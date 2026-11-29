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Barcelona memperkuat cengkeraman di puncak klasemen La Liga. Kemenangan berkat penampilan tanpa ampun pada babak kedua di Riazor membuat mereka unggul lima poin atas Atletico Madrid dan enam poin atas Real Madrid.

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Tim asuhan Hansi Flick hanya membutuhkan dua menit untuk unggul lewat penyelesaian Lamine Yamal atas umpan Pedri. Namun, Deportivo membalas tujuh menit kemudian ketika Pierre-Emerick Aubameyang memanfaatkan kesalahan Pau Cubarsi. Babak pertama berlangsung lebih seimbang daripada yang tergambar dari skor akhir. Joan Garcia dua kali menggagalkan peluang tuan rumah sebelum Dani Olmo menyundul umpan silang Anthony Gordon untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-20.

Selepas jeda, Raphinha mengambil alih pertandingan. Bermain sebagai ujung tombak, sang kapten menyundul umpan silang Yamal lima menit setelah babak kedua dimulai, kembali mencetak gol pada menit ke-83, lalu melengkapi hat-trick dari jarak dekat pada waktu tambahan, sekali lagi berkat umpan Yamal. Barcelona menutup laga dengan penguasaan bola 74 persen dan 23 tembakan.

Berikut rating pemain Barcelona dari laga di Riazor versi GOAL...

Kiper & Pertahanan

Joan Garcia (8/10): Tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol penyama kedudukan Aubameyang, tetapi tampil sangat baik di kesempatan lain. Ia menggagalkan peluang Yeremay Hernandez saat lawan lolos pada awal laga, menepis sundulan Bil Nsongo dari jarak dekat, dan melakukan dua penyelamatan pada pengujung laga untuk menggagalkan upaya pemain pengganti Zakaria Eddahchouri.

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Eric Garcia (7/10): Mengawali laga sebagai bek kanan dan rapi dalam menguasai bola, dengan 46 dari 50 umpannya tepat sasaran. Kerap mengancam lewat situasi bola mati, tetapi ketiga upayanya meleset dari sasaran, termasuk sebuah peluang besar menjelang turun minum. Digantikan Jules Kounde pada menit ke-65.

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Pau Cubarsi (6/10): Nyaman saat menguasai bola, dengan 74 dari 79 umpannya tepat sasaran, tetapi kesalahannya memberi Aubameyang gol penyama kedudukan. Sundulannya dari sepak pojok juga ditepis Leo Roman.

Gerard Martin (7/10): Anggota paling solid di lini belakang. Bermain bersama Cubarsi sebagai bek tengah, ia mencatatkan lima sapuan, empat di antaranya lewat sundulan, dan menciptakan dua peluang dari posisi belakang.

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Joao Cancelo (6/10): Mendapat kartu kuning karena melanggar Nsongo dalam lima menit pertama. Setelah itu ia bermain hati-hati, jarang kehilangan bola, dan menuntaskan 32 dari 34 umpannya sebelum digantikan Gavi pada menit ke-57.

Lini Tengah

Pedri (8/10): Pengatur permainan Barcelona. Ia memberi assist untuk gol pembuka Yamal, menuntaskan 109 dari 114 umpannya, sukses dalam keempat upaya menggiring bola, serta mengirim umpan terobosan untuk peluang Olmo pada awal laga.

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Frenkie de Jong (7/10): Tenang dan dapat diandalkan saat mendampingi Pedri. Hanya tiga dari 83 umpannya meleset sebelum ia terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-65.

Dani Olmo (8/10): Menyundul umpan silang Gordon untuk membawa Barca kembali unggul dan satu upayanya lagi diblok setelah Pedri menemukannya di kotak penalti. Beberapa kali kehilangan bola sebelum digantikan Rodri sesaat sebelum laga berjalan satu jam.

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Lini Serang

Lamine Yamal (9/10): Terlibat dalam tiga dari lima gol. Membuka skor lewat tembakan mendatar, lalu mengirim umpan silang untuk sundulan Raphinha dan umpan mendatar untuk gol ketiga Raphinha. Keempat tembakannya yang tidak diblok mengarah ke gawang dan memaksa Roman melakukan serangkaian penyelamatan. Ia juga lima kali merebut kembali bola. Mendapat kartu kuning menjelang akhir laga.

Raphinha (10/10): Sore yang sempurna bagi sang kapten. Bermain di tengah, ia mencetak gol ketiga lewat sundulan, menuntaskan gol keempat dari dalam kotak penalti, dan menyarangkan gol kelima dari jarak dekat. Ia juga menciptakan enam peluang, tiga di antaranya peluang besar, dengan sepak pojoknya menghasilkan beberapa kesempatan sundulan bagi Cubarsi dan Eric Garcia.

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Anthony Gordon (8/10): Mengirim umpan silang untuk gol Olmo dan terus menjadi opsi serangan di sisi kiri. Namun, ia semestinya juga mencetak gol. Roman menggagalkan dua upayanya, sementara satu tembakan lain diblok dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol keempat. Digantikan Karim Adeyemi pada menit ke-84.

Pemain Pengganti & Pelatih

Gavi (7/10): Menggantikan Cancelo dan menambah energi di lini tengah. Sebanyak 42 dari 44 umpannya tepat sasaran dan ia lima kali merebut kembali bola.

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Rodri (7/10): Masuk menggantikan Olmo dan tak satu pun dari 64 umpannya meleset. Sebanyak 12 umpan ia kirim ke sepertiga akhir lapangan.

Andreas Christensen (7/10): Menggantikan De Jong yang cedera dan tampil tenang saat menguasai bola, dengan 19 dari 20 umpannya tepat sasaran.

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Jules Kounde (7/10): Menggantikan Eric Garcia di posisi bek kanan dan aktif membantu serangan. Ia menciptakan dua peluang, termasuk umpan yang mengawali rangkaian serangan untuk gol keempat.

Karim Adeyemi (6/10): Tampil singkat menggantikan Gordon dan menuntaskan keenam umpannya pada menit-menit akhir.

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Hansi Flick (8/10): Timnya harus bekerja keras pada babak pertama, tetapi sudah unggul 3-1 tak lama setelah jeda dan terus berusaha menambah gol. Kemenangan yang menunjukkan kekuatan Barcelona ini menjaga posisi mereka di puncak, meski cedera De Jong sedikit mengurangi manisnya sore tersebut.