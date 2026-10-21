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Arsenal meraih hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Allianz Arena berkat gol penyama kedudukan Declan Rice pada akhir laga. Meski sempat tertinggal akibat penalti Harry Kane, tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan kematangan taktik untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan di fase liga Liga Champions.

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Arsenal mempertahankan awal tak terkalahkan di fase liga Liga Champions setelah bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich dalam laga sengit di Allianz Arena. Arsenal menunjukkan disiplin taktik luar biasa pada babak pertama dengan meredam tekanan sebelum Eberechi Eze, yang masuk lebih awal menggantikan Bukayo Saka yang cedera, membuka skor pada menit ke-25 setelah menyambut umpan brilian Martin Ødegaard. Namun, permainan vertikal Bayern akhirnya membuahkan hasil. Alphonso Davies menyamakan kedudukan sebelum jeda berkat umpan terobosan penuh visi dari Harry Kane.

Babak kedua berubah menjadi pertarungan taktik dengan taruhan besar yang diwarnai kesalahan individu. Ezri Konsa dan Jurrien Timber terpaksa melakukan intervensi dalam situasi genting. Timber kemudian dihukum karena handball, yang membuat Kane bisa membawa tuan rumah unggul lewat penalti pada menit ke-61. Namun, Arsenal menolak menyerah dan menyamakan kedudukan melalui penyelesaian tenang Rice pada menit ke-82. Meski Bayern unggul dalam perbandingan xG (2,51 berbanding 1,40), Arteta akan menjadi manajer yang lebih puas setelah berhasil melewati salