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Bayern Munich melaju mulus ke babak 16 besar DFB-Pokal di Allianz Arena, dengan Michael Olise mengatur permainan saat menghadapi tim tamu dari 2. Bundesliga.

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Olise dan Ismael Saibari dua kali bekerja sama dalam 21 menit pertama. Di antara kedua gol itu, Mateusz Zukowski sempat membungkam pendukung tuan rumah lewat gol penyama kedudukan yang memukau, hasil tembakan melengkung dari jarak 18 meter. Baris Atik kemudian menghantam tiang gawang pada masa tambahan waktu, mengingatkan bahwa Magdeburg belum menyerah saat jeda.

Masuknya Alphonso Davies saat turun minum mengubah jalannya pertandingan. Ia mendapat penalti dalam empat menit pertama, lalu mencetak satu gol dan menyiapkan satu gol lainnya saat Bayern menambah empat gol pada babak kedua. Bayern menuntaskan laga dengan penguasaan bola 63 persen dan 19 tembakan, berbanding sembilan milik Magdeburg.

Berikut penilaian kami untuk para pemain Bayern.

Penjaga gawang & pertahanan

Jonas Urbig: 6/10 Jarang diuji, tetapi terpaku saat menghadapi tembakan melengkung Zukowski dan kembali tak bereaksi ketika Atik menghantam tiang gawang sesaat sebelum jeda. Setidaknya ia sempat menggagalkan upaya Chavez dari jarak dekat beberapa saat sebelumnya.

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Josip Stanisic: 8/10 Bek Bayern yang paling produktif saat menyerang. Ia menciptakan peluang untuk Saibari, Bischof dan Karl sebelum memberi umpan untuk gol spektakuler Santos Daiber pada masa tambahan waktu.

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Jonathan Tah: 7/10 Menjadi kapten dan menjaga lini belakang tetap rapi. Magdeburg hanya mampu mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

Hiroki Ito: 7/10 Menggantikan Dayot Upamecano dan tampil solid bersama Tah, tanpa banyak mendapat tekanan.

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Nathaniel Brown: 8/10 Terus menjadi opsi serangan di sisi kiri dan meluncur menyambut bola untuk mencetak gol kelima Bayern pada menit ke-73, meski menerima kartu kuning yang tidak perlu menjelang akhir laga.

Lini tengah

Konrad Laimer: 8/10 Tak kenal lelah selama 67 menit dan juga menunjukkan kreativitasnya. Ia menyiapkan peluang untuk Bischof pada awal laga serta memberikan umpan tarik yang berujung pada tembakan Karl yang berhasil ditepis sesaat sebelum laga memasuki menit ke-60.

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Tom Bischof: 8/10 Terus mencoba menembak dari jarak jauh, memaksa Reimann melakukan penyelamatan, sementara dua upaya lainnya diblok atau meleset. Ia juga mengirim Karl untuk melancarkan serangan balik cepat sebelum diganti pada menit ke-82.

Lennart Karl: 8/10 Berkali-kali mengancam gawang Magdeburg tanpa mencetak gol. Reimann menggagalkan upayanya dan tendangan guntingnya menjelang akhir laga meleset, tetapi umpan cungkil cerdiknya melewati kiper menyiapkan gol Davies.

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Lini serang

Michael Olise: 9/10 Pemain terbaik pertandingan. Ia membuka skor lewat umpan Saibari, mengirim umpan terobosan untuk gol kedua, lalu dengan tenang mencetak gol dari titik penalti lewat tendangan cungkil pada awal babak kedua untuk kembali membawa Bayern unggul dua gol.

Ismael Saibari: 8/10 Menjadi ujung tombak saat Harry Kane duduk di bangku cadangan. Ia tanpa ego menyiapkan gol pembuka dan mencetak gol kedua lewat tendangan cungkil, meski di antara kedua momen itu tembakannya dari jarak 7,3 meter melambung jauh.

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Serge Gnabry: 7/10 Menciptakan peluang untuk Olise, Saibari dan Karl tanpa melepaskan satu pun tembakan sendiri, lalu digantikan Davies saat jeda.

Pemain pengganti & pelatih

Alphonso Davies: 9/10 Mengubah jalannya laga setelah masuk saat turun minum. Ia mendapat penalti untuk gol ketiga, mencetak gol keempat dari jarak dekat dan menyiapkan gol kelima bagi Brown tiga menit kemudian. Ia semestinya mencetak satu gol lagi ketika lebih dulu menjangkau bola liar daripada kiper, tetapi sontekannya meleset.

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Aleksandar Pavlovic: 7/10 Mengirim umpan yang membelah pertahanan dan mengawali proses gol keempat, tetapi menerima kartu kuning menjelang akhir laga akibat pelanggaran terhadap Zukowski.

Sacha Boey: 6/10 Menggantikan Olise pada tahap akhir pertandingan dan membantu Bayern menuntaskan laga tanpa kesulitan.

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Tim Binder: 6/10 Masuk menggantikan Saibari dan hanya mendapat sedikit kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

David Santos Daiber: 7/10 Memaksimalkan penampilan singkatnya dengan melepaskan tembakan dari jarak 23 meter ke sudut bawah gawang lewat tendangan terakhir pertandingan.

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Aaron Danks: 8/10 Menggantikan Vincent Kompany yang sedang dalam pemulihan. Keputusannya memasukkan Davies saat turun minum langsung membuahkan hasil ketika Bayern memperlebar keunggulan.



