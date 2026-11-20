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Bayern Munich ditahan Koln 1-1 di Allianz Arena, dalam laga yang dibayangi cedera serius Harry Kane. Meski mendominasi penguasaan bola, tuan rumah kesulitan mengubah keunggulan jumlah pemain menjadi gol setelah Nathaniel Brown menyamakan kedudukan.

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Rencana taktik Bayern Munich langsung berantakan di Allianz Arena ketika Kane harus keluar akibat cedera kaki pada menit ke-20. Perubahan tak terduga itu memaksa Bayern bermain tanpa tumpuan utama mereka saat menghadapi pertahanan rapat Koln. Tim tamu lebih dulu mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-12 ketika Mikey Moore menuntaskan serangan balik cepat dengan penyelesaian klinis, memanfaatkan kelengahan yang jarang terjadi saat Bayern beralih ke fase bertahan.

Brown memimpin upaya kebangkitan dengan menyamakan kedudukan lewat tembakan apik dari luar kotak penalti pada menit ke-37. Meski menguasai bola 71% dan mencatatkan 747 operan akurat, Bayern kekurangan kreativitas di sepertiga akhir untuk menembus formasi 3-5-1-1 Koln. Tim tamu justru mengakhiri laga dengan nilai gol harapan (xG) lebih tinggi, yakni 1,98 berbanding 0,94 milik Bayern. Angka itu menunjukkan bahwa meski tuan rumah lebih banyak menguasai bola, tim tamu menghadirkan ancaman yang lebih nyata.

Kiper & Pertahanan

Jonas Urbig - 7/10

Urbig nyaris hanya menjadi penonton dalam waktu lama karena dominasi penguasaan bola Bayern, tetapi tampil sigap saat dibutuhkan. Ia membuat tiga penyelamatan penting. Ia tak banyak bisa berbuat untuk menggagalkan gol pembuka Moore, yang lahir dari serangan balik berkualitas.

Konrad Laimer - 6/10

Bermain sebagai bek kanan, Laimer kerap berperan layaknya gelandang tambahan dengan bergerak maju untuk mendukung Michael Olise. Ia melepaskan dua tembakan, keduanya meleset dari sasaran, dan sesekali kesulitan turun membantu pertahanan saat Koln melancarkan serangan balik yang sangat cepat.

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Jonathan Tah - 6/10

Tah menjadi penyalur bola utama dari lini belakang, membantu Bayern mempertahankan penguasaan bola sambil mencari celah. Secara umum ia tampil solid, tetapi ia merupakan bagian dari lini pertahanan yang tampak rentan setiap kali Moore menemukan ruang untuk berlari.

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Dayot Upamecano - 7/10

Secara statistik, Upamecano adalah bek terbaik Bayern. Ia mencatatkan 9 aksi defensif, termasuk 2 tekel dan 5 duel yang dimenangi. Ia nyaris membawa Bayern unggul melalui sundulan keras pada masa tambahan waktu babak pertama yang memaksa kiper melakukan penyelamatan. Ia digantikan Kim Min-Jae pada menit ke-70.

Josip Stanisic - 6/10

Stanisic tampil stabil di sisi kiri pertahanan, tetapi kurang aktif melakukan pergerakan menyusul serangan yang kerap dibutuhkan untuk membongkar pertahanan yang bermain dalam. Perannya lebih berfokus pada menjaga pertahanan dan membantu membangun serangan.

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Lini Tengah

Joshua Kimmich - 8/10

Sebagai pengatur ritme tim, Kimmich menuntaskan 131 dari 136 percobaan operan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 96%. Ia mengendalikan tempo dan berusaha membuka pertahanan lewat tembakan jarak jauh, meski sepakannya pada menit ke-22 tidak menguji kiper.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Pavlovic bekerja tanpa lelah di lini tengah, memberi landasan bagi para pemain yang beroperasi lebih ke depan. Ia menunjukkan niat menyerang lewat dua tembakan yang diblok, tetapi kontribusi utamanya adalah memastikan Bayern mempertahankan penguasaan bola sebesar 71% sebelum digantikan menjelang akhir laga.

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Michael Olise - 5/10

Penampilan mengecewakan bagi pemain asal Prancis ini, yang kesulitan memberi pengaruh seperti biasanya di sayap kanan. Satu tembakannya diblok pada menit ke-41 dan ia gagal menciptakan peluang besar sebelum harus keluar karena cedera saat jeda babak pertama, digantikan Tim Binder.

Lennart Karl - 7/10

Bermain sebagai gelandang serang, Karl menjadi pemain Bayern yang paling sering menembak dengan 3 percobaan. Ia memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit ke-54 dan menjadi pusat upaya kreatif tim, meski kesulitan melewati trio pemain tengah Koln.

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Nathaniel Brown - 8/10

Penampil paling menonjol di antara empat pemain Bayern di lini serang. Brown menunjukkan teknik luar biasa saat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-37 lewat tembakan dari jarak 22 meter. Ia terus menjadi ancaman sepanjang laga, melepaskan dua tembakan tambahan dan konsisten menguji para bek sayap Koln.

Lini Serang

Harry Kane - 5/10

Malam yang berakhir mengecewakan bagi kapten Inggris itu. Sebelum keluar pada menit ke-20 akibat cedera kaki, Kane hanya mendapat sedikit suplai bola karena Bayern masih berusaha menemukan ritme permainan. Ketidakhadirannya sangat terasa sepanjang sisa pertandingan.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Tom Bischof - 6/10

Masuk lebih awal menggantikan Kane yang cedera, Bischof kesulitan menghadirkan pengaruh sang penyerang dalam menarik perhatian pemain bertahan lawan. Ia mendapat dua kesempatan menembak, satu diblok dan satu meleset, tetapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir.

Tim Binder - 6/10

Masuk menggantikan Olise saat jeda. Ia menawarkan karakter permainan berbeda di sisi lapangan, tetapi sama-sama kesulitan menembus susunan pertahanan Koln yang kukuh.

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Kim Min-Jae - 6/10

Menggantikan Upamecano pada menit ke-70, Kim membawa energi baru ke lini belakang dan membantu mematahkan serangan balik Koln menjelang akhir laga ketika tim tamu memburu gol kemenangan.

Jamal Musiala - 6/10

Dimasukkan untuk 20 menit terakhir demi menghadirkan sentuhan istimewa, Musiala mendapat dua peluang menjelang akhir laga tetapi gagal mengarahkan tembakannya ke gawang. Dribelnya sempat mengacaukan pertahanan lawan, tetapi umpan penentunya tak kunjung hadir.

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Noah Codjo-Evora - N/A

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Pavlovic, ia tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi skor.

Vincent Kompany - 6/10

Tim asuhan Kompany mendominasi penguasaan bola, tetapi kalah dalam adu taktik saat menghadapi serangan balik. Sang pelatih akan mengkhawatirkan minimnya peluang berkualitas yang diciptakan, hanya 0,94 xG, meski timnya begitu banyak menguasai bola. Cedera Kane kini juga menghadirkan tantangan besar bagi struktur permainan Bayern.