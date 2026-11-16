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Belanda hanya perlu menghindari kekalahan di Berlin untuk finis sebagai juara Grup A2 Nations League, tetapi Jerman menghancurkan mereka 5-0 dan memberi Xavi Hernandez kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala.

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Tim tamu memiliki peluang-peluang awal yang lebih baik. Crysencio Summerville terpeleset saat bersiap menembak, sementara Donyell Malen menyundul peluang emasnya melewati mistar. Derry Scherhant menghukum mereka pada menit ke-41 dengan menusuk dari sisi kiri lalu melepaskan tembakan ke sudut atas gawang.

Jerman mencetak empat gol dalam rentang 17 menit selepas jeda. Florian Wirtz melesakkan tembakan melengkung dari jarak sekitar 23 meter pada menit ke-60. Lima menit kemudian, Nico Schlotterbeck menyundul masuk tendangan bebas Brajan Gruda. Wirtz mencetak gol keduanya pada menit ke-71, sebelum Gruda menutup pesta gol pada menit ke-77.

Jerman mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran, berbanding satu milik Belanda . Kemenangan pertama Jerman di Olympiastadion sejak 2010 itu membawa mereka melampaui Belanda ke posisi pertama, meski kedua tim tetap lolos ke perempat-final.

Berikut rating pemain Belanda dari Olympiastadion...

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Kiper & pertahanan

Bart Verbruggen (5/10): Ujung jarinya menyentuh bola pada gol pembuka Scherhant, tetapi ia tak mampu mencegahnya masuk. Ia juga kerap dibiarkan tanpa perlindungan ketika Jerman mulai menggempur pada babak kedua. Membuat lima penyelamatan, termasuk menggagalkan upaya Kai Havertz, Gruda, dan Aleksandar Pavlovic, tetapi tepisannya yang mengarahkan tembakan Scherhant ke tiang membuat bola jatuh tepat ke arah Gruda untuk mencetak gol kelima. Segera setelah itu, ia memanggil rekan-rekannya untuk berkumpul dengan penuh amarah.

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Denzel Dumfries (3/10): Sang kapten terlibat dalam proses tiga gol pertama Jerman. Ia gagal menempel ketat Scherhant pada gol pembuka, bola memantul darinya kembali ke Wirtz sebelum gol kedua, dan pelanggarannya terhadap Scherhant menghasilkan tendangan bebas yang disundul Schlotterbeck menjadi gol ketiga. Ia sempat maju ke depan dan menyundul bola melewati mistar di tiang jauh pada awal babak kedua.

Jan Paul van Hecke (5/10): Berduet dengan Micky van de Ven saat Virgil van Dijk absen karena cedera dan berhasil menjangkau umpan silang awal Scherhant sebelum Havertz. Lolos dari kartu kuning setelah melakukan tekel terlambat dengan kaki terangkat tinggi terhadap Wirtz tepat sebelum menit ke-60. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang berulang kali ditembus setelah Jerman menggandakan keunggulan.

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Micky van de Ven (5/10): Melakukan tekel dengan waktu yang sempurna terhadap Wirtz di kotak penalti pada pertengahan babak pertama, setelah sebelumnya dinyatakan melanggar Havertz dengan menjatuhkannya. Namun, seperti bek-bek lainnya, ia tak mampu mengatasi pergerakan Jerman selepas jeda.

Jurrien Timber (5/10): Mengirim umpan silang yang menghasilkan peluang besar Summerville pada babak pertama, tetapi juga membuat pelanggaran yang memberi Jerman tendangan bebas berbahaya di tepi kotak penalti pada awal laga. Gruda menemukan banyak ruang di sisinya dalam proses gol keempat, dan Ian Maatsen menggantikannya semenit kemudian.

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Lini tengah

Joey Veerman (6/10): Mengirim tendangan bebas berbahaya pada awal laga dan memberi umpan silang untuk sundulan pertama Malen malam itu. Bekerja keras ketika Jerman mulai menguasai lini tengah dan melakukan tekel geser apik untuk mencegah Younes Ebnoutalib melepaskan tembakan pada menit ke-82.

Tijjani Reijnders (6/10): Kreator peluang terbaik Belanda pada babak pertama. Umpan terobosannya mengawali serangan yang menghasilkan peluang Summerville, sementara umpan panjangnya kepada Cody Gakpo berujung pada peluang sundulan besar Malen. Ia juga menyiapkan tembakan Gakpo yang menguji Marc-Andre ter Stegen pada awal babak kedua, tetapi pengaruhnya memudar saat Jerman mengambil kendali. Teun Koopmeiners menggantikannya pada menit ke-79.

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Quinten Timber (6/10): Mengisi lini tengah menggantikan Frenkie de Jong yang cedera dan tampil rapi saat menguasai bola, menuntaskan 13 dari 14 umpannya serta memenangi dua tendangan bebas. Digantikan Justin Kluivert pada menit ke-63, tak lama setelah Wirtz menggandakan keunggulan Jerman.

Lini serang

Crysencio Summerville (5/10): Seharusnya membawa Belanda unggul pada menit ke-19, tetapi ia terpeleset saat bersiap menembak dari umpan silang Jurrien Timber. Melakukan tiga pelanggaran pada babak pertama, namun tetap aktif hingga akhir laga. Tembakannya diblok dan ia mengirim umpan silang untuk sundulan Mexx Meerdink pada pengujung pertandingan.

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Donyell Malen (5/10): Mendapat peluang terbesar Belanda malam itu ketika umpan silang Gakpo menemukannya tanpa kawalan di tiang jauh, tetapi sundulannya melambung melewati mistar. Sebelumnya, sundulannya dari umpan silang Veerman juga melambung tipis. Ia digantikan Meerdink pada menit ke-72.

Cody Gakpo (6/10): Sumber ancaman utama Belanda. Ia menerobos dari sisi kiri untuk mengirim umpan silang yang menghasilkan peluang besar Malen, lalu memaksa ter Stegen melakukan penyelamatan atas tembakannya dari luar kotak penalti pada menit ke-57. Itu merupakan satu-satunya tembakan tepat sasaran Belanda. Digantikan Ruben van Bommel pada menit ke-79.

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Pemain pengganti & pelatih

Justin Kluivert (5/10): Menggantikan Quinten Timber pada menit ke-63, tetapi Jerman mencetak gol ketiganya dua menit kemudian dan ia hanya memberi sedikit pengaruh dalam pertandingan.

Ian Maatsen (6/10): Masuk menggantikan Jurrien Timber saat Belanda sudah tertinggal 4-0. Ia memberi tambahan tenaga di sisi kiri dan menyiapkan tembakan Summerville yang diblok.

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Mexx Meerdink (5/10): Menggantikan Malen pada menit ke-72 dan jarang mendapat bola. Menerima kartu kuning akibat pelanggaran keras pada menit ke-86, satu-satunya kartu kuning Belanda malam itu, lalu menyundul umpan silang Summerville melebar pada masa injury time.

Teun Koopmeiners (5/10): Menggantikan Reijnders pada menit ke-79 ketika hasil pertandingan sudah lama tak bisa diubah dan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberi dampak.

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Ruben van Bommel (6/10): Tampil lebih aktif daripada kebanyakan pemain lain setelah menggantikan Gakpo pada menit ke-79. Dua tembakannya diblok, dan ia berlari menyusuri sisi kiri untuk mencoba mengirim umpan silang yang dipotong Jonathan Tah.

Xavi Hernandez (3/10): Menderita kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala Belanda pada malam ketika timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memuncaki grup. Timnya mengawali laga dengan baik, tetapi runtuh selepas jeda dan kebobolan empat kali dalam 17 menit.