebagai bagian dari perubahan taktik.

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Djed Spence - 5/10

Penampilan yang relatif sepi bagi bek sayap ini. Spence kesulitan melewati pemain yang menjaganya dalam situasi satu lawan satu dan tidak cukup memberi lebar serangan untuk meregangkan pertahanan Shakhtar. Ia ditarik keluar pada menit ke-59 setelah tampil tanpa daya dobrak yang dibutuhkan.

Petar Sucic - 5/10

Sucic menempati ruang-ruang yang baik di area antara tengah dan sisi lapangan pada babak pertama, tetapi operan akhirnya tidak memberi dampak berarti. Ia rapi saat menguasai bola, namun kurang menunjukkan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar lawan yang tangguh, sehingga ditarik keluar pada menit ke-73.

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Lini serang

Marcus Thuram - 6/10

Pergerakan Thuram sangat baik dan membuat para bek meninggalkan posisinya, tetapi penyelesaian akhirnya kurang sempurna. Ia mendapat peluang cukup bagus pada menit ke-3, sementara tembakan kerasnya pada menit ke-66 diblok. Kemampuannya menahan bola menjadi penting pada menit-menit setelah Bastoni menerima kartu merah.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Bonny aktif sepanjang 75 menit bermain dan mencatatkan tembakan terbanyak untuk Inter dengan tiga percobaan. Ia memaksa Riznyk melakukan penyelamatan bagus pada menit ke-19, tetapi gagal menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan. Ia bekerja keras saat bertahan sebelum digantikan Mkhitaryan.

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Pemain pengganti & pelatih

Yann Bisseck - 7/10

Masuk pada menit ke-59 dan memberikan kekuatan fisik yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya menjadi semakin penting setelah kartu merah karena ia membantu memperkokoh pertahanan yang kekurangan pemain.

Andy Diouf - 6/10

Masuk menggantikan Spence pada menit ke-59. Ia memberi perlindungan tambahan saat bertahan dan energi di sisi lapangan ketika Inter harus berjuang keras.

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Luis Henrique - 5/10

Tidak memiliki cukup waktu untuk memberi dampak berarti dalam serangan, tetapi melakukan tugas yang diperlukan saat bertahan.

Piotr Zielinski - 6/10

Menggantikan Çalhanoglu pada menit ke-59. Ia rapi saat menguasai bola dan membantu tim mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan, meski tidak menciptakan peluang berarti.

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Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Pergantian yang mengubah jalannya laga. Masuk pada menit ke-75, ia memberikan assist untuk gol kemenangan Carlos Augusto dalam waktu dua menit setelah memasuki lapangan. Ia juga memaksa kiper melakukan penyelamatan menjelang akhir laga saat melancarkan serangan balik cepat.

Cristian Chivu - 7/10

Pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih bersifat proaktif dan pada akhirnya menentukan hasil laga. Memasukkan Mkhitaryan tepat ketika pertandingan tampak mulai lepas dari kendali merupakan keputusan brilian. Ia juga patut mendapat apresiasi atas organisasi pertahanan tim setelah bermain dengan sepuluh orang.