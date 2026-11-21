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Arsenal bermain imbang 2-2 dalam laga menegangkan di St James' Park setelah kesulitan mempertahankan kendali permainan melawan Newcastle yang tampil gigih. Meski mendominasi babak pertama, ketidakstabilan pertahanan membuat tuan rumah mampu bangkit dan memaksa kedua tim berbagi poin.

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Kunjungan Arsenal ke St James' Park menjadi pertandingan penuh perubahan taktis yang memperlihatkan potensi besar kreativitas mereka sekaligus kerentanan yang masih tersisa saat beralih dari menyerang ke bertahan. Tim asuhan Mikel Arteta memulai laga dengan permainan posisional berintensitas tinggi, menekan Newcastle di wilayahnya sendiri dan pantas unggul lewat gol Eberechi Eze. Dengan 65% penguasaan bola dan total 11 tembakan, Arsenal tampak siap memperkuat posisi di puncak klasemen. Mereka menunjukkan keluwesan permainan yang menjadi ciri rentetan kemenangan belakangan ini.

Namun, momentum berubah signifikan pada babak kedua ketika Newcastle memanfaatkan celah dalam susunan permainan Arsenal. Kegagalan menuntaskan peluang untuk mengamankan kemenangan, meski telah melepaskan 10 umpan silang dan tiga tembakan tepat sasaran, akhirnya merugikan mereka. Lini pertahanan Arsenal, yang biasanya begitu disiplin, kesulitan menghadapi permainan langsung Newcastle selepas jeda. Setengah jam terakhir pun berlangsung sengit, dan Arsenal harus mengandalkan gol Noni Madueke di pengujung laga untuk menyelamatkan satu poin di St James' Park.

Kiper & pertahanan

David Raya - 5/10

Malam yang sulit bagi pemain asal Spanyol ini, yang digantikan Kepa Arrizabalaga pada menit ke-70. Meski tidak secara langsung bertanggung jawab atas banyaknya gol yang tercipta, ia tidak menunjukkan dominasi seperti biasanya di kotak penalti saat menghadapi gempuran pada babak kedua. Ia mengakhiri penampilannya tanpa mencatatkan penyelamatan, sementara ketajaman Newcastle membuat sedikit peluang yang mereka ciptakan berbuah gol.

Riccardo Calafiori - 6/10

Calafiori menunjukkan fleksibilitas taktis dengan bergerak ke tengah saat Arsenal membangun serangan, membantu timnya mendominasi penguasaan bola hingga 65%. Namun, ia sesekali kewalahan menghadapi kecepatan pergerakan pemain Newcastle di sisi lapangan ketika Arsenal beralih dari menyerang ke bertahan.

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Gabriel - 6/10

Pemain asal Brasil ini tampil kokoh pada babak pertama, tetapi semakin kewalahan ketika permainan lebih sering berganti arah serangan. Ia mengatur lini pertahanan dengan baik hampir sepanjang laga, tetapi kegagalan bersama untuk mengikuti pergerakan pemain Newcastle saat mereka mencetak dua gol beruntun pada babak kedua akan membuatnya frustrasi.

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Jurrien Timber - 7/10

Timber termasuk sosok paling tenang di lini belakang. Kemampuannya merebut kembali bola dan menjaga penguasaan saat ditekan sangat penting pada babak pertama. Namun, seperti rekan-rekannya, ia kesulitan mengatasi situasi kacau pada babak kedua ketika Newcastle mengerahkan lebih banyak pemain ke depan.

Ezri Konsa - 6/10

Turun sebagai bek tengah, Konsa menghadirkan ketenangan di pertahanan. Ia memenangi duel-duel individual pada awal laga, tetapi kesulitan ketika Newcastle menumpuk pemain di area tengah. Saat Arsenal mengejar ketertinggalan menjelang akhir laga, ia tidak mampu membantu membawa bola maju dari lini belakang seperti yang dibutuhkan tim.

