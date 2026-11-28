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Bayern Munich gagal merebut puncak klasemen Bundesliga setelah laga sengit di Volksparkstadion berakhir imbang 0-0. Kartu merah langsung Joshua Kimmich menjelang akhir babak pertama membuat tim tamu harus berjuang meraih satu poin dengan sepuluh pemain.

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Bayern Munich menjalani sore yang sulit di Hamburg. Tim asuhan Vincent Kompany ditahan imbang 0-0 dalam pertandingan yang minim penyelesaian akhir efektif, tetapi penuh pertarungan taktik. Meski menguasai 73% penguasaan bola, Bayern kesulitan mengubah dominasinya menjadi peluang matang. Struktur permainan mereka terganggu parah pada menit ke-44 ketika Kimmich menerima kartu merah langsung karena tindakan kekerasan, sehingga Kompany harus memikirkan ulang taktiknya untuk sepanjang babak kedua.

Pada babak kedua, Bayern berfokus memperkokoh pertahanan dan berhasil meredam keunggulan jumlah pemain Hamburg untuk menjaga gawang tetap nirbobol. Meski lini belakang tetap kukuh di bawah tekanan, minimnya ancaman serangan, yang terlihat dari tidak adanya tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit, akan menjadi perhatian besar bagi Kompany. Hasil ini juga membuat Bayern gagal merebut puncak klasemen Bundesliga dari Borussia Dortmund. Kekecewaan mereka bertambah karena pengatur permainan di lini tengah itu harus absen akibat skorsing, di tengah periode penampilan tim yang kurang meyakinkan.

Kiper & Pertahanan

Jonas Urbig - 7,7/10: Dipercaya menggantikan Manuel Neuer yang cedera, kiper muda ini menunjukkan kedewasaan yang mengesankan. Ia mencatatkan tiga penyelamatan untuk menjaga gawang tetap nirbobol dan tetap tenang saat HSV mendominasi setelah kartu merah.

Sacha Boey - 7,3/10: Boey tampil energik di sisi lapangan dan menjadi opsi untuk mengalirkan bola pada babak pertama. Ia bermain disiplin setelah kartu merah Kimmich, menahan naluri menyerangnya agar empat bek Bayern tetap rapat.

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Kim Min-jae - 7,3/10: Kim aktif maju dari garis pertahanan untuk menggagalkan serangan balik. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting pada babak kedua, membantu Bayern mempertahankan garis pertahanan tinggi meski kalah jumlah pemain.

Topik Terkait

Jonathan Tah - 7,2/10: Kehadiran fisiknya menonjol ketika pertandingan berubah menjadi perjuangan bertahan. Tah sangat penting dalam duel udara dan memastikan Bayern tidak kebobolan meski tuan rumah mencatatkan angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 0,86.

Josip Stanisic - 7,2/10: Menjalankan peran bertahan yang fleksibel, Stanisic dapat diandalkan dalam menempatkan diri. Ia turut berkontribusi pada 12 intersepsi tim dan menjadi tumpuan yang stabil saat membangun serangan sebelum Bayern harus bertahan lebih dalam.

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Lini Tengah

Joshua Kimmich - 3/10: Penampilan yang buruk bagi sang kapten. Meski mengendalikan tempo pada awal laga, kartu merah langsung yang diterimanya pada menit ke-44 karena tindakan kekerasan merupakan tindakan gegabah yang sangat mengurangi peluang timnya untuk menang.

Aleksandar Pavlovic - 7,0/10: Pavlovic bermain lebih dalam dan mengalirkan kembali bola dengan efisien. Setelah turun minum, ia harus lebih banyak bekerja keras untuk menjangkau berbagai area lapangan dan menutup celah yang ditinggalkan Kimmich.

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Tom Bischof - 7,1/10: Bischof berusaha menghadirkan kreativitas di lini tengah yang kurang bergerak dan sesekali menunjukkan kemampuan teknik yang cemerlang. Ia berperan penting dalam rangkaian umpan yang membuat Bayern membukukan 796 operan, tetapi umpan akhirnya belum mampu memecah kebuntuan.

Lini Serang

Lennart Karl - 6,0/10: Pemain muda ini kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan dan ditarik keluar karena pertimbangan taktik tak lama setelah jeda, ketika Kompany mencari pemain yang lebih berpengalaman untuk menghadapi situasi dengan sepuluh pemain.

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Bara Sapoko Ndiaye - 6,5/10: Sempat menunjukkan kecepatannya pada awal laga, tetapi kerap terisolasi. Pengaruhnya memudar ketika Bayern terpaksa bertahan dalam waktu lama pada babak kedua, dan ia akhirnya berhasil diredam oleh para bek sayap HSV.

Noah Codjo-Evora - 6,8/10: Groenbaek bekerja keras di antara lini, tetapi sulit menemukan ruang menghadapi pertahanan HSV yang terdiri dari lima pemain. Seperti pemain Bayern lainnya di lini serang, ia kekurangan suplai bola dan gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Konrad Laimer - 6,1/10: Masuk menggantikan Lennart Karl pada menit ke-52. Ia memberikan energi dan disiplin taktik yang diperlukan untuk menstabilkan lini tengah setelah kartu merah, meski tidak banyak membantu Bayern membawa bola ke depan.

Luis Diaz - 6,2/10: Masuk menggantikan Ndiaye saat jeda. Ia berusaha memanfaatkan kemampuan menggiring bola untuk mengurangi tekanan, tetapi kerap dikerubungi pemain bertahan di sepertiga akhir lapangan.

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Nathaniel Brown - 6,0/10: Masuk pada menit ke-87 menggantikan Laimer, yang mengalami cedera ringan. Ia tidak punya banyak waktu untuk memengaruhi jalannya laga, yang berakhir imbang tanpa banyak kejadian berarti.

Vincent Kompany - 6,0/10: Kompany patut mendapat pujian atas penyesuaian pertahanan saat jeda yang mengamankan satu poin. Namun, kegagalan susunan pemain awalnya mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran melawan tim yang berperingkat lebih rendah merupakan kegagalan taktik yang perlu dibenahi.