Fenerbahce menampilkan performa dengan efisiensi klinis yang mengerikan di Sukru Saracoglu, membantai Eyupspor 8-0 dalam sebuah penampilan yang terasa bukan seperti pertandingan sepak bola, melainkan lebih seperti sesi latihan dalam menembus sepertiga akhir lapangan. Sejak peluit awal, tim asuhan Ismail Kartal mengeksploitasi jalur vertikal dengan presisi layaknya bedah, menggunakan garis pertahanan tinggi untuk memadatkan lapangan dan memaksa tim tamu berada dalam kepanikan bertahan tanpa henti. Kelancaran permainan antarlini sangat luar biasa, dengan tuan rumah mencatatkan 13 tembakan tepat sasaran dan mengonversi persentase peluang yang mencengangkan.

Runtuhnya struktur permainan Eyupspor dipercepat oleh counter-pressing agresif Fenerbahce dan pertukaran posisi brilian di antara kuartet penyerang mereka. Meski skor telak ini mencerminkan ketimpangan kualitas, alasan taktisnya terletak pada kemampuan Fenerbahce menciptakan keunggulan jumlah di area sayap sebelum melepaskan umpan tarik mematikan. Saat gol keempat tercipta sebelum jeda, laga telah berubah menjadi pertarungan psikologis yang sudah kalah bagi tim tamu, memungkinkan tuan rumah menambah empat gol lagi pada babak kedua yang ditandai superioritas teknis total.

Kiper & pertahanan

Ederson - 7/10

Sore yang sebagian besar hanya bersifat seremonial bagi pemain Brasil itu, yang menjadi penonton untuk sebagian besar dari 90 menit pertandingan. Ia tetap menjaga fokus untuk melakukan enam penyelamatan, sebagian besar dari upaya spekulatif jarak jauh, memastikan nirbobol tetap terjaga sambil menawarkan distribusi tenangnya yang biasa dari lini belakang.

Nelson Semedo - 8/10

Semedo terus memberikan lebar permainan di sisi kanan, berperan lebih sebagai winger sekunder ketimbang full-back tradisional. Kecepatan pemulihannya mematahkan sedikit peluang serangan balik yang coba dilakukan Eyupspor, dan overlap yang ia lakukan sangat krusial dalam menciptakan ruang bagi Greenwood untuk bergerak ke dalam.

Milan Skriniar - 8/10

Pemain Slovakia itu menjadi fondasi lini belakang selama 70 menit, memenangi setiap duel udara dan mengorganisasi garis tinggi dengan otoritas seorang veteran. Kemampuannya melangkah ke lini tengah dan mematahkan garis tekanan pertama membuat Fenerbahce mampu menjaga momentum serangan mencekik mereka.

Nathan Ake - 8/10

Pembacaan permainan Ake nyaris sempurna, sering memotong umpan sebelum bola bisa mencapai para penyerang Eyupspor. Distribusinya dengan kaki kiri menambah dimensi vital dalam build-up, memastikan transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung cepat sekaligus aman.

Archie Brown - 9/10

Penampilan elite dari full-back muda ini, yang menyeimbangkan tugas defensifnya dengan niat menyerang yang garang. Ia menutup penampilan apiknya dengan satu assist untuk gol Muriqi pada menit ke-47 dan tetap menjadi ancaman konstan hingga digantikan pada menit ke-85.

Gelandang

Matteo Guendouzi - 9/10

Guendouzi menjadi denyut nadi lini tengah, mengatur tempo dan membelah lini dengan mudah. Ia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38 setelah kombinasi brilian dengan Kahveci, memperlihatkan perkembangannya menjadi sosok box-to-box yang komplet di bawah Kartal.

N'Golo Kante - 8/10

Gelandang veteran itu memberikan keseimbangan yang diperlukan, memungkinkan para pemain yang lebih kreatif berkembang. Sebelum ditarik saat turun minum untuk menjaga kondisinya, Kante membukukan jumlah perebutan bola yang tinggi dan memastikan Eyupspor tak pernah mendapatkan pijakan di zona sentral.

Irfan Kahveci - 10/10

Penampilan tanpa cela dari playmaker Turki itu. Kahveci terlibat dalam hampir segalanya, mencetak dua gol (38' dan 45+1') serta memberikan dua assist krusial untuk Muriqi. Visi bermain dan takaran umpannya berada pada level yang sama sekali tidak mampu diatasi Eyupspor.

Serangan

Kerem Akturkoglu - 8/10

Meski ia tidak mencatatkan nama di papan skor, gravitasi Akturkoglu membuka lapangan bagi rekan-rekannya. Pergerakannya tanpa bola sangat tidak egois, menyeret para bek keluar dari posisinya dan memberi assist untuk gol pembuka cepat Muriqi pada menit ketujuh.

Mason Greenwood - 9/10

Greenwood memperlihatkan ketajaman klinisnya dengan mencetak gol kelima dan kedelapan pada sore itu. Kemampuannya menuntaskan peluang dengan kedua kaki membuat para kiper Eyupspor terus menebak-nebak, dan assist-nya untuk gol Kahveci sesaat sebelum turun minum menunjukkan visi playmaking-nya yang terus berkembang.

Vedat Muriqi - 10/10

Menjadi titik fokus dari kemenangan bersejarah ini. Muriqi tak terbendung, mencetak empat gol (7', 21', 47', 55') dalam sebuah kelas master kesadaran posisi dan penyelesaian predator. Ia mengintimidasi bek-bek tengah lawan dan menunjukkan kualitas teknis luar biasa dalam permainan link-up-nya.

Pemain pengganti & manajer

Ismail Yuksek - 7/10

Masuk pada babak pertama menggantikan Kante dan mempertahankan intensitas tinggi di tengah lapangan, memastikan tidak ada penurunan dalam transisi bertahan.

Romelu Lukaku - 6/10

Masuk pada menit ke-69 menggantikan Muriqi. Meski tidak mencetak gol, kehadiran fisiknya membuat pertahanan Eyupspor yang kelelahan tetap sibuk pada fase akhir pertandingan.

Oguz Aydin - 8/10

Penampilan singkat yang sangat efektif. Aydin menggantikan Akturkoglu pada menit ke-70 dan memberikan assist untuk gol terakhir Greenwood, membuktikan kedalaman skuad Fenerbahce ini.

Kojo Oppong - 6/10

Menggantikan Skriniar untuk 20 menit terakhir dan membantu mengamankan nirbobol tanpa banyak kesulitan.

Levent Mercan - N/A

Masuk sebagai pemain pengganti telat untuk Brown; tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi alur taktis.

Ismail Kartal - 10/10

Kartal melakukan setiap detail taktis dengan tepat. Keputusannya menerapkan 4-2-3-1 dengan pressing tinggi benar-benar membuat blok 4-1-4-1 milik Eyupspor kewalahan. Rotasi di sepertiga akhir terlihat jelas terlatih dengan baik, dan manajemen pertandingannya lewat pergantian pemain lebih awal menunjukkan seorang manajer yang sepenuhnya mengendalikan proyeknya.