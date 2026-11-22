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Barcelona bangkit dari babak pertama yang buruk untuk mengalahkan Villarreal 3-2 di Spotify Camp Nou. Tertinggal 0-2 saat jeda, tim asuhan Hansi Flick tampil gemilang secara taktik pada babak kedua dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.

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Barcelona menunjukkan ketangguhan mental luar biasa di Camp Nou dengan membalikkan ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Villarreal yang tampil disiplin dengan skor 3-2. Babak pertama menjadi mimpi buruk secara taktik bagi Hansi Flick setelah Barcelona tertinggal 0-2 dalam tujuh menit. Villarreal memanfaatkan ruang vertikal dengan sangat efektif, menembus garis pertahanan tinggi Barcelona lewat gol cepat Tajon Buchanan dan Tolu Oluwaseyi. Barcelona mendominasi penguasaan bola hingga 70 persen, tetapi sebelum jeda mereka kesulitan menembus pertahanan rendah Villarreal di sepertiga akhir lapangan.

Jalannya pertandingan berubah drastis pada babak kedua setelah Barcelona menyesuaikan pola membangun serangan. Gerard Martin membuka jalan bagi kebangkitan pada menit ke-57 dengan menuntaskan peluang hasil kreasi Pedri. Tak lama kemudian, Fermin Lopez menyamakan kedudukan setelah aksi apik Lamine Yamal. Tekanan Barcelona akhirnya membuat pertahanan tim tamu runtuh, berpuncak pada gol bunuh diri Pau Navarro pada menit ke-67. Meski Villarreal kehilangan seorang pemain akibat kartu merah pada akhir laga, Barcelona sudah lebih dulu membalikkan keadaan. Mereka mencatatkan total 30 tembakan dan angka gol harapan (xG) sebesar 3,27 dalam kebangkitan yang dominan.

Penjaga gawang & pertahanan

Joan Garcia - 5/10

Sore yang sulit bagi sang penjaga gawang, yang terekspos oleh garis pertahanan tinggi timnya pada awal laga. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan dua gol cepat dalam tujuh menit pertama. Garcia mengakhiri pertandingan tanpa penyelamatan karena kedua tembakan tepat sasaran Villarreal berakhir menjadi gol.

Eric Garcia - 6/10

Kesulitan menghadapi pergerakan Oluwaseyi pada awal pertandingan, tetapi tampil semakin baik saat Barcelona mulai menguasai laga. Ia menangani transisi bertahan dengan lebih baik pada babak kedua sebelum digantikan Jules Kounde pada menit ke-84 untuk mengamankan hasil.

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Gerard Martin - 8/10

Tampil menonjol dan mengawali kebangkitan Barcelona. Golnya pada menit ke-57 menunjukkan ketepatan waktu pergerakannya saat ia menyelinap ke kotak penalti untuk menuntaskan umpan Pedri. Dalam bertahan, ia menjadi bagian dari lini belakang yang membatasi Villarreal hingga tanpa satu pun tembakan pada babak kedua, sehingga berperan penting dalam perubahan taktik tim.

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Joao Cancelo - 6/10

Penampilan khas Cancelo. Ia terus mengancam di sepertiga akhir lapangan dan turut berkontribusi pada total 25 umpan silang Barcelona. Namun, posisinya yang agresif juga berperan dalam rapuhnya pertahanan saat Villarreal melancarkan rentetan serangan balik pada awal laga.

Lini tengah

Frenkie de Jong - 7/10

Pengatur tempo permainan tim, De Jong berperan sentral saat Barcelona mencatatkan 620 operan sukses. Ia tetap tenang di bawah tekanan ketika tim tertinggal 0-2, terus mengalirkan bola dan menjaga struktur lini tengah saat Barcelona mengejar kemenangan.

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Fermin Lopez - 8/10

Energik dan menentukan. Fermin mencetak gol penyeimbang yang krusial pada menit ke-61, memperlihatkan kepiawaiannya masuk ke kotak penalti pada saat yang tepat. Ia juga menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran taktis, yang menunjukkan kontribusinya saat bertahan sebelum ditarik keluar.

Pedri - 8/10

Pusat kreativitas tim. Pedri memberikan assist untuk gol Martin yang mengawali kebangkitan dan menjadi arsitek utama di balik 30 tembakan Barcelona. Visinya dalam memanfaatkan ruang antarlini memaksa Villarreal melakukan 20 intersepsi demi tetap bersaing dalam pertandingan.

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Marc Bernal - 7/10

Tampil disiplin sebagai gelandang poros. Bernal kerap menguasai bola saat Barcelona menekan Villarreal hingga bertahan jauh di wilayah sendiri. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-80 dan akhirnya digantikan Gavi pada masa tambahan waktu setelah bekerja keras melindungi empat bek di belakangnya.

Lini serang

Karim Adeyemi - 6/10

Kecepatannya berguna untuk merenggangkan pertahanan Villarreal, meski penyelesaian akhirnya tidak setajam rekan-rekan setimnya. Ia turut menjaga tekanan Barcelona sebelum digantikan Dani Olmo pada menit ke-68 ketika Flick mencari tambahan kreativitas di area tengah.

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Lamine Yamal - 8/10

Meski menerima kartu kuning pada menit ke-23, pemain muda ini pada beberapa kesempatan nyaris tak mampu dihentikan. Ia memberikan assist untuk gol penyeimbang Fermin, sementara aksi menggiring bolanya terus memaksa sisi kiri Villarreal mundur jauh dan membuka ruang bagi gol kemenangan.

Raphinha - 7/10

Sang kapten memberi teladan lewat etos kerjanya. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya tanpa bola menarik para bek keluar dari posisi sehingga pemain seperti Lopez dan Martin bisa memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap. Ia digantikan pada menit ke-76 untuk memberi tempat bagi pemain yang lebih segar.

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Pemain pengganti & pelatih

Dani Olmo - 6/10

Masuk pada menit ke-68 dan membantu menjaga tekanan. Kemampuannya menguasai bola membantu Barcelona melewati dua puluh menit terakhir saat Villarreal berupaya mengejar ketertinggalan.

Anthony Gordon - 6/10

Dimasukkan menggantikan Adeyemi untuk menghadirkan ancaman langsung yang berbeda. Ia membuat para bek sayap Villarreal tetap sibuk pada tahap akhir pertandingan.

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Jules Kounde - Tidak dinilai

Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-84 untuk mengamankan tiga poin.

Gavi - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Bernal pada menit ke-91 untuk menuntaskan detik-detik tersisa dan memastikan kemenangan.

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Hansi Flick - 7/10

Flick patut mendapat pujian besar atas penyesuaian yang dilakukannya saat jeda. Setelah awal laga yang buruk, ia tidak panik dan memilih menyempurnakan tekanan balik timnya. Perubahan itu akhirnya membuat Villarreal kewalahan dan memaksa Pau Navarro mencetak gol bunuh diri.