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Arsenal meraih hasil imbang 2-2 lewat perjuangan gigih melawan Bayern Munich di Allianz Arena, berkat gol penyama kedudukan Declan Rice pada menit-menit akhir. Meski sempat tertinggal akibat penalti Harry Kane, tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan kematangan taktis untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan di fase liga Liga Champions.

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Arsenal mempertahankan rekor tak terkalahkan pada awal fase liga Liga Champions setelah bermain imbang 2-2 dalam laga sengit melawan Bayern Munich di Allianz Arena. Arsenal menunjukkan disiplin taktik yang luar biasa pada babak pertama. Mereka menyerap tekanan sebelum Eberechi Eze, yang masuk lebih awal menggantikan Bukayo Saka akibat cedera, membuka skor pada menit ke-25 setelah menyambut umpan brilian Martin Ødegaard. Namun, serangan langsung Bayern akhirnya membuahkan hasil. Alphonso Davies menyamakan kedudukan sebelum jeda setelah menerima umpan terobosan cerdik dari Harry Kane.

Babak kedua menjadi adu taktik dengan pertaruhan besar yang diwarnai kesalahan individu. Ezri Konsa dan Jurrien Timber terpaksa melakukan sejumlah penyelamatan genting. Timber kemudian dinyatakan melakukan handball, sehingga Kane bisa membawa tuan rumah unggul lewat titik penalti pada menit ke-61. Namun, Arsenal menolak menyerah dan kembali menyamakan kedudukan melalui penyelesaian tenang Rice pada menit ke-82. Meski Bayern unggul dalam catatan xG (2,51 berbanding 1,40), Arteta akan menjadi manajer yang lebih puas setelah berhasil melewati salah satu laga tandang tersulit di sepakbola Eropa.

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Kiper & Pertahanan

David Raya - 7/10

Raya berperan penting dalam menjaga keseimbangan permainan Arsenal saat tekanan Bayern mencapai puncaknya. Ia menuntaskan laga dengan tiga penyelamatan, termasuk saat menggagalkan sundulan Dayot Upamecano pada awal babak kedua. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penalti Kane yang dieksekusi dengan baik maupun penyelesaian Davies dari jarak dekat, tetapi distribusi bolanya membantu Arsenal melewati tekanan awal Bayern.

Ezri Konsa - 6/10

Menempati sisi kanan pertahanan, Konsa menghadapi ujian berat dari pergerakan Alphonso Davies yang kerap maju membantu serangan. Posisioning-nya sebagian besar solid, tetapi ia turut terlibat dalam kelengahan kolektif yang membuat Davies lolos untuk mencetak gol penyeimbang. Ia tetap dominan dalam duel udara ketika Bayern mengirim umpan silang dari area yang lebih dalam.

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Gabriel Magalhães - 8/10

Sosok sentral di jantung pertahanan. Gabriel mencatat 11 intervensi defensif, terbanyak di antara para pemain belakang Arsenal. Kemampuannya mengantisipasi pergerakan Harry Kane ke ruang antara sisi tengah dan sayap sangat penting. Ia juga mengomandoi area penalti dengan efektif saat Bayern melancarkan gempuran pada akhir laga.

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Jurrien Timber - 6/10

Penampilannya diwarnai momen-momen gemilang dan satu kesalahan besar. Timber tampil sangat baik dalam transisi dan nyaris mencetak gol kemenangan pada akhir laga, tetapi Neuer menepis tembakannya ke atas mistar. Namun, ia menjadi sosok yang kurang beruntung dalam titik balik pertandingan setelah handball saat menghalangi upaya Kane berujung penalti.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori terus menghadirkan ancaman dari posisi bek kiri. Ia mencatat total empat tembakan, terbanyak di antara pemain Arsenal, serta menghasilkan xG sebesar 0,36. Pergerakannya ke area tengah menimbulkan masalah besar bagi struktur permainan Bayern, meski sesekali ia kewalahan menghadapi kecepatan Serge Gnabry saat serangan balik.

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Lini tengah

Martin Ødegaard - 7/10

Sang kapten menghadirkan momen berkualitas pertama dalam pertandingan lewat umpan lambung terukur ke belakang pertahanan Bayern yang menghasilkan assist untuk Eze. Meski sesekali ruang geraknya dibatasi Pavlovic, ia terus berupaya menciptakan peluang sepanjang 85 menit sebelum digantikan Merino.

Bruno Guimarães - 6/10

Guimarães kesulitan mengendalikan ritme permainan seperti biasanya saat menghadapi dua gelandang bertahan Bayern. Ia mencatat sundulan berbahaya yang memaksa Neuer melakukan penyelamatan pada menit ke-48, tetapi sebagian besar waktunya tersita untuk melindungi lini pertahanan sebelum digantikan Lewis-Skelly pada menit ke-69.

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Declan Rice - 9/10

Penampilan luar biasa sebagai gelandang modern. Rice menonjol dalam catatan statistik dengan 69 umpan akurat dari 77 percobaan serta menciptakan satu peluang besar. Golnya pada menit ke-82 menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia melepaskan tembakan keras yang memastikan Arsenal pulang dari Munich dengan satu poin.

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Lini serang

Bukayo Saka - Tidak dinilai

Ditarik keluar pada menit ke-10 akibat cedera di awal laga. Absennya Saka memaksa perubahan taktik yang signifikan.

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Kai Havertz - 6/10

Havertz menjalankan peran tanpa pamrih sebagai titik tumpu serangan. Ia kerap turun ke area yang lebih dalam untuk menarik bek tengah Bayern keluar dari posisinya. Ia gagal memanfaatkan peluang yang cukup baik dari situasi bola mati pada menit ke-67, ketika upayanya dari jarak dekat tidak tepat sasaran, sebelum ditarik keluar.

Noni Madueke - 7/10

Permainan langsung Madueke menjadi opsi penting bagi Arsenal untuk keluar dari tekanan. Ia berperan besar dalam proses terciptanya gol penyeimbang, menunjukkan kekuatan dan kesadaran situasi yang baik saat bekerja sama dengan Gyökeres dan Rice. Kerja kerasnya untuk turun membantu pertahanan juga sama mengesankannya.

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Pemain pengganti & manajer

Eberechi Eze - 8/10

Masuk menggantikan Saka setelah baru 10 menit, Eze menjadi pemain pengganti yang memberikan dampak maksimal. Ia menuntaskan peluang pada menit ke-25 dengan sangat tenang, mengirim bola melewati Manuel Neuer untuk membawa Arsenal unggul. Kemampuannya mempertahankan penguasaan bola di ruang sempit sangat penting untuk meredakan tekanan.

Viktor Gyökeres - 7/10

Masuk menggantikan Havertz pada menit ke-68, sang penyerang menghadirkan kekuatan fisik yang sulit diatasi Bayern. Keterlibatannya dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol Rice membenarkan keputusan untuk memainkannya.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

Pemain muda itu langsung menghadapi laga yang berlangsung sengit saat masuk pada menit ke-69, tetapi ia tetap tenang dan membantu menstabilkan lini tengah bersama Rice selama 20 menit terakhir.

Mikel Merino - 6/10

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Ødegaard dan nyaris mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu, tetapi sundulannya dari sepak pojok diblok barisan pertahanan Bayern.

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Mikel Arteta - 8/10

Arteta mengelola pertandingan dengan sangat baik. Cedera Saka di awal laga bisa saja menggagalkan rencananya, tetapi keputusannya memasukkan Eze terbukti tepat. Perubahan taktik menuju pertahanan yang lebih kokoh pada 15 menit terakhir memastikan Arsenal mengamankan satu poin.