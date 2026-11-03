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Raphinha mencetak dua gol setelah Lamine Yamal membuka skor sekaligus memecahkan rekor, sementara Barcelona mengakhiri awal sempurna Aston Villa di Liga Champions.

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Barcelona mengalahkan Aston Villa 3-0 di Spotify Camp Nou yang diguyur hujan, sekaligus memberi tim asuhan Unai Emery kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini.

Villa menghadiahkan keunggulan kepada tuan rumah pada menit ketujuh. Umpan Joao Gomes yang dilepaskan dengan panik melintasi kotak penalti timnya sendiri jatuh ke kaki Yamal, yang mencetak gol ke-14-nya di Liga Champions dan menjadi pemain remaja tersubur dalam sejarah kompetisi tersebut. Tim tamu beberapa kali mengancam sepanjang babak pertama yang berjalan terbuka. Upaya jarak dekat Matty Cash dan Gomes sama-sama diblok, sementara Johan Manzambi menyia-nyiakan peluang bagus sebelum tembakannya digagalkan Joan Garcia.

Sang kapten memastikan kemenangan selepas jeda, menuntaskan umpan terobosan Fermin Lopez pada menit ke-52 dan umpan silang Joao Cancelo pada menit ke-64. Barcelona mengakhiri laga dengan penguasaan bola 65 persen, gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,96 berbanding 0,72 milik Villa, serta catatan nirbobol pertama mereka dalam 18 laga Liga Champions. Kemenangan ini mengangkat Barcelona melewati Villa ke posisi kedua fase liga, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Barcelona...

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Penjaga gawang & pertahanan

Joan Garcia (8/10): Menepis dengan susah payah tembakan keras Johan Manzambi pada menit ke-31 dan berulang kali keluar dari gawang untuk menghentikan Nicolas Jackson, membantu Barca mencatat nirbobol pertama mereka dalam 18 laga Liga Champions.

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Brian Farinas (7/10): Tampil tenang sebagai bek kanan dalam debutnya di Liga Champions, meski Villa meminta penalti ketika Emiliano Buendia terjatuh akibat tekel Farinas. Digantikan Alejandro Balde pada menit ke-82.

Pau Cubarsi (7/10): Menahan Jackson di tepi kotak penalti hingga memicu serangan balik Barca dan tetap tangguh ketika sang penyerang terlambat menerjang tulang keringnya sebelum turun minum.

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Gerard Martin (7/10): Solid sebagai bek tengah saat Barcelona membatasi Villa hanya pada satu tembakan tepat sasaran.

Joao Cancelo (8/10): Berpengaruh besar di posisi bek kiri. Berlari hingga garis akhir untuk menciptakan gol kedua Raphinha dan nyaris mencetak gol sendiri lewat tembakan keras yang melambung tipis. Bermain penuh selama 90 menit.

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Lini tengah

Rodri (7/10): Menjaga aliran permainan dari posisi gelandang bertahan pada babak pertama yang terbuka, sebelum digantikan Marc Bernal saat jeda.

Pedri (7/10): Memanfaatkan umpan Zion Suzuki yang lepas untuk menciptakan peluang Anthony Gordon pada babak pertama dan membantu Barca mendominasi penguasaan bola. Digantikan Frenkie de Jong pada menit ke-70.

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Fermin Lopez (8/10): Mengirim umpan mendatar akurat untuk gol pertama Raphinha dan memaksa Suzuki melakukan penyelamatan sigap setelah merebut bola dari Boubacar Kamara. Digantikan Gavi pada menit ke-69.

Lini serang

Lamine Yamal (8/10): Menghukum kesalahan Gomes untuk menjadi pemain remaja tersubur dalam sejarah Liga Champions dan terus menyulitkan Ian Maatsen sepanjang laga. Suzuki dua kali menggagalkan upayanya mencetak gol kedua.

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Anthony Gordon (7/10): Berulang kali melewati Matty Cash di sisi kiri dan memaksa Suzuki melakukan penyelamatan sigap, meski umpan akhirnya terkadang kurang akurat.

Raphinha (9/10): Mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit sebelum jeda, sang kapten memastikan kemenangan lewat dua penyelesaian tenang dari umpan Fermin dan Cancelo. Ia kini menyamai Robert Lewandowski dengan 23 gol Liga Champions untuk klub. Digantikan Gabriel Jesus pada menit ke-70.

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Pemain pengganti & pelatih

Marc Bernal (6/10): Menggantikan Rodri saat turun minum dan menjaga kestabilan lini tengah ketika Barca memperlebar keunggulan.

Gavi (6/10): Masuk menggantikan Fermin dan umpan silangnya mengenai lengan Pau Torres, memicu tuntutan penalti yang tidak terlalu gencar.

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Gabriel Jesus (6/10): Menggantikan Raphinha dan memberi umpan kepada Yamal untuk sebuah tembakan menjelang akhir laga yang ditepis Suzuki.

Frenkie de Jong (6/10): Menggantikan Pedri dan membantu Barca menuntaskan laga dengan penguasaan bola yang rapi.

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Alejandro Balde (N/A): Masuk menggantikan Farinas pada beberapa menit terakhir.

Hansi Flick (8/10): Timnya berhasil melewati babak pertama yang sulit dan memperlebar keunggulan selepas jeda, mengakhiri awal sempurna Villa dan akhirnya mencatat nirbobol di kompetisi Eropa.