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Harry Kane menyia-nyiakan sejumlah peluang, tetapi tetap memberi assist untuk gol pengunci kemenangan saat Bayern mengakhiri rentetan dua hasil imbang di Liga Champions dan mencatatkan laga tanpa kebobolan pertama mereka dalam delapan pertandingan.

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Bayern Munich meraih kemenangan 2-0 di Riyadh Air Metropolitano lewat dua gol pada babak kedua, sekaligus memberikan kekalahan pertama dalam 10 pertandingan kepada tim asuhan Diego Simeone.

Tim asuhan Rene Maric mengendalikan babak pertama dengan menguasai bola sekitar dua pertiga waktu, tetapi Harry Kane dan Karl menyia-nyiakan peluang bagus. Sementara itu, Alexander Sorloth melewatkan peluang terbaik tuan rumah pada babak tersebut saat laga memasuki menit ke-30.

Kebuntuan pecah sembilan menit setelah babak kedua dimulai. Robin Le Normand terlalu lama melepas sapuan, lalu Karl merebut bola darinya dan menaklukkan Jan Oblak. Laimer memastikan kemenangan pada menit ke-74 setelah menerima umpan Kane. Bayern seharusnya mencetak gol ketiga ketika Marc Pubill membelokkan sepak pojok Joshua Kimmich ke gawangnya sendiri, tetapi gol itu dianulir karena Dayot Upamecano melakukan pelanggaran.

Kemenangan ini mengangkat Bayern, yang belum terkalahkan, ke posisi kedelapan fase liga dengan delapan poin, sementara Atletico berada di urutan ke-22 dengan empat poin.

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Berikut penilaian kami untuk para pemain Bayern...

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Kiper & Pertahanan

Manuel Neuer (8/10): Kembali menjaga gawang setelah Jonas Urbig menjadi starter dalam tiga pertandingan sebelumnya, sang kapten membuat tiga penyelamatan. Ia mengamankan tembakan mendatar Marcos Llorente pada menit ke-66 dan upaya David Hancko pada masa tambahan waktu, memastikan Bayern mencatatkan nirbobol pertama dalam delapan pertandingan.

Konrad Laimer (9/10): Pemain terbaik Bayern malam itu. Terus menjadi opsi serangan di sisi kanan, ia melepaskan tendangan voli setengah lambung yang melebar pada awal laga, mengirim umpan silang yang menghasilkan dua peluang Kane, dan memaksa Oblak melakukan penyelamatan dengan ujung jari. Ia melengkapinya dengan menyambut umpan Kane di tiang jauh lalu mencetak gol lewat tembakan ke tiang dekat. Digantikan Sacha Boey pada menit ke-89.

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Dayot Upamecano (8/10): Tangguh dalam permainan terbuka, ia merangsek dari sisi kiri untuk mengawali rangkaian serangan yang menghasilkan peluang Karl pada babak pertama. Ia nyaris mencetak gol solo spektakuler pada menit ke-73, tetapi Oblak menepis tembakannya yang sempat membentur pemain lain hingga mengenai mistar. Ia dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pubill yang membuat gol ketiga Bayern dianulir.

Jonathan Tah (8/10): Kembali ke susunan pemain inti, ia tampil rapi di jantung pertahanan yang membatasi Atletico hanya pada tiga tembakan tepat sasaran. Penampilan yang tenang namun meyakinkan.

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Josip Stanisic (7/10): Lebih sering maju dari posisi bek kiri daripada yang diperkirakan. Satu tembakannya diblok Pubill, sementara tembakan lainnya melebar setelah menerima operan Karl. Ia terhindar dari hukuman penalti ketika VAR mendukung keputusan wasit seusai kontaknya dengan Giuliano Simeone, lalu mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu karena mendorong pemain yang sama.

Lini tengah

Joshua Kimmich (8/10): Mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam dan memaksa Oblak melakukan penyelamatan pertamanya malam itu tepat setelah babak kedua dimulai. Sepak pojoknya berujung pada gol bunuh diri yang dianulir, meski beberapa eksekusi bola matinya yang lain tidak setajam biasanya. Mendapat kartu kuning pada menit ke-57 karena menahan bola agar Atletico tidak bisa mengambil tendangan bebas dengan cepat.

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Tom Bischof (8/10): Aktif dan berpengaruh di lini tengah. Ia menggagalkan serangan balik Atletico pada awal laga, menciptakan peluang bagi Kane, dan tembakannya yang membentur pemain lain jatuh ke kaki Le Normand sebelum Karl merebut bola dari bek tersebut untuk membuka skor. Ia juga menguji Oblak lewat tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-64.

Lennart Karl (8/10): Seharusnya mencetak gol ketika tembakannya melambung setelah menerima operan Kane pada menit ke-23. Ia juga menyiapkan peluang bagi Stanisic sebelum jeda. Karl menebusnya dengan memanfaatkan keraguan Le Normand untuk membuka skor, gol kelimanya dalam 12 penampilan di Liga Champions. Digantikan Nathaniel Brown pada menit ke-68.

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Lini serang

Michael Olise (8/10): Terus merepotkan Alejandro Grimaldo di sisi kanan. Umpan silangnya mengawali rangkaian serangan yang menghasilkan gol pembuka. Ia juga menciptakan peluang bagi Kimmich, Laimer, dan Kane, meski upaya Kane terjadi dalam serangan yang dinyatakan offside.

Alphonso Davies (7/10): Bermain di sisi kiri dari tiga pemain depan dan memenangkan tendangan bebas di tepi kotak penalti setelah dijatuhkan Giuliano Simeone. Tampil aktif tanpa menciptakan peluang bersih. Digantikan Kim Min-jae pada menit ke-79.

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Harry Kane (7/10): Malam yang membuatnya frustrasi di depan gawang. Tembakan volinya melebar, satu upayanya diblok Hancko, satu tembakan lain meleset dari tiang dekat, dan satu lagi melambung pada akhir laga. Meski begitu, ia tetap memberikan asis untuk gol Laimer dan membuat Giuliano Simeone mendapat kartu kuning.

Pemain pengganti & pelatih

Nathaniel Brown (7/10): Menggantikan Karl pada menit ke-68 dan nyaris menambah gol ketiga, tetapi Oblak menyelamatkan tembakan mendatarnya setelah Kim merangsek dari sisi kanan.

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Kim Min-jae (6/10): Masuk menggantikan Davies pada menit ke-79 dan merangsek dari sisi kanan untuk menciptakan peluang bagi Brown pada akhir laga.

Sacha Boey (N/A): Menggantikan Laimer pada menit ke-89.

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Rene Maric (8/10): Timnya mendominasi sejak peluit pertama dan mengambil kendali setelah jeda, memperpanjang catatan tak terkalahkan Bayern menjadi 20 pertandingan. Pergantian pemainnya pada akhir laga membantu Bayern menuntaskan pertandingan dengan nyaman.