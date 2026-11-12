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Inggris meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di Wembley lewat perjuangan sengit, dengan Harry Kane, sang pemecah rekor, menjadi motor kemenangan. Meski sempat mendapat tekanan pada babak kedua, Inggris menunjukkan kematangan taktik untuk memastikan tempat di perempat-final Nations League.

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Inggris melanjutkan kiprah impresifnya di UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Kroasia di Wembley, dalam laga yang diwarnai pencapaian bersejarah dan ketangguhan taktik. Inggris unggul pada menit ke-24 ketika Morgan Rogers mencetak gol berkat kerja apik Jude Bellingham. Gol itu menjadi buah dari dominasi pada awal pertandingan, saat tim asuhan Thomas Tuchel mengendalikan tempo dan ruang antarlini.

Namun, jalannya pertandingan berubah pada babak kedua ketika Kroasia mulai menemukan ritme permainan dan akhirnya menyamakan kedudukan lewat Petar Sucic pada menit ke-59. Skor imbang hanya bertahan lima menit. Kane, yang mencatatkan rekor penampilan bersama tim nasional, mengeksekusi penalti dengan tenang pada menit ke-64 setelah pelanggaran Ivan Smolcic. Inggris mengendalikan sisa pertandingan dengan baik, membatasi tim tamu pada percobaan jarak jauh yang spekulatif untuk mengamankan tiga poin.

Kiper & pertahanan

Jordan Pickford - 7/10

Meski kebobolan oleh Sucic, Pickford berperan penting dalam mempertahankan keunggulan. Ia melakukan enam penyelamatan sepanjang laga, beberapa di antaranya merupakan aksi kelas atas yang mencegah Kroasia membangun momentum. Distribusi bolanya membantu Inggris melewati tekanan awal Kroasia pada babak pertama.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Menampilkan permainan umpan berisiko tinggi yang juga bisa memberi hasil besar, seperti biasanya. Ia beberapa kali kesulitan menjaga posisi bertahan saat Josko Gvardiol melakukan overlap, tetapi kemampuannya mengalihkan arah serangan sangat penting bagi dominasi Inggris pada awal laga sebelum ia diganti pada menit ke-78.

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Jarell Quansah - 7/10

Bek muda ini tampil sangat tenang di lini belakang bersama pemain yang lebih berpengalaman. Ia turut berkontribusi dalam 18 sapuan Inggris dan unggul dalam duel-duel individual, menunjukkan kedewasaan ketika Kroasia meningkatkan tekanan menjelang akhir babak kedua.

Topik Terkait

Dan Burn - 6/10

Burn menghadirkan kekuatan fisik di jantung pertahanan. Meski kecepatannya untuk kembali bertahan tidak cukup untuk mengatasi setiap serangan balik, penempatan posisinya membantu Inggris memenangi tiga duel udara dan membatasi Kroasia pada tujuh tembakan tepat sasaran dari total 15 percobaan.

Lewis Hall - 7/10

Bek sayap ini tampil penuh energi dan kerap menjadi opsi untuk membawa permainan maju. Hall disiplin menjalankan tugas bertahannya serta memberi kelebaran yang memungkinkan para gelandang serang bergerak ke dalam dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah.

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Lini tengah

Declan Rice - 7/10

Rice menjadi jangkar permainan, melindungi empat bek dengan efisiensi seperti biasanya. Ia diganti pada menit ke-78 setelah terus bergerak ke sisi lapangan untuk meredam pengaruh kreatif Mateo Kovacic dan Martin Baturina.

Elliot Anderson - 6/10

Tampil rapi di lini tengah. Anderson berfokus menjaga penguasaan bola dan memutus transisi Kroasia. Meski tidak seagresif rekan-rekannya di lini tengah, etos kerjanya penting untuk membantu Inggris mempertahankan 54% penguasaan bola.

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Jude Bellingham - 8/10

Motor kreativitas utama Inggris. Bellingham memberikan assist untuk gol pembuka Rogers pada menit ke-24 dan terus mendorong timnya maju. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini tengah dan pertahanan Kroasia menjadi pembeda dari segi taktik dalam pertandingan ini.

Lini serang

Anthony Gordon - 6/10

Gordon memberikan ancaman lewat pergerakan langsung ke depan dan kecepatannya di sisi lapangan. Meski tidak mencetak gol, ancamannya yang terus-menerus memaksa lini belakang Kroasia turun lebih dalam, menciptakan ruang yang dimanfaatkan Rogers dan Bellingham sebelum ia diganti pada menit ke-78.

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Morgan Rogers - 8/10

Penampilan menonjol dari pemain muda yang membuka skor pada menit ke-24 ini. Pergerakan langsung ke depan dan penyelesaian akhirnya yang tajam menunjukkan mengapa ia menjadi pemain reguler di bawah Tuchel. Ia terus merepotkan pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan.

Harry Kane - 9/10

Malam yang tak terlupakan bagi sang kapten. Pada malam ketika ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Inggris, Kane maju untuk mencetak gol kemenangan lewat penalti pada menit ke-64. Kemampuannya menahan bola berada di level tertinggi dan memberi landasan bagi lini serang di belakangnya untuk berkembang.

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Pemain pengganti & pelatih

Ben White - 6/10

Masuk menggantikan Alexander-Arnold pada menit ke-78 untuk memberikan kestabilan pertahanan saat Inggris berupaya menjaga hasil.

James Garner - 6/10

Masuk menggantikan Rice pada menit ke-78 dan membantu menjaga susunan lini tengah selama sepuluh menit terakhir yang menegangkan.

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Rio Ngumoha - 6/10

Mendapat kesempatan tampil singkat menggantikan Gordon menjelang akhir laga dan beberapa kali memperlihatkan potensinya dalam transisi.

Thomas Tuchel - 8/10

Pengaturan taktik Tuchel berjalan sempurna pada babak pertama, dan keputusannya memercayai Rogers terbukti tepat. Yang lebih penting, timnya tidak panik setelah kebobolan gol penyama kedudukan. Inggris segera kembali unggul dan mengendalikan pertandingan hingga memastikan kemenangan.