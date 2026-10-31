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Borussia Dortmund dua kali menyamakan kedudukan untuk meraih hasil imbang 2-2 di Allianz Arena. Gol Serhou Guirassy dan pemain pengganti Fabio Silva membalas gol Konrad Laimer dan Dayot Upamecano.

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Hasil ini membuat Dortmund tetap memiliki poin yang sama dengan Bayern di puncak klasemen Bundesliga, dengan kedua tim masih belum terkalahkan. Tim asuhan Niko Kovac harus dinaungi keberuntungan, karena kalah dalam penguasaan bola dan membiarkan Bayern mencatatkan 4,18 expected goals (xG), sementara Bayern tiga kali membentur tiang atau mistar gawang.

Gol Jobe Bellingham dianulir setelah pemeriksaan VAR, sebelum Laimer membawa Bayern unggul tak lama kemudian. Harry Kane, yang baru saja meraih Ballon d'Or, lalu melepaskan penalti pada menit ke-56 yang membentur mistar setelah Felix Nmecha melakukan handball. Guirassy menyamakan kedudukan pada menit ke-60.

Upamecano menyambar bola hasil sundulan Kane dari jarak dekat untuk mengembalikan keunggulan Bayern, tetapi dua pergantian pemain Kovac membuahkan hasil. Pemain pengganti Konstantinos Karetsas memberikan assist kepada sesama pemain pengganti, Silva, untuk gol penyama kedudukan pada menit ke-89 yang tetap disahkan setelah pemeriksaan VAR.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Dortmund dari Allianz Arena.

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Penjaga gawang & lini belakang

Gregor Kobel (8/10): Pemain terbaik Dortmund dalam pertandingan ini. Ia menggagalkan peluang satu lawan satu Ismael Saibari dan menepis tembakan Laimer ke luar tiang gawang, meski bola tepisannya jatuh tepat ke arah Laimer untuk gol pembuka. Ia melakukan tiga penyelamatan saat Bayern melepaskan 23 tembakan ke arahnya.

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Joane Gadou (7/10): Terlibat duel fisik sengit dengan Alphonso Davies dan menghalau umpan mendatar berbahaya Laimer yang ditujukan kepada pemain asal Kanada itu, meski Davies sempat melewatinya untuk melepaskan umpan silang. Digantikan Julian Ryerson pada menit ke-87.

Waldemar Anton (7/10): Memblok tembakan Kane sebelum turun minum dan menyundul jauh umpan silang berbahaya Davies setelah menit ke-60. Ia tetap kokoh saat Dortmund bertahan jauh di wilayah sendiri dalam waktu lama.

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Nico Schlotterbeck (7/10): Sang kapten mengawali proses gol penyama kedudukan dengan merebut bola dari Michael Olise dan merangsek maju. Ia kemudian memotong umpan Laimer yang ditujukan kepada Kane, serta membuat Josip Stanisic dan Laimer sama-sama menerima kartu kuning.

Lini tengah

Maximilian Beier (6/10): Bekerja keras di sisi kanan dan menyiapkan peluang Bellingham pada babak pertama, tetapi dua tembakannya diblok dan ia kesulitan memberi dampak nyata. Digantikan Karetsas pada menit ke-67.

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Joey Veerman (7/10): Bergerak cepat untuk memblok tembakan Joshua Kimmich dan bekerja keras di lini tengah, meski gol kedua Bayern berawal dari sepak pojok yang ia sebabkan. Bermain selama 90 menit penuh.

Felix Nmecha (5/10): Memperlihatkan olah bola yang bagus pada awal laga dan melakukan sapuan akrobatik di kotak penaltinya sendiri, tetapi umpannya yang tidak akurat berujung pada gol pembuka Laimer, sementara handball-nya menghasilkan penalti yang gagal dimanfaatkan Kane. Digantikan Silva pada menit ke-76.

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Daniel Svensson (7/10): Masuk ke susunan pemain menggantikan Ryerson dan menciptakan peluang bagi Nmecha serta Silva. Umpan silangnya yang melengkung juga nyaris mengecoh Jonas Urbig. Bermain selama 90 menit penuh.

Jobe Bellingham (7/10): Menjalani laga yang penuh kejadian. Ia menerima kartu kuning pada menit keenam karena menjatuhkan Davies, mencetak gol yang dianulir setelah pemeriksaan VAR, memaksa Urbig melakukan dua penyelamatan, dan nyaris mencetak gol dari jarak jauh. Digantikan Samuele Inacio pada menit ke-87.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Memanfaatkan kesalahpahaman pemain Bayern untuk menyiapkan gol Bellingham yang kemudian dianulir. Benturannya dengan Urbig membuat gol Dortmund itu tidak disahkan. Ia menebusnya dengan memberikan umpan kepada Guirassy untuk gol penyama kedudukan sebelum digantikan Marcel Sabitzer.

Lini depan

Serhou Guirassy (8/10): Memanfaatkan peluang besarnya dengan sangat baik, melepaskan diri dari Kim Min-jae lalu melepaskan tembakan mendatar kaki kiri yang melewati Urbig. Ia kemudian menyiapkan peluang bagi Silva dan bekerja keras di lini depan.

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Pemain pengganti & pelatih

Konstantinos Karetsas (7/10): Kembali dari cedera ligamen pergelangan kaki, pemain muda asal Yunani ini menggantikan Beier dan merebut bola dari Aleksandar Pavlovic untuk menyiapkan gol penyama kedudukan Silva.

Marcel Sabitzer (6/10): Menggantikan Chukwuemeka pada menit ke-67 dan membantu Dortmund mempertahankan penguasaan bola saat mereka berupaya mencetak gol penyama kedudukan untuk kedua kalinya.

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Fabio Silva (8/10): Tampil aktif sejak masuk lapangan, menguji Urbig dan menyiapkan peluang bagi Bellingham sebelum berputar dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-89.

Julian Ryerson (N/A): Menggantikan Gadou pada menit-menit akhir dan memenangkan tendangan bebas setelah dilanggar Davies.

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Samuele Inacio (N/A): Masuk menggantikan Bellingham pada menit ke-87.

Niko Kovac (7/10): Timnya dinaungi keberuntungan menghadapi Bayern yang dominan, tetapi dua pergantian pemainnya setelah gol Upamecano menghadirkan Karetsas, yang menyiapkan gol penyama kedudukan bagi sesama pemain pengganti, Silva.