Laga di Stadion Emirates menjadi adu taktik yang menguras kesabaran sebelum Arsenal akhirnya mampu menembus pertahanan Hull City yang tampil sangat disiplin. Arsenal menguasai bola hingga 67 persen dan melepaskan 21 tembakan, tetapi kesulitan menciptakan peluang matang saat menghadapi pertahanan rapat Hull. Keputusan kontroversial VAR pada babak pertama, yang tidak memberikan penalti kepada Kai Havertz karena offside, menambah ketegangan. Mikel Arteta dan para pendukung tuan rumah pun semakin frustrasi ketika skor masih tanpa gol saat turun minum.

Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-72 lewat Martin Odegaard, yang terus berupaya mencari ruang hingga berhasil menaklukkan Konstantinos Tzolakis yang tampil impresif. Meski angka xG Arsenal sebesar 1,39 menunjukkan bahwa kreativitas mereka belum berada di level terbaik, solidnya pertahanan mereka memastikan serangan balik Hull yang jarang terjadi dapat diredam dengan efektif. Kemenangan tipis 1-0 ini menegaskan kemampuan Arsenal menemukan solusi saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam, bahkan ketika pola serangan utama mereka terganggu.

Penjaga gawang & pertahanan

David Raya - 6/10

Hari yang tenang bagi pemain asal Spanyol itu. Ia lebih banyak menjadi penonton ketika Arsenal terus menekan di wilayah lawan. Raya melakukan dua penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan, tetapi peran utamanya adalah membantu Arsenal terus mengalirkan bola dan mempertahankan garis pertahanan tinggi yang membuat Hull terkurung dalam waktu lama.

Riccardo Calafiori - 7/10

Bermain sebagai bek sayap yang bergerak ke tengah sebelum diganti pada menit ke-69, Calafiori berperan penting dalam fase membangun serangan. Ia menghadirkan kekuatan fisik dalam duel dan memungkinkan Arsenal beralih dengan cepat ke formasi menyerang 3-2-5, meski belum mampu memberikan umpan penentu untuk memecah kebuntuan.

Ezri Konsa - 6/10

Menempati posisi bek tengah, Konsa memberikan kestabilan di lini belakang. Ia tangguh dalam duel satu lawan satu dan tetap disiplin untuk mencegah kejutan.

Gabriel - 7/10

Pemain Brasil itu menjadi pilar kokoh di jantung pertahanan. Meski tidak banyak mendapat ujian saat bertahan, dominasinya dalam duel udara ketika Hull memperoleh beberapa kesempatan dari bola mati memberikan rasa aman bagi Arsenal. Ia juga menjadi ancaman dalam tujuh sepak pojok Arsenal.

Jurrien Timber - 7/10

Timber menunjukkan kecepatan luar biasa untuk kembali bertahan pada beberapa kesempatan ketika Hull mencoba melakukan serangan balik. Penempatan posisinya tanpa cela dan ia turut membantu Arsenal mendominasi penguasaan bola, sekaligus memastikan Oliver McBurnie tetap terisolasi sepanjang laga.

Lini tengah

Bruno Guimaraes - 7/10

Pengatur irama di lini tengah. Guimaraes mendikte tempo dan mencatat persentase keberhasilan umpan yang tinggi untuk memaksa blok pertahanan Hull bergeser dari satu sisi ke sisi lain. Ia ditarik keluar pada menit ke-89 setelah menjalankan peran yang mengutamakan penguasaan bola dan pelanggaran taktis untuk menghentikan serangan balik.

Declan Rice - 6/10

Rice memberikan perlindungan yang dibutuhkan di depan empat bek, tetapi kesulitan menemukan umpan vertikal yang mampu membelah pertahanan saat menghadapi lini tengah yang begitu padat. Ia digantikan Merino pada menit ke-63 ketika Arteta mencari tambahan kreativitas di sepertiga akhir lapangan.

Martin Odegaard - 8/10

Penentu kemenangan. Ketika Arsenal membutuhkan aksi individu brilian untuk melewati sepuluh pemain Hull di kotak penalti, kapten mereka menjawabnya pada menit ke-72. Selain mencetak gol, ia menjadi penggerak setiap serangan dan terus meminta bola di ruang sempit.

Lini serang

Noni Madueke - 6/10

Madueke berusaha melewati pemain yang menjaganya lewat sisi luar, tetapi kerap dihadapi dua pemain sekaligus oleh bek sayap Hull. Ia turut berkontribusi pada total 21 tembakan Arsenal, namun dalam satu jam pertama sering kali kurang memiliki sentuhan akhir untuk benar-benar menguji Tzolakis.

Christos Tzolis - 5/10

Hari yang sulit bagi pemain sayap ini, yang kesulitan menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan yang sangat padat. Ia ditarik keluar pada menit ke-69 setelah gagal memberikan dampak berarti atau menghadirkan lebar permainan yang dibutuhkan untuk merenggangkan barisan lima bek Hull.

Kai Havertz - 6/10

Havertz menjadi pusat perbincangan terbesar dalam laga ini setelah VAR tidak memberikan penalti kepadanya akibat posisi offside yang sangat tipis. Ia bekerja keras sebagai titik tumpu serangan, tetapi frustrasi karena minimnya suplai bola ke kotak penalti sebelum diganti pada menit ke-60.

Pemain pengganti & pelatih

Mikel Merino - 7/10

Masuk pada menit ke-63 dan langsung meningkatkan intensitas tekanan Arsenal. Kemampuannya merebut bola kedua membuat tekanan Arsenal terus terjaga menjelang gol kemenangan.

Viktor Gyokeres - 6/10

Masuk menggantikan Havertz untuk memberikan karakteristik fisik yang berbeda. Pergerakannya menarik para bek keluar dari posisi mereka dan menciptakan celah-celah sempit yang akhirnya dimanfaatkan Odegaard.

Eberechi Eze - 7/10

Masuknya Eze pada menit ke-69 menghadirkan kreativitas dan permainan yang lebih sulit ditebak, dua hal yang sangat dibutuhkan Arsenal. Kemampuan menggiring bolanya menarik para bek mendekat, yang berperan penting dalam rangkaian serangan menuju gol pada menit ke-72.

Piero Hincapie - 6/10

Menggantikan Calafiori untuk memberikan tenaga baru di sisi kiri dan memastikan tidak ada kelengahan dalam bertahan pada tahap akhir pertandingan.

Martin Zubimendi - Tidak dinilai

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-89 untuk mengamankan kemenangan.

Mikel Arteta - 7/10

Tiga pergantian pemain yang dilakukan Arteta pada babak kedua menjadi pemicu kemenangan. Menyadari susunan pemain utamanya mulai kesulitan menghadapi pertahanan rapat Hull, ia mengambil inisiatif mengubah komposisi pemain. Gol pun tercipta tak lama setelah penyesuaian taktisnya.