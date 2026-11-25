Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona menang meyakinkan 4-1 atas Sabah FK di Liga Champions berkat dua gol Anthony Gordon. Gol Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus melengkapi penampilan dominan mereka di Baku, meski tuan rumah mencetak gol hiburan pada babak kedua.

Iklan

Barcelona asuhan Hansi Flick melanjutkan performa impresif mereka di Liga Champions dengan mengalahkan Sabah FK 4-1 di Stadion Olimpiade Baku. Barcelona mendominasi sejak awal dan menunjukkan keunggulan teknik mereka lewat 72% penguasaan bola serta 24 tembakan. Gordon membuka skor pada menit ke-31, memberikan penyelesaian akhir yang sepadan dengan permainan rapi Barcelona dalam membangun serangan. Tim tamu pun unggul 1-0 saat turun minum.

Pada babak kedua, Barcelona mencetak tiga gol dalam rentang sepuluh menit yang praktis mengakhiri perlawanan Sabah. Gordon mencetak gol keduanya, disusul gol Adeyemi dan Jesus. Joy-Lance Mickels memang memperkecil ketertinggalan tuan rumah asal Azerbaijan pada menit ke-63, tetapi kemenangan Barcelona tak pernah diragukan. Kelancaran serangan Barcelona di sepertiga akhir lapangan dan sistem pressing tinggi mereka menghasilkan angka gol harapan (xG) sebesar 4,17, yang menggambarkan kesenjangan kualitas kedua tim dalam laga pekan kelima ini.

Penjaga Gawang & Pertahanan

Joan Garcia - 6/10

Sang penjaga gawang menjalani pertandingan yang relatif tenang karena Sabah hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran. Ia lebih banyak menjadi penonton, tetapi tentu kecewa gagal menjaga gawangnya tanpa kebobolan setelah Mickels mencetak gol pada menit ke-63. Distribusi bolanya tetap baik meski nyaris tidak mendapat tekanan.

Jules Kounde - 8/10

Penampilan kelas atas dari pemain asal Prancis ini, yang turut berperan dalam gol Jesus pada menit ke-60. Kounde disiplin secara taktis, bergerak ke dalam untuk membantu membangun serangan sambil tetap mengancam lewat pergerakan melebar. Ia juga menangani transisi bertahan dengan baik sepanjang laga.

Iklan Iklan

Gerard Martin - 7/10

Bek muda ini tampil tenang. Ia efektif menjaga garis pertahanan tetap tinggi dan membantu tim mempersempit ruang gerak lawan. Martin menunjukkan kematangan dalam penempatan posisi, turut membatasi Sabah hingga hanya melepaskan delapan tembakan sepanjang laga.

Topik Terkait

Alejandro Balde - 8/10

Balde terus mendorong serangan dari sisi kiri. Upayanya membantu serangan membuahkan hasil pada menit ke-55 ketika ia memberikan assist untuk gol Adeyemi yang mengubah skor menjadi 3-0. Kecepatannya saat kembali bertahan penting untuk menggagalkan potensi serangan balik sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-65.

Lini Tengah

Frenkie de Jong - 7/10

Berperan sebagai pengatur tempo dalam duet gelandang bertahan, pemain asal Belanda ini mengendalikan permainan lewat kemampuannya membawa bola. Ia menjadi bagian penting dari total 380 operan Barcelona, memastikan tim tamu menguasai area tengah sepenuhnya sebelum diganti pada menit ke-64.

Iklan

Fermin Lopez - 7/10

Fermin menghadirkan energi besar di antara lini dan terus mencari ruang. Ia cermat memilih momen untuk menekan, memaksa Sabah kehilangan bola di area pertahanan mereka. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya menarik perhatian pemain lawan dan membuka ruang bagi para penyerang sayap.

Gavi - 7/10

Gelandang ini menunjukkan kegigihannya seperti biasa di lini tengah dan bermain selama 86 menit sebelum ditarik keluar. Ia efisien saat menguasai bola dan tangguh dalam perebutan bola, sehingga Sabah tak pernah mampu menguasai area tengah lapangan.

Iklan

Pedri - 7/10

Menjadi kapten pada laga ini, Pedri mengatur permainan Barcelona pada babak pertama dengan begitu mulus. Visinya menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Sabah selama 45 menit pertama. Ia ditarik keluar saat turun minum, kemungkinan sebagai keputusan taktis Flick untuk mengatur menit bermainnya.

Lini Serang

Anthony Gordon - 9/10

Penyelesaian akhir sang pemain sayap begitu tajam. Gordon menjadi pembeda dengan membuka skor pada menit ke-31 dan mencetak gol keduanya pada menit ke-51. Permainan langsung dan ketepatan waktu larinya terlalu sulit diatasi lini belakang Sabah. Ia meninggalkan lapangan pada menit ke-76 sebagai pemain terbaik pertandingan yang tak terbantahkan.

Iklan

Karim Adeyemi - 8/10

Kecepatan eksplosif Adeyemi menjadi mimpi buruk bagi lawan. Ia melengkapi penampilan individunya yang apik dengan gol pada menit ke-55. Kemampuannya melebarkan permainan membuat Barcelona bisa memanfaatkan ruang di area tengah sepanjang babak kedua.

Gabriel Jesus - 9/10

Pemain asal Brasil ini tampil luar biasa tanpa mementingkan diri sendiri. Jesus turut berperan dalam gol kedua Gordon sebelum mencetak golnya sendiri pada menit ke-60. Permainannya dalam menghubungkan serangan patut dipuji, menjadikannya titik tumpu penting bagi seluruh lini serang.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

Dani Olmo - 7/10

Masuk menggantikan Pedri saat turun minum dan menjaga kualitas permainan teknik tim tetap tinggi. Kehadirannya memastikan momentum serangan berlanjut hingga Barcelona mencetak tiga gol pada babak kedua.

Alex Campos - 6/10

Masuk menggantikan De Jong pada menit ke-64. Ia bermain sederhana dan membantu tim mengamankan kemenangan ketika intensitas pertandingan mulai menurun.

Iklan

Joao Cancelo - 6/10

Menggantikan Balde pada menit ke-65. Ia menawarkan karakter permainan berbeda di sisi lapangan dan kerap bergerak ke tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, meski kemenangan praktis sudah dipastikan saat ia masuk.

Raphinha - 6/10

Mendapat kesempatan bermain selama 14 menit menggantikan Gordon. Ia tampak sigap dan berupaya menambah jumlah tembakan tim, tetapi tidak mampu menambah empat gol yang sudah tercipta.

Iklan

Brian Farinas - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Gavi pada menit ke-86; waktu bermainnya terlalu singkat untuk memberi dampak berarti pada pertandingan.

Hansi Flick - 8/10

Rancangan taktik Flick berjalan sempurna. Meski tanpa Lamine Yamal, timnya tetap tampil kreatif. Pergantian pemain saat turun minum dan pada awal babak kedua menunjukkan pengelolaan skuad yang sangat baik, sementara sistem pressing tinggi membuat tuan rumah nyaris tak berkutik selama satu jam.