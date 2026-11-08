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Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen LaLiga setelah meraih kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano. Meski sempat tertinggal pada awal laga, dua gol Fermin Lopez membalikkan keadaan untuk tim tamu.

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Barcelona menunjukkan kematangan taktik untuk mengatasi atmosfer tidak bersahabat di Riyadh Air Metropolitano dan meraih kemenangan 2-1 yang mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Tim asuhan Hansi Flick menunjukkan karakter setelah kebobolan pada menit ke-10 lewat gol Giuliano Simeone, yang memanfaatkan umpan akurat Julian Alvarez. Meski tertinggal lebih dulu, Barcelona tetap menjaga organisasi permainan, menguasai bola 63 persen, dan perlahan membuat blok pertahanan Atletico kewalahan.

Titik balik datang sesaat sebelum jeda melalui Lopez. Golnya menyamakan kedudukan dan mengubah momentum pertandingan. Pada babak kedua, Barcelona meningkatkan tekanan dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-66, sekali lagi melalui Lopez, yang menerima umpan dari Lamine Yamal. Atletico berusaha menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, sementara Marcos Llorente dan Marc Pubill menerima kartu kuning. Namun, lini pertahanan Barcelona, yang diperkuat lewat pergantian pemain pada babak kedua, tetap kokoh untuk mengamankan tiga poin.

Kiper & Pertahanan

Joan Garcia - 6/10

Sang kiper tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol cepat Simeone, tetapi tetap tenang setelahnya. Ia mencatatkan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan dan menjadi tumpuan yang stabil saat Barcelona menghadapi serangan balik Atletico yang sesekali datang.

Gerard Martin - 6/10

Tampil solid sebagai bek tengah. Ia tetap disiplin tanpa terlalu jauh maju ke area sayap, turut berkontribusi dalam 12 sapuan timnya, dan membantu menjaga garis pertahanan tetap tinggi saat menghadapi kecepatan Alvarez.

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Pau Cubarsi - 7/10

Bek tengah muda ini terus tampil mengesankan lewat umpan-umpan progresifnya. Ia berperan penting dalam proses membangun serangan Barcelona, yang mencatatkan 310 operan, sementara penempatan posisinya membantu meredam ancaman Alexander Sorloth pada menit-menit akhir.

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Joao Cancelo - 5/10

Malam yang sulit bagi pemain tim nasional Portugal ini. Ia kesulitan menjalankan tugas bertahannya sebelum digantikan Andreas Christensen pada menit ke-60. Dari sisi sayap, ia juga gagal menghadirkan kreativitas seperti biasanya.

Brian Farinas - 5/10

Digantikan Frenkie de Jong saat jeda karena Flick menginginkan kendali permainan yang lebih baik. Farinas kesulitan menghadapi permainan fisik Atletico selama 45 menit pertama, sehingga Flick melakukan perubahan taktik.

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Lini tengah

Pedri - 7/10

Penggerak utama lini tengah, Pedri tampil apik di ruang sempit. Kemampuannya menjaga aliran penguasaan bola membantu Barcelona mencatatkan penguasaan bola 63 persen. Ia juga berperan penting dalam transisi permainan yang menghasilkan gol penyeimbang.

Fermin Lopez - 9/10

Pemain terbaik dalam laga ini. Lopez menunjukkan naluri mencetak gol dengan menjebol gawang pada menit ke-45, lalu kembali mencetak gol pada menit ke-66 untuk memastikan kemenangan. Energi dan pergerakan vertikalnya tepat seperti yang dibutuhkan Barcelona untuk membongkar susunan permainan Simeone.

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Marc Bernal - 7/10

Tampil disiplin sebagai gelandang poros sebelum digantikan Eric Garcia. Ia membantu tim unggul dalam duel udara (Barcelona memenangi lima duel udara) dan memberi perlindungan yang dibutuhkan empat bek di belakangnya.

Lini serang

Anthony Gordon - 6/10

Bekerja keras di sayap kiri, tetapi kurang efektif pada penyelesaian akhir. Ia terlibat dalam sejumlah peluang dari total 19 tembakan Barcelona, tetapi gagal mencetak gol sebelum digantikan Karim Adeyemi pada menit-menit akhir.

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Raphinha - 7/10

Sebagai kapten, ia memimpin tekanan dengan efektif. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya menciptakan ruang yang dibutuhkan Lopez untuk tampil maksimal di sepertiga akhir lapangan.

Lamine Yamal - 8/10

Penampilan gemilang lainnya dari pemain remaja ini. Visi bermainnya terlihat jelas saat ia memberikan assist penting untuk gol kemenangan Lopez pada menit ke-66. Dribelnya juga terus merepotkan pertahanan Atletico.

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Pemain pengganti & pelatih

Frenkie de Jong - 7/10

Masuk menggantikan Farinas saat jeda, pemain asal Belanda ini langsung menghadirkan ketenangan dan membantu Barcelona mengendalikan tempo pada babak kedua.

Andreas Christensen - 6/10

Menggantikan Cancelo pada menit ke-60 dan membuat pertahanan lebih kokoh untuk menjaga keunggulan hingga akhir.

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Gavi - 6/10

Masuk pada menit ke-74 menggantikan Lopez, pencetak dua gol Barcelona. Ia menghadirkan agresivitas dan intensitas seperti biasanya untuk mengganggu upaya Atletico mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir.

Eric Garcia - 6/10

Masuk menggantikan Bernal pada menit ke-74 dan membantu memperkuat lini tengah pada fase akhir pertandingan.

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Karim Adeyemi - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-86 menggantikan Gordon untuk menghadirkan tenaga baru dalam serangan balik.

Hansi Flick - 8/10

Flick memenangi adu taktik setelah awal pertandingan yang goyah. Keputusannya memasukkan De Jong saat jeda sepenuhnya mengubah dinamika lini tengah, memungkinkan Barcelona mendominasi babak kedua dan meraih kemenangan yang pantas.