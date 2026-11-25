Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bayern Munich kalah 2-1 dari Lille di Liga Champions meski mendominasi penguasaan bola. Sundulan Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dulu, sebelum Ayase Ueda menyamakan kedudukan dan gol bunuh diri yang nahas memastikan hasil akhir.

Iklan

Lawatan Bayern Munich ke Stade Pierre-Mauroy memperlihatkan dominasi wilayah permainan yang sia-sia karena kurang tajamnya penyelesaian akhir. Dengan penguasaan bola 65% dan hampir 700 operan, tim asuhan Vincent Kompany tampak nyaman pada awal laga ketika Upamecano mencetak gol pada menit ke-15. Namun, skema taktik mereka kesulitan membendung serangan balik cepat Lille, sehingga Bayern kehilangan kendali pada babak kedua.

Dua momen menentukan mengubah jalannya pertandingan: gol penyeimbang Ueda untuk tuan rumah sesaat setelah satu jam laga berjalan dan gol bunuh diri Pavlovic yang sangat nahas hanya tiga menit kemudian. Meski terus menekan pada akhir laga dan memasukkan Jamal Musiala, Bayern tidak mampu menembus pertahanan rapat Lille. Mereka meninggalkan Prancis tanpa poin, kendati unggul jauh dalam hampir setiap ukuran statistik.

Kiper & Pertahanan

Jonas Urbig: 5/10

Kiper muda ini menjalani malam yang sulit di belakang garis pertahanan tinggi. Ia membuat 2 penyelamatan, tetapi tak mampu menghentikan tembakan akurat Ueda dan tak banyak yang bisa dilakukannya terhadap gol bunuh diri akibat bola yang berbelok arah. Distribusi bolanya solid, tetapi ia kurang mampu memimpin pertahanan saat Lille sempat mengambil kendali permainan.

Dayot Upamecano: 7/10

Upamecano menjadi pemain Bayern yang paling aktif mengambil inisiatif dan mencetak gol pembuka lewat sundulan pada menit ke-15. Dalam bertahan, catatan statistiknya sangat menonjol: 106 operan akurat dan 13 aksi defensif. Namun, karena terdesak pada akhir laga, ia melepaskan tembakan dari jarak sekitar 23 meter yang mengenai pemain bertahan, alih-alih mempertahankan pola serangan.

Iklan Iklan

Kim Min-Jae: 6/10

Pemain asal Korea Selatan ini seperti biasa agresif dalam bertahan dengan maju menyambut lawan, hingga digantikan Jonathan Tah pada menit ke-92. Ia membantu mempertahankan garis pertahanan tinggi yang lama menyulitkan Lille, meski lini belakang Bayern secara keseluruhan kewalahan menghadapi kecepatan serangan transisi Lille yang menghasilkan gol penyeimbang.

Topik Terkait

Josip Stanisic: 5/10

Bermain di sisi kanan empat bek, Stanisic rapi saat menguasai bola, tetapi kesulitan memberikan dukungan lewat pergerakan melebar dan maju yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Lille yang rapat di tengah. Ia digantikan pada menit ke-76 saat Kompany mencari tambahan daya serang.

Hiroki Ito: 6/10

Ito sesekali menunjukkan kualitasnya dari posisi bek kiri dan nyaris mencetak gol lewat sundulan dari sepak pojok pada menit ke-30. Ia mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran dan menjalankan tugas bertahannya dengan tekun sebelum digantikan Tim Binder pada akhir babak kedua.

Iklan

Lini Tengah

Joshua Kimmich: 7/10

Kimmich menjadi penggerak utama tim, terus menjaga aliran bola dan memastikan Bayern mempertahankan penguasaan bola sebesar 65%. Ia mengatur permainan dari posisi yang dalam, meski mungkin kurang menghasilkan operan penentu untuk menembus barisan pertahanan terakhir Lille setelah mereka bertahan lebih dalam.

Aleksandar Pavlovic: 4/10

Malam yang ingin dilupakan pemain muda ini. Meski terlibat dalam serangan dengan 2 tembakan ke gawang, ia mencetak gol bunuh diri yang merugikan pada menit ke-65 dan pada akhirnya memberi Lille kemenangan. Itu menjadi pukulan telak bagi pemain yang sebelumnya tampak tenang saat berperan sebagai gelandang poros.

Iklan

Tom Bischof: 6/10

Bischof aktif secara statistik. Ia menguji Berke Özer lewat tembakan mendatar pada babak pertama dan melepaskan tendangan bebas melengkung yang melenceng pada babak kedua. Ia memberikan energi yang cukup baik di ruang antara sisi lapangan dan area tengah sebelum digantikan Musiala saat Bayern berupaya mengejar ketertinggalan.

Lennart Karl: 5/10

Memulai laga dalam peran menyerang di sisi kanan, Karl kesulitan memberi pengaruh besar pada permainan. Ia menyia-nyiakan peluang cukup baik pada menit ke-80 dengan tembakan dari jarak 16 meter yang melenceng, lalu ditarik keluar tak lama kemudian saat staf pelatih mencari pemain yang lebih berpengalaman.

Iklan

Lini Serang

Konrad Laimer: 5/10

Ditempatkan dalam peran menyerang yang tidak biasa baginya, Laimer menunjukkan kerja keras, tetapi kurang berkualitas di sepertiga akhir lapangan. Tembakannya yang mengarah ke gawang diblok pada babak pertama, sementara tembakan kaki kirinya pada akhir laga melenceng ketika tekanan meningkat.

Nathaniel Brown: 5/10

Ditugaskan untuk merenggangkan lini belakang Lille, Brown kesulitan melewati bek sayap tuan rumah. Ia lebih banyak berada di pinggir permainan karena sebagian besar serangan Bayern mengalir melalui area tengah atau sisi lapangan yang berlawanan.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

Tim Binder: 5/10

Masuk menggantikan Ito pada menit ke-76, tetapi gagal memberikan dorongan yang dibutuhkan dari sisi lapangan.

Luis Díaz: 5/10

Dimasukkan menggantikan Stanisic untuk membuat serangan lebih langsung, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh "tembok merah" Lille.

Iklan

Jamal Musiala: 6/10

Pemain pengganti yang paling berbahaya. Ia menciptakan peluang pada akhir waktu tambahan, tetapi tembakannya melenceng saat mendapat tekanan berat.

Noah Codjo-Evora: Tidak dinilai

Masuk menggantikan Karl pada menit ke-81, sehingga waktu bermainnya terlalu singkat untuk mendapat penilaian yang berarti.

Iklan

Jonathan Tah: Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-92 sebagai pergantian taktis untuk menjadi sasaran umpan di depan, tetapi waktu pertandingan terlalu cepat habis.

Vincent Kompany: 5/10

Meski timnya mendominasi penguasaan bola, skema taktiknya rentan terhadap serangan transisi yang justru diutamakan Lille. Keputusan menempatkan Laimer di lini depan gagal menghasilkan peluang kreatif, sementara pergantian pemainnya sedikit terlambat untuk mengubah momentum pertandingan.