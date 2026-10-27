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Arsenal tersingkir secara memalukan dari Carabao Cup di tangan Fleetwood Town setelah kalah 5-3 lewat adu penalti menyusul hasil imbang -1-1. Meski mendominasi penguasaan bola dan menyamakan kedudukan lewat Viktor Gyoekeres pada babak kedua, tim asuhan Mikel Arteta tak mampu menaklukkan tuan rumah dari kasta keempat yang tampil gigih.

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Arsenal menjalani malam yang penuh frustrasi secara taktis di Stadion Highbury. Mereka menguasai bola 78%, tetapi gagal membongkar pertahanan rapat Fleetwood Town. Arsenal tertinggal lebih dulu ketika Loupalo-Bi mencetak gol pada menit ke-21, memanfaatkan kelengahan tim tamu saat beralih ke fase bertahan.

Meski melepaskan 26 tembakan sepanjang pertandingan, tim asuhan Mikel Arteta kurang tajam untuk menuntaskan laga dalam waktu normal. Mereka baru mencetak satu gol melalui rekrutan musim panas Viktor Gyoekeres tak lama setelah jeda.

Pertandingan akhirnya berubah menjadi adu mental di titik penalti. Gyoekeres berhasil mengeksekusi penaltinya, tetapi tekanan membuat Bruno Guimaraes gagal, sehingga tim League Two itu memegang keunggulan. Seluruh lima eksekutor Fleetwood sukses, dengan Haughey memastikan kemenangan 5-3 dalam adu penalti.





Kiper & pertahanan

Illan Meslier - 5/10

Kiper asal Prancis itu nyaris tak mendapat pekerjaan dalam waktu lama karena Arsenal terus menekan di wilayah lawan. Namun, ia gagal melakukan penyelamatan penentu saat paling dibutuhkan. Ia kebobolan lewat gol pembuka Loupalo-Bi dan gagal menggagalkan satu pun dari lima penalti Fleetwood dalam adu penalti.

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Max Salmon - 4/10

Malam yang sulit bagi pemain muda ini. Ia kesulitan memberi kelebaran dan dorongan serangan ke depan yang dibutuhkan untuk menghadapi blok pertahanan rendah. Ia ditarik keluar saat jeda karena Arteta menginginkan kontribusi menyerang yang lebih besar dari para bek sayapnya. Secara statistik, ia tak banyak membawa bola ke depan sebelum diganti.

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Cristhian Mosquera - 6/10

Secara umum tenang saat menguasai bola dan mencatat tingkat keberhasilan operan yang tinggi karena Fleetwood tidak menekan jauh ke depan. Namun, ia tentu kecewa dengan ruang yang diberikan kepada lawan saat gol pembuka. Ia bermain hingga pertandingan usai, tetapi tak mampu memengaruhi hasil akhir.

Jurrien Timber - 5/10

Bermain di posisi sentral, Timber berusaha maju ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, tetapi tekel-tekelannya tidak setegas biasanya. Seperti Salmon, ia menjadi bagian dari dua pergantian di lini pertahanan saat jeda, ketika Arsenal mengubah susunan taktis untuk mengejar ketertinggalan.

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Piero Hincapie - 6/10

Bek starter yang paling aktif, Hincapie berupaya memulai serangan dari area antara sisi kiri dan tengah lapangan. Ia membantu Arsenal terus menekan sepanjang babak kedua, tetapi tugas bertahannya minim karena tuan rumah mundur membentuk blok pertahanan rendah pada 30 menit terakhir.

Lini tengah

Martin Zubimendi - 6/10

Pemain asal Spanyol itu menjadi pengatur tempo, menjaga aliran penguasaan bola dengan efisien saat Arsenal mendikte permainan. Meski membantu Arsenal menguasai bola 78%, ia kesulitan menemukan umpan penentu untuk menembus padatnya area tengah sebelum digantikan Guimaraes pada menit ke-82.

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Kai Havertz - 5/10

Penampilan yang membingungkan dari pemain asal Jerman itu. Ia kerap menempati ruang yang sama dengan para penyerang, sehingga lini tengah kekurangan pemain yang mengisi ruang di belakang mereka. Ia gagal memberi kontribusi berarti dalam menciptakan gol meski Arsenal melepaskan total 26 tembakan, dan pengaruhnya memudar seiring berjalannya pertandingan.

Casey O'Neill - 5/10

Pemain muda itu sesekali menunjukkan kemampuan tekniknya, tetapi kesulitan menghadapi intensitas fisik lini tengah Fleetwood. Ia digantikan Eberechi Eze pada menit ke-66 setelah gagal menciptakan peluang dengan potensi gol tinggi selama berada di lapangan.

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Max Dowman - 6/10

Talenta remaja itu beberapa kali memperlihatkan potensi menyerangnya, tetapi merugikan tim lewat tindakan agresif yang ceroboh hingga mendapat kartu merah pada menit ke-85. Pengusirannya membuat Arsenal bermain dengan sepuluh orang pada fase akhir laga, mengurangi peluang mereka mencetak gol kemenangan dan turut menyebabkan kekalahan.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Menjalankan peran ganda, Lewis-Skelly menunjukkan disiplin taktis yang baik. Ia terlibat dalam proses serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan, meski ditarik keluar pada akhir babak kedua dan digantikan Ezri Konsa untuk memperkuat struktur tim menjelang laga usai.

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Lini serang

Viktor Gyoekeres - 7/10

Sejauh ini pemain Arsenal yang paling berbahaya. Ia menunjukkan insting mencetak gol yang sangat baik untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-50 dan membawa timnya kembali bersaing. Ia juga tetap tenang untuk mencetak gol dari titik penalti dalam adu penalti, tetapi pada akhirnya kurang mendapat dukungan dari rekan-rekannya di lini serang.

Pemain pengganti & pelatih

Ben White - 6/10

Masuk menggantikan Salmon saat jeda dan langsung memperbaiki penempatan posisi Arsenal di sisi kanan. Pergerakannya melewati rekan setim di sisi lapangan memaksa Fleetwood bertahan lebih dalam, meski umpan-umpan silangnya tidak menghasilkan gol kedua.

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Martin Oedegaard - 6/10

Masuk menggantikan Timber saat jeda untuk menambah kreativitas. Ia sering menguasai bola dan berupaya mencari celah di pertahanan Fleetwood, tetapi visi bermainnya pun tak cukup untuk mencetak gol kedua.

Eberechi Eze - 5/10

Bermain selama 24 menit terakhir, tetapi tak mampu menghadirkan momen aksi individu penentu yang menjadi ciri khasnya saat menghadapi lini belakang Fleetwood yang mulai kelelahan.

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Bruno Guimaraes - 3/10

Penampilan singkat yang buruk. Ia masuk pada menit ke-82 untuk menambah kualitas, tetapi gagal mengeksekusi penalti krusial dalam adu penalti yang berujung pada tersingkirnya Arsenal.

Ezri Konsa - 5/10

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Lewis-Skelly untuk memperkuat pertahanan. Konsa nyaris tak mendapat pekerjaan karena Fleetwood tidak berminat menyerang selama sepuluh menit terakhir.

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Mikel Arteta - 4/10

Arteta akan mendapat kritik atas hasil ini. Meski statistik menunjukkan dominasi penuh, kegagalan timnya mengubah penguasaan bola 78% menjadi lebih dari satu gol saat menghadapi lawan dari divisi keempat merupakan kegagalan taktis yang besar. Dua pergantian pemain pada menit ke-82 tampaknya justru mengganggu ritme, alih-alih memastikan kemenangan.