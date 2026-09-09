Barcelona menampilkan masterclass dalam permainan posisi dan vertikalitas untuk membongkar Feyenoord 5-1 pada laga pembuka Liga Champions mereka. Susunan taktik Hansi Flick mengeksploitasi garis pertahanan tinggi tim tamu dengan presisi layaknya bedah, memanfaatkan half-space untuk menciptakan 22 tembakan yang mencengangkan. Barcelona menguasai tempo sejak awal, mencatatkan 72% penguasaan bola dan menyelesaikan hampir 800 operan, secara efektif mencekik tim Belanda itu di sepertiga pertahanan mereka sendiri.

Meski skor akhir menunjukkan kemenangan yang sepenuhnya mudah, Feyenoord sempat menembus lini belakang Barca pada fase akhir lewat Steijn, tetapi itu hanya menjadi gol hiburan dalam laga yang ditentukan oleh kecemerlangan Barcelona. Sinergi antara Pedri dan Raphinha di sepertiga akhir, dikombinasikan dengan aksi pemecah rekor dari Lamine Yamal, mengirimkan sinyal niat berbahaya bagi ambisi Barcelona di kancah Eropa musim ini. Flick tentu sangat senang dengan cara timnya mempertahankan intensitas bahkan setelah melakukan beberapa rotasi pada babak kedua.

Kiper & pertahanan

J. Garcia - 6/10

Malam yang relatif tenang bagi sang kiper, yang sebagian besar hanya menjadi penonton selama 80 menit. Ia menunjukkan distribusi bola yang baik dengan kakinya untuk membantu mematahkan pressing, tetapi tidak mampu mempertahankan clean sheet saat Steijn mencetak gol di akhir laga. Ia menutup pertandingan dengan satu penyelamatan resmi dan menangani bola-bola atas dengan kompeten.

J. Cancelo - 8/10

Beroperasi lebih sebagai playmaker inverted ketimbang full-back tradisional, Cancelo sangat berperan dalam terobosan awal. Ia memberi assist untuk gol Adeyemi pada menit ke-22 dan terus menjadi ancaman lewat overlap. Kemampuannya masuk ke area tengah membuat Barca mampu mempertahankan keunggulan jumlah pemain di area sentral.

A. Christensen - 7/10

Bek veteran itu memberikan ketenangan di lini belakang, mengatasi serangan balik langka Feyenoord dengan positioning yang cerdas. Ia mencatatkan tiga intersepsi dan mempertahankan tingkat akurasi operan yang tinggi, memastikan permainan build-up tetap mengalir sepanjang waktunya di lapangan.

J. Kounde - 7/10

Dominan secara fisik dalam duel-duelnya, Kounde mematahkan setiap potensi bahaya sebelum berkembang. Kecepatan pemulihannya sangat vital dalam beberapa momen ketika Barca tertangkap saat transisi. Ia membentuk kemitraan yang solid dengan Cubarsi, membatasi tim tamu hanya pada dua tembakan tepat sasaran.

P. Cubarsi - 7/10

Pemain muda itu terus mengesankan dengan jangkauan umpannya, kerap melewati lini tengah Feyenoord dengan bola diagonal yang tajam. Dalam bertahan, ia tampil solid, memenangi mayoritas duel daratnya dan menunjukkan kematangan di atas usianya dalam atmosfer Liga Champions.

Gelandang

Rodri - 8/10

Metronom tim. Rodri mengendalikan area tengah dengan otoritas seperti biasanya, bertindak sebagai jangkar struktural yang memungkinkan Pedri dan Olmo bergerak bebas. Statistiknya nyaris sempurna, memfasilitasi total 792 operan yang dicatat Barcelona sebelum ia diistirahatkan pada menit ke-83.

Pedri - 9/10

Penampilan luar biasa dari maestro lini tengah. Pedri mendikte tempo dan memberikan assist krusial untuk gol Raphinha pada menit ke-57. Visinya di ruang sempit menjadi kunci yang membuka blok rendah Feyenoord, membuat semuanya terlihat mudah sebelum ia ditarik lebih awal.

D. Olmo - 7/10

Aktif di antara lini, pergerakan Olmo terus membuat pivot Feyenoord kesulitan. Meski tidak masuk papan skor, keterlibatannya dalam third-man run sangat penting bagi kelancaran serangan. Ia memberikan disiplin taktis yang dibutuhkan Flick di sepertiga akhir.

Serangan

Raphinha - 9/10

Performa sang kapten ditentukan oleh kerja keras dan hasil akhir. Ia mencetak gol klinis pada menit ke-57 untuk secara efektif membunuh pertandingan dan terus menjadi gangguan di sisi kiri. Trigger pressing-nya menjadi katalis untuk beberapa kehilangan bola di area Feyenoord.

K. Adeyemi - 8/10

Kecepatan eksplosifnya menjadi senjata utama Barca pada babak pertama. Ia menuntaskan golnya dengan baik pada menit ke-22 setelah menerima umpan dari Cancelo dan meregangkan pertahanan Belanda secara vertikal, menciptakan ruang yang pada akhirnya dieksploitasi Lamine Yamal. Penampilan 63 menit yang sangat efisien.

L. Yamal - 10/10

Malam bersejarah bagi remaja itu. Yamal memecahkan rekor Kylian Mbappe dengan penampilan penuh kualitas, mencetak gol pada menit ke-77 dan memberikan assist untuk gol telat Gabriel Jesus. Dengan tiga tembakan tepat sasaran dan pertunjukan dribel teknis yang sempurna, ia menjadi pemain terbaik pertandingan tanpa perdebatan.

Pemain pengganti & manajer

M. Bernal - 6/10

Masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-63 dan membantu menstabilkan lini tengah saat Barca menurunkan tempo ke pendekatan yang lebih defensif untuk mengamankan pertandingan.

A. Gordon - 6/10

Dimasukkan untuk memberikan energi segar di sektor sayap. Ia mempertahankan pressing tinggi dan turun membantu pertahanan dengan baik, meski punya peluang terbatas untuk mengancam gawang sendiri.

F. Lopez - 6/10

Menggantikan Raphinha untuk 20 menit terakhir. Ia menjaga bola terus bergerak dan beradaptasi dengan baik ke dalam ritme pertandingan yang sudah terbentuk.

G. Jesus - 7/10

Cameo yang sempurna. Meski hanya berada di lapangan selama beberapa menit, ia mencetak gol pada menit ke-85 setelah menerima umpan dari Yamal, menunjukkan insting hebat di dalam kotak penalti.

Gavi - 6/10

Menerima sambutan hangat saat kembali. Penampilan singkatnya lebih banyak soal memulihkan kebugaran pertandingan, meski daya juang khasnya langsung terlihat.

H. Flick - 9/10

Flick menerapkan taktiknya dengan sangat tepat. Keputusan menggunakan full-back inverted benar-benar membuat lini tengah Feyenoord kewalahan. Pergantian pemain yang ia lakukan tepat waktu, mengistirahatkan personel kunci sambil memastikan daya serang tim tidak menurun, sebagaimana dibuktikan oleh gol kelima yang lahir di akhir laga.