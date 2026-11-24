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Borussia Dortmund bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang 1-1 yang berharga di markas Arsenal dalam laga Liga Champions, Selasa. Hasil itu membuat Arsenal untuk pertama kalinya gagal menang di kandang sejak format fase liga diperkenalkan.

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Tim asuhan Niko Kovac tertekan hampir sepanjang babak pertama ketika Viktor Gyokeres membawa Arsenal unggul lewat tembakan menukik dari jarak 25 yard pada menit kesepuluh. Namun, pemuncak klasemen Bundesliga itu tampil berbeda setelah jeda. Maximilian Beier sama sekali gagal menyentuh bola dari jarak enam yard pada menit ke-48, lalu klaim handball terhadap Gyokeres ditolak setelah pemeriksaan VAR. Beier kemudian menebus kesalahannya pada menit ke-55 dengan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang setelah bek tengah Joane Gadou melakukan penetrasi.

Gol Jobe Bellingham kemudian dianulir karena offside. Dortmund juga dinaungi keberuntungan pada pengujung laga ketika bola dua kali membentur tiang setelah mengenai Serhou Guirassy, sementara tembakan Declan Rice mengenai tiang gawang. Arsenal menuntaskan laga dengan 30 tembakan, tetapi tiga bek Dortmund melakukan 53 sapuan dan hanya membiarkan satu tembakan tepat sasaran setelah jeda. Tambahan satu poin mengangkat Dortmund ke delapan besar dengan koleksi sepuluh poin.

Berikut rating pemain Borussia Dortmund dari Stadion Emirates...

Kiper dan lini belakang

Gregor Kobel (7/10): Tak mampu menghentikan tembakan jarak jauh luar biasa yang menghasilkan gol pembuka, tetapi melakukan tiga penyelamatan. Yang terbaik terjadi saat ia menepis tembakan melengkung Christos Tzolis pada menit ke-15 dan sundulan Piero Hincapie pada menit ke-58. Tetap bermain setelah wajahnya terkena benturan di tengah kerumunan dalam kotak enam yard menjelang akhir laga. Ia patut berterima kasih kepada para bek ketika gagal menjangkau umpan Noni Madueke pada detik-detik terakhir.

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Joane Gadou (8/10): Bek tengah muda ini tampil dominan di sisi kanan trio bek Dortmund. Tembakan menyilangnya pada menit ke-44 memaksa Kepa Arrizabalaga melakukan satu-satunya penyelamatan dari serangan Dortmund pada babak pertama. Setelah jeda, ia menghasilkan momen penentu dengan membawa bola dari lini belakang, meninggalkan Tzolis, lalu memberi umpan untuk gol penyeimbang Beier. Digantikan Filippo Mane pada menit ke-89.

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Waldemar Anton (7/10): Tampil tenang di tengah trio bek saat Arsenal menggempur pada pengujung laga. Tekel gesernya yang tepat waktu juga menghentikan Madueke di dalam kotak penalti pada pertengahan babak kedua.

Nico Schlotterbeck (7/10): Agresif dan terus bekerja sepanjang laga. Tekel penyelamatnya yang luar biasa menggagalkan Rice saat lolos menuju gawang pada menit ke-35. Empat menit kemudian, sundulannya dari sepak pojok melenceng. Namun, Madueke merebut bola darinya dalam proses terciptanya peluang Gyokeres pada babak pertama yang dianulir.

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Lini tengah

Julian Ryerson (7/10): Dortmund lebih sering menyerang melalui sisi kanannya dibandingkan area lain. Ia memberi umpan tarik dari garis akhir lapangan kepada Felix Nmecha pada babak pertama. Tembakan mendatarnya pada menit ke-68 ditepis ke arah Bellingham, yang kemudian dinyatakan offside.

Joey Veerman (8/10): Pemain terbaik Dortmund di lini tengah. Tetap tenang menguasai bola saat ditekan Rice dan Martin Odegaard, berada di posisi tepat untuk menghalau umpan silang mendatar Madueke yang berbahaya sekitar menit ke-60, dan mencoba tembakan jarak jauh pada awal babak kedua ketika Dortmund mulai mengendalikan permainan.

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Felix Nmecha (6/10): Tembakannya dari posisi bagus pada menit ke-24 melambung. Ia juga menyundul bola ke atas gawang dari jarak dekat tepat menjelang turun minum. Ia semestinya bisa memanfaatkan kedua peluang itu dengan lebih baik. Menyiapkan peluang untuk tembakan Karetsas pada pengujung laga.

Daniel Svensson (7/10): Mendapat tugas berat menghadapi Madueke di sisi kiri dan terus berjuang. Ia mengirim umpan silang mendatar yang entah bagaimana gagal disentuh Beier pada menit ke-48, memberi umpan untuk tembakan Bellingham empat menit kemudian, serta mengambil sepak pojok yang menghasilkan sundulan Nmecha pada babak pertama.

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Lini serang

Jobe Bellingham (7/10): Menghubungkan permainan dengan baik setiap kali Dortmund lolos dari tekanan Arsenal. Merebut bola dari Myles Lewis-Skelly di area berbahaya, menyiapkan tembakan menyilang Gadou sebelum jeda, dan menguji Kepa dari jarak jauh pada menit ke-52. Ia sempat mengira telah membawa Dortmund unggul pada menit ke-68 sebelum bendera offside terangkat, lalu digantikan Marcel Sabitzer lima menit kemudian.

Maximilian Beier (7/10): Sama sekali gagal menyentuh bola dari jarak enam yard pada menit ke-48, tetapi menebusnya tujuh menit kemudian. Setelah penetrasi Gadou, ia bergerak ke dalam melewati Gabriel dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang. Digantikan Karetsas pada menit ke-64.

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Fabio Silva (6/10): Aktif pada awal laga sebagai ujung tombak serangan dan melepaskan tiga tembakan dalam 20 menit pertama, tetapi tak satu pun menyulitkan Kepa. Digantikan Guirassy pada menit ke-64.

Pemain pengganti dan pelatih

Serhou Guirassy (6/10): Masuk menggantikan Silva pada menit ke-64 dan berduel dengan para bek tengah Arsenal. Namun, ia nyaris tanpa sengaja menjadi penyebab petaka ketika bola dua kali memantul dari tubuhnya ke tiang gawang dalam kemelut sengit pada menit ke-79.

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Konstantinos Karetsas (6/10): Menggantikan Beier pada menit ke-64 dan sesekali menunjukkan kualitasnya, termasuk saat bergerak lincah di tepi kotak penalti Arsenal pada menit ke-82. Namun, tembakannya pada menit ke-90 diblok setelah ia terlalu lama mengambil keputusan untuk menembak.

Marcel Sabitzer (6/10): Dimasukkan untuk menggantikan Bellingham pada menit ke-73 guna menambah pengalaman. Namun, handball-nya saat menghadapi Eberechi Eze membuat Dortmund dihukum tendangan bebas yang berujung pada kemelut ketika bola dua kali membentur tiang.

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Filippo Mane (N/A): Menggantikan Gadou pada menit ke-89 untuk membantu Dortmund mempertahankan hasil selama empat menit waktu tambahan.

Niko Kovac (7/10): Patut mendapat pujian atas perubahan penampilan timnya setelah jeda, sesuai reputasi mereka sebagai tim yang tampil kuat pada babak kedua. Penetrasi Gadou dari trio bek membuka pertahanan Arsenal, dan Dortmund bertahan kokoh, dengan sedikit keberuntungan, untuk membawa pulang satu poin berharga.