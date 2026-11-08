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Dominasi taktik Chelsea tak berarti apa-apa di Wearside. Tim asuhan Xabi Alonso gagal mengubah penguasaan bola yang dominan menjadi hasil positif. Gol penalti Enzo Le Fee pada babak pertama menjadi pembeda dalam laga yang mengecewakan bagi tim tamu.

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Chelsea asuhan Xabi Alonso menemui jalan buntu secara taktis di Stadium of Light. Mereka mendominasi bola dengan penguasaan 69 persen, tetapi tidak punya daya tembus yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat Sunderland. Meski melepaskan 10 tembakan dan memperoleh lebih banyak sepak pojok daripada tuan rumah, Chelsea harus membayar mahal kelengahan sesaat dalam disiplin bertahan pada babak pertama. Absennya pemain kunci seperti Emiliano Martinez dan Reece James terasa, tetapi masalah utamanya tetap kurangnya permainan yang mengarah langsung ke depan di sepertiga akhir saat menghadapi tim yang memilih bertahan dalam.

Momen penentu datang pada menit ke-36 ketika Enzo Le Fee menuntaskan penalti. Gol itu mengubah jalannya pertandingan secara mendasar dan memungkinkan Sunderland bertahan dengan formasi yang semakin rapat. Chelsea mencoba mencari solusi dengan memasukkan Estevao dan Danny Welbeck, tetapi kesulitan menciptakan peluang berkualitas. Mereka mengakhiri laga dengan angka gol harapan (xG) hanya 1,158, berbanding 2,44 milik Sunderland. Hasil ini menghambat momentum Chelsea dalam persaingan empat besar Liga Primer dan menyoroti kerentanan mereka yang masih berlanjut ketika harus membongkar pertahanan yang bermain dalam.

Penjaga gawang & pertahanan

Mike Penders - 6/10

Menggantikan Martinez yang cedera, kiper muda ini tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan penalti akurat Le Fee. Selain itu, ia jarang diuji dan hanya melakukan satu penyelamatan, karena Sunderland lebih mengutamakan efektivitas serangan balik ketimbang banyak melepaskan tembakan. Distribusi bolanya aman dan turut menunjang tingginya angka penguasaan bola Chelsea.

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Marco Palestra - 5/10

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Bek sayap ini kesulitan memberikan kelebaran yang diperlukan untuk meregangkan lini pertahanan Sunderland. Meski rapi saat menguasai bola, ia tidak memberikan ancaman lewat pergerakan menyusul ke depan yang dibutuhkan dalam sistem Alonso. Ia digantikan Malo Gusto pada menit ke-62 saat Chelsea mencari dorongan lebih besar dalam menyerang.

Pep Chavarria - 5/10

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Sore yang sulit bagi bek ini, yang harus menghadapi transisi langsung Sunderland. Ia akhirnya digantikan Geovany Quenda pada menit ke-79 ketika Chelsea mengerahkan segala upaya untuk menyerang, setelah gagal sepenuhnya meredam ancaman Sunderland yang muncul sesekali.

Levi Colwill - 4/10

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Pertandingan yang ingin dilupakan bek tengah ini. Pelanggarannya berujung pada penalti penentu pada menit ke-36, sebuah kesalahan krusial dalam laga yang ditentukan oleh detail kecil. Ia juga menerima kartu kuning satu menit sebelum gol itu dan ditarik keluar saat jeda untuk digantikan Estevao dalam perubahan taktik.

Wesley Fofana - 6/10

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Fofana tampil lebih tenang dibandingkan bek tengah lainnya yang menjadi starter, meski ia mendapat kartu kuning pada pengujung waktu tambahan babak kedua (90+2') saat rasa frustrasi memuncak. Ia mencatatkan banyak sapuan bola, yang menjadi bagian dari total 68 sapuan Chelsea, tetapi tidak mampu memulai serangan dari lini belakang.

Lini tengah

Romeo Lavia - 6/10

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Lavia bermain di dasar lini tengah dan efektif mengalirkan kembali bola, membantu Chelsea mencatatkan total 648 operan. Namun, ia kesulitan menemukan operan progresif yang dibutuhkan untuk melewati lapisan lini tengah Sunderland yang disiplin.

Cole Palmer - 6/10

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Motor kreativitas Chelsea ini tampil lebih senyap dari biasanya. Meski tampak sebagai pemain yang paling mungkin menciptakan celah, ia selalu dikerubungi para bek Sunderland setiap kali memasuki ruang di antara area tengah dan sayap. Ia tidak mampu menemukan umpan akhir yang menentukan untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Moises Caicedo - 7/10

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Sang kapten bekerja tanpa lelah untuk mengganggu serangan balik Sunderland dan menjadi pemain Chelsea yang paling konsisten dalam merebut kembali bola. Setelah menjalani laga yang menguras fisik, ia digantikan pada menit ke-76 demi menambah opsi menyerang.

Jordan Henderson - 5/10

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Ditempatkan dalam peran yang lebih menyerang, Henderson gagal memberikan dampak berarti pada pertandingan. Ia tidak mampu menguji Roefs di gawang Sunderland dan akhirnya digantikan Emegha pada menit ke-87 ketika waktu semakin menipis.

Lini serang

Morgan Rogers - 6/10

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Rogers sesekali menunjukkan kekuatan dan kemampuannya membawa bola, tetapi aksi akhirnya kurang efektif. Ia menjadi bagian dari lini serang yang menghasilkan empat tembakan tepat sasaran, tetapi tak satu pun cukup untuk menaklukkan Roefs yang tampil gemilang.

Pedro Neto - 5/10

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Penampilan yang minim kontribusi dari pemain sayap ini. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-55 sebelum digantikan tidak lama kemudian. Ia kesulitan melewati pemain yang menjaganya di sisi lapangan, turut membuat Chelsea gagal mengubah penguasaan bola menjadi peluang emas.

Pemain pengganti & pelatih

Estevao - 6/10

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Masuk saat jeda menggantikan Colwill dan memberikan variasi berbeda dalam serangan, tetapi ia tidak mampu memecah kebuntuan melawan pertahanan yang dipenuhi pemain.

Danny Welbeck - 5/10

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Dimasukkan pada menit ke-62 untuk menjadi tumpuan serangan di tengah, tetapi ia kekurangan suplai bola berkualitas karena sebagian besar dari total 24 umpan silang Chelsea tidak akurat.

Malo Gusto - 6/10

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Menggantikan Palestra dan tampak lebih berbahaya saat maju menyerang, meski kualitas umpan-umpannya tidak selalu sejalan dengan niatnya.

Geovany Quenda - N/A

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Masuk pada menit ke-79; waktu yang tersedia tidak cukup baginya untuk memengaruhi skor.

Emmanuel Emegha - N/A

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Dimasukkan pada menit ke-87 sebagai upaya terakhir.

Xabi Alonso - 5/10

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Sang pelatih tentu frustrasi karena dominasi wilayah permainan timnya tidak menghasilkan satu poin pun. Keputusan menurunkan Colwill sejak awal terbukti mahal setelah sang bek menyebabkan penalti, sementara para pemain penggantinya tidak mampu meruntuhkan keteguhan Sunderland.