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Lini tengah

Martin Oedegaard - 8/10

Sang kapten menjadi penggerak utama serangan Arsenal. Ia memberikan assist krusial untuk gol penyama kedudukan Noni Madueke pada menit ke-78, sekaligus memperlihatkan visinya di ruang sempit. Kedisiplinan taktisnya terlihat hingga ia diganti pada masa tambahan waktu.

Bruno Guimaraes - 6/10

Menghadapi mantan klubnya, Guimaraes membantu mengatur tempo pada babak pertama lewat kerja sama umpan yang rapi. Namun, pengaruhnya memudar ketika pertarungan di lini tengah menjadi semakin mengandalkan fisik. Ia ditarik keluar dan digantikan Myles Lewis-Skelly pada menit ke-70.

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Declan Rice - 5/10

Penampilan yang mengejutkan karena minim kontribusi dari Rice, yang menerima kartu kuning pada menit ke-56 akibat pelanggaran taktis. Ia kesulitan mendominasi perebutan bola kedua seperti biasanya dan harus bermain lebih berhati-hati hingga akhir laga, sementara Arteta menginginkan dorongan serangan yang lebih besar dari para pemain di sekitarnya.

Lini serang

Eberechi Eze - 8/10

Pemain terbaik Arsenal. Eze membuka keunggulan pada menit ke-33 lewat penyelesaian yang tenang setelah kerja bagus Kai Havertz. Kemampuannya membawa bola melewati lini lawan menjadi cara paling efektif bagi Arsenal untuk melancarkan serangan sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-70.

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Noni Madueke - 7/10

Madueke menjadi penyelamat pada seperempat akhir pertandingan dengan mencetak gol penyeimbang yang penting pada menit ke-78 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Meski tak lama kemudian menerima kartu kuning akibat pelanggaran yang disengaja, keberaniannya menyerang secara langsung memberi Arsenal dorongan yang dibutuhkan ketika mereka tampak akan kalah.

Kai Havertz - 7/10

Havertz tampil sangat baik sebagai tumpuan serangan pada babak pertama dan memberikan assist untuk gol pembuka Eze. Kemampuannya menahan bola menjadi kunci dominasi Arsenal di wilayah lawan, meski ia akan kecewa karena timnya tidak mampu mengubah lebih banyak dari 11 tembakan mereka menjadi gol.

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Pemain pengganti & manajer

Kepa Arrizabalaga - 6/10

Masuk menggantikan Raya pada menit ke-70. Ia tidak banyak mendapat ujian ketika permainan menjadi lebih ketat menjelang akhir laga, tetapi distribusi bolanya aman saat Arsenal berusaha membangun serangan dari belakang pada fase akhir.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Dimasukkan menggantikan Guimaraes untuk menambah energi. Pemain muda ini menunjukkan kematangan dalam menguasai bola dan membantu menstabilkan lini tengah yang mulai kewalahan.

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Christos Tzolis - 5/10

Menggantikan Eze, tetapi gagal memberikan dampak yang sama di sayap kiri. Ia kesulitan menemukan ruang saat menghadapi Newcastle, yang bertahan dengan formasi rapat di area sendiri setelah unggul.

Mikel Merino - N/A

Dimasukkan pada masa tambahan waktu sebagai langkah taktis menjelang akhir laga.

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Viktor Gyoekeres - N/A

Dimasukkan pada detik-detik terakhir untuk menghadirkan kekuatan fisik di kotak penalti.

Mikel Arteta - 6/10

Rencana awal Arteta berjalan sempurna, tetapi ia terlambat merespons perubahan taktik Newcastle pada awal babak kedua. Pergantian pemainnya akhirnya membantu Arsenal menyamakan kedudukan, tetapi ia akan mencemaskan betapa mudahnya timnya kehilangan keunggulan yang mereka miliki saat turun minum.