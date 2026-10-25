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Bayern Munich mempertahankan rekor tak terkalahkan sejak awal musim dengan kemenangan 3-1 atas SC Freiburg di Europa-Park Stadion berkat penampilan profesional. Gol Dayot Upamecano, Serge Gnabry, dan Michael Olise di pengujung laga memastikan tiga poin dibawa pulang ke Bavaria.

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Bayern Munich melanjutkan dominasinya di puncak Bundesliga dengan kemenangan terukur 3-1 atas SC Freiburg yang tampil tangguh. Rencana taktik Bayern bertumpu pada garis pertahanan tinggi untuk menekan lawan dan membatasi tuan rumah pada sesekali peluang lewat transisi. Dayot Upamecano membuka skor pada menit ke-16, memberi Bayern kendali permainan yang sulit dipatahkan Freiburg meski pertahanan mereka terorganisasi. Serge Gnabry menggandakan keunggulan tepat sebelum jeda. Gol itu menjadi bekal penting ketika pertandingan memasuki fase akhir yang kacau.

Kendali Bayern sedikit mengendur pada babak kedua. Mereka sempat mendapat tekanan ketika Tom Bischof tanpa sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri pada menit ke-82, memberi Freiburg secercah harapan. Namun, tim asuhan Vincent Kompany menunjukkan kematangan yang dibutuhkan seorang juara dengan bertahan dari rentetan sundulan Igor Matanovic pada menit-menit akhir. Michael Olise akhirnya memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu lewat golnya pada menit ke-95. Gol itu mencerminkan efisiensi dan kualitas Bayern yang lebih unggul di sepertiga akhir lapangan, sekaligus membuat mereka tetap memuncaki klasemen berkat selisih gol.

Kiper & Pertahanan

Jonas Urbig - 7/10

Penampilan solid dari kiper muda ini, yang mencatatkan lima penyelamatan untuk meredam Freiburg. Ia tak bisa berbuat banyak terhadap gol bunuh diri itu, tetapi penempatan posisinya sangat baik sepanjang laga, terutama saat menghadapi banyak tembakan dalam sepuluh menit terakhir. Ia menghadapi 0,99 xGC dan sebagian besar mampu tetap tenang di bawah tekanan bola-bola udara.

Dayot Upamecano - 8/10

Pemain asal Prancis ini tampil menentukan di kedua kotak penalti. Ia bukan hanya mencetak gol pembuka lewat sepakan keras pada menit ke-16, tetapi juga mencatatkan intervensi defensif terbanyak dalam pertandingan, yakni 13. Kemampuannya memenangi tujuh duel dan menjaga garis pertahanan tetap tinggi memungkinkan Bayern mempersempit ruang gerak lawan, meski ia menyia-nyiakan peluang pada menit-menit akhir untuk mencetak gol keduanya dari sepak pojok.

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Jonathan Tah - 7/10

Tampil sangat baik dalam distribusi bola dan menjaga struktur tim. Tah melepaskan 60 umpan akurat dari 66 percobaan, menjadi tumpuan Bayern untuk memulai kembali penguasaan bola. Ia jarang berada di luar posisi dan memberikan dukungan fisik yang memungkinkan Upamecano bergerak lebih agresif.

Topik Terkait

Josip Stanisic - 6/10

Ditempatkan sebagai bek sayap yang lebih mengutamakan pertahanan, Stanisic bermain disiplin tanpa tampil mencolok. Ia berfokus meredam ancaman Derry Scherhant sebelum digantikan Sacha Boey tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan. Penampilannya disiplin secara taktis, dengan bentuk pertahanan lebih diutamakan ketimbang pergerakan menyusul serangan di sisi lapangan.

Nathaniel Brown - 6/10

Sesekali menunjukkan niat menyerang, terutama ketika memaksa lawan melakukan blok yang baik pada menit ke-69. Meski umpan akhirnya terkadang kurang berkualitas, energinya di sisi kiri memberi Bayern lebar permainan. Ia digantikan Alphonso Davies yang lebih berpengalaman pada menit ke-73 saat Bayern berupaya mengatur tempo pertandingan.

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Lini Tengah

Konrad Laimer - 7/10

Motor lini tengah. Kerja keras Laimer sangat penting untuk mengganggu upaya Freiburg membangun serangan melalui Patrick Osterhage. Kemampuannya menutup ruang dan merebut bola kedua membantu Bayern mempertahankan 56% penguasaan bola serta membatasi tuan rumah tanpa satu pun peluang besar yang tercipta.

Tom Bischof - 5/10

Malam yang sulit bagi pemain muda ini di tengah atmosfer yang tidak bersahabat. Meski permainan secara keseluruhannya rapi, gol bunuh diri pada menit ke-82 merupakan kelengahan yang mengundang tekanan yang sebenarnya bisa dihindari. Ia perlu menunjukkan ketangguhan mental yang lebih besar dalam laga tandang sepenting ini.

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Lennart Karl - 6/10

Beroperasi di ruang antarlini, Karl berusaha menghubungkan permainan dan melepaskan tembakan pada menit ke-25 yang melenceng dari sasaran. Ia kesulitan menemukan umpan penentu saat menghadapi dua gelandang bertahan Freiburg yang bermain rapat, tetapi terus bekerja keras tanpa bola hingga digantikan pada menit ke-86.

Lini Serang

Serge Gnabry - 7/10

Memberikan ketajaman yang dibutuhkan Bayern pada babak pertama. Golnya pada menit ke-42 datang pada saat yang tepat, mematahkan momentum Freiburg menjelang jeda. Ia terus menjadi ancaman dari sisi kiri sebelum digantikan Saibari dalam perubahan taktik.

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Michael Olise - 8/10

Selalu terlihat sebagai sumber kreativitas utama di lapangan. Bahkan ketika permainannya belum berjalan mulus, kegigihannya membuahkan hasil lewat gol yang diselesaikan dengan gemilang pada menit ke-95 untuk memastikan kemenangan. Ia mengakhiri laga dengan keterlibatan xG yang tinggi dan menjadi penggerak utama di balik empat peluang besar Bayern.

Harry Kane - 6/10

Malam yang membuat kapten Inggris ini frustrasi dalam penyelesaian akhir. Ia mendapat dua peluang berarti, termasuk sundulan pada menit ke-57 dan tembakan cepat pada menit ke-81, yang keduanya diselamatkan Backhaus. Kemampuannya menahan bola sangat penting, tetapi ia tidak setajam biasanya di depan gawang.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Sacha Boey - 6/10

Masuk menggantikan Stanisic pada menit ke-61 dan menambah tenaga di sisi kanan. Ia terutama mendapat tugas bertahan ketika Freiburg meningkatkan tekanan menjelang akhir laga.

Ismael Saibari - 7/10

Pemain pengganti yang memberi dampak besar dan banyak terlibat dalam setengah jam terakhir. Ia melepaskan total empat tembakan, beberapa kali menguji kiper dan menambah ancaman gol yang membuat pertahanan Freiburg yang mulai kelelahan harus bekerja lebih keras.

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Alphonso Davies - 6/10

Dimasukkan pada menit ke-73 untuk menawarkan kecepatan dan kemampuan kembali bertahan di sisi kiri ketika permainan mulai terbuka.

Hiroki Ito - N/A

Pemain pengganti yang dimasukkan pada menit ke-86 untuk memperkokoh pertahanan.

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Aaron Danks - 7/10

Asisten pelatih ini patut mendapat pujian atas rencana permainan terstruktur yang membuat Bayern unggul dalam statistik (2,94 xG berbanding 0,99). Pergantian pemainnya bersifat proaktif, bukan reaktif, meski goyahnya pertahanan setelah gol bunuh diri akan menjadi perhatian baginya.