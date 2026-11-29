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Borussia Dortmund menelan kekalahan mengecewakan di kandang dari Bayer Leverkusen meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Felix Nmecha. Kebangkitan tim asuhan Carles Martinez pada babak kedua membuat BVB kehilangan kendali, sementara kesalahan di lini belakang harus dibayar mahal di Signal Iduna Park.

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Laga di Signal Iduna Park ini memperlihatkan dua babak yang sangat berbeda. Pada awalnya, Borussia Dortmund tampak siap mengukuhkan posisi di puncak klasemen Bundesliga. Bermain dengan formasi 3-1-4-2 yang membuka banyak ruang untuk menyerang, BVB unggul dalam delapan menit pertama ketika Nmecha mencetak gol lewat sepakan kaki kanan yang akurat.

Tuan rumah mengendalikan tempo pada awal laga. Mereka membatasi Bayer Leverkusen pada percobaan-percobaan spekulatif, sementara Joey Veerman mengatur permainan dari lini tengah dengan kualitas teknik yang tinggi. Namun, situasi berubah drastis pada babak kedua. Leverkusen terus melepaskan tembakan hingga mencapai total 30 saat laga berakhir dan akhirnya menembus pertahanan Dortmund. Patrik Schick menyamakan kedudukan pada menit ke-69, lalu momentum beralih sepenuhnya kepada tim tamu.

Pukulan penentu datang pada menit ke-80 ketika Ezequiel Fernández mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Meski pemain pengganti Carney Chukwuemeka mendapatkan sejumlah peluang menjelang akhir laga, Dortmund tidak cukup tajam untuk menyelamatkan satu poin. Mereka pun harus menyesali kegagalan menjaga pertahanan, meski berhasil menciptakan dua peluang besar.

Kiper & Pertahanan

Gregor Kobel - 7/10

Untuk sebagian besar laga, Kobel bisa dibilang pemain terpenting Dortmund. Ia melakukan lima penyelamatan untuk menahan Leverkusen ketika tekanan meningkat. Menghadapi expected goals kebobolan (xGC) sebesar 2,69, ia akhirnya kemasukan dua gol. Namun, penyelamatannya saat menghadapi serangan cepat Jarell Quansah pada babak pertama sangat gemilang. Dari tujuh tembakan tepat sasaran yang dihadapinya, ia mampu bertahan hingga struktur pertahanan di depannya runtuh.

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Nico Schlotterbeck - 6/10

Schlotterbeck memimpin tim dengan 11 aksi bertahan, termasuk memenangkan lima duel dan melakukan satu tekel. Ia aktif mengalirkan bola dan nyaris mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-90, tetapi sundulannya melenceng tipis. Namun, sebagai bek tengah kiri dalam formasi tiga bek, ia kesulitan meredam serangan Leverkusen yang kian gencar setelah masuknya para pemain pengganti.

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Kouakou Gadou - 5/10

Berperan sebagai poros di tengah trio bek, pemain muda ini sesekali menunjukkan ketenangan. Namun, ia kerap terpancing keluar dari posisinya ketika intensitas serangan Leverkusen meningkat. Ia belum memiliki pengalaman untuk mengomandoi penataan ulang lini pertahanan dalam rentang sepuluh menit ketika Dortmund kebobolan dua kali.

Waldemar Anton - 5/10

Anton menjalani laga yang sulit dalam menghadapi pergerakan Schick dan Maza. Ia digantikan Ramy Bensebaini pada menit ke-70, tak lama setelah gol penyeimbang, ketika pelatih berupaya memulihkan stabilitas pertahanan. Kontribusinya dalam membangun serangan juga terbatas dibandingkan dengan standar penampilannya.

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Lini Tengah

Joey Veerman - 8/10

Sebagai pengatur tempo tim, Veerman mencatatkan 68 umpan akurat dari 73 percobaan. Ia menjadi sumber kreativitas utama selama satu jam pertama, menciptakan satu peluang besar dan menjaga gaya permainan berbasis penguasaan bola yang membuat BVB unggul pada awal laga. Pengaruhnya memudar ketika pertandingan berubah menjadi adu serangan balik dalam 20 menit terakhir.

Felix Nmecha - 9/10

Nmecha menjadi pemain terbaik Dortmund. Ia membuka skor pada menit kedelapan lewat penyelesaian akurat dari jarak sekitar 13,7 meter. Kehadiran fisiknya terasa di lini tengah, dengan total tiga tembakan dan kontribusi 0,45 xG. Kemampuannya membawa bola ke depan menjadi pemicu sebagian besar rangkaian serangan terbaik Dortmund.

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Daniel Svensson - 6/10

Bermain di posisi gelandang kanan, Svensson tampil pekerja keras dan memaksa Flekken melakukan penyelamatan pada menit ke-29. Ia melepaskan dua tembakan dan rajin membantu pertahanan, tetapi kesulitan secara konsisten memberikan umpan akhir kepada para penyerang.

Jobe Bellingham - 5/10

Pemain remaja ini menjalani laga yang sepi kontribusi dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya saat menghadapi lini tengah Leverkusen yang sangat piawai secara teknik. Ia digantikan Ethan Nwaneri pada menit ke-70 setelah tidak mencatatkan satu pun tembakan maupun aksi bertahan yang berarti selama berada di lapangan.

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Maximilian Beier - 5/10

Beier nyaris tak terlihat sepanjang sebagian besar pertandingan. Meski pergerakannya sesekali meregangkan lini belakang Leverkusen, ia tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan akhirnya ditarik keluar pada menit ke-70 dalam pergantian tiga pemain sekaligus.

Lini Serang

Serhou Guirassy - 5/10

Penyerang ini menjalani laga yang membuat frustrasi. Guirassy mendapat dua kesempatan untuk menembak, termasuk peluang pada menit ke-40 yang ia lepaskan jauh di atas gawang. Upaya lainnya pada babak kedua diblok. Ia diganti pada menit ke-62 ketika BVB mencari pergerakan yang lebih dinamis di lini depan.

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Konstantinos Karetsas - 6/10

Pemain muda ini menunjukkan keberanian sejak awal dengan menguji kiper lewat tembakan jarak jauh pada menit keenam. Ia menjadi pemain pertama yang ditarik karena pertimbangan taktik. Karetsas digantikan Fabio Silva pada menit ke-39 ketika staf pelatih berupaya mengubah pola tekanan tim.

Pemain Pengganti & Pelatih

Fabio Silva (39') - 5/10

Silva dimasukkan lebih awal untuk menambah kekuatan di lini depan, tetapi kesulitan terlibat dalam permainan. Ia jarang mendapatkan bola di area berbahaya ketika Leverkusen menguasai wilayah permainan.

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Julian Ryerson (62') - 6/10

Ia memberikan energi dan kegigihan seperti biasa di sisi lapangan, tetapi tidak mampu membendung kebangkitan Leverkusen.

Ramy Bensebaini (70') - 5/10

Ia masuk untuk memperkuat pertahanan, tetapi menjadi bagian dari lini belakang yang membiarkan Ezequiel Fernández mencetak gol kemenangan sepuluh menit setelah ia masuk.

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Carney Chukwuemeka (70') - 6/10

Pemain pengganti yang paling memberikan dampak, dengan tiga tembakan dalam waktu singkatnya di lapangan. Ia memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit ke-84, sementara dua upaya lainnya diblok saat ia berusaha keras mencetak gol penyeimbang.

Ethan Nwaneri (70') - 5/10

Satu tembakan pemain muda berbakat ini diblok. Ia juga kesulitan menemukan ruang di antara lini saat menghadapi pertahanan rapat Leverkusen yang terorganisasi dengan baik menjelang akhir laga.

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Pelatih: Niko Kovac - 5/10

Formasi 3-1-4-2 racikan Kovac bekerja sempurna selama 20 menit, tetapi Carles Martinez mengunggulinya secara taktik seiring berjalannya laga. Pergantian tiga pemain sekaligus pada menit ke-70, tepat setelah gol penyeimbang, terasa sebagai reaksi alih-alih langkah antisipatif. Timnya pun tidak pernah kembali menguasai permainan seperti pada babak pertama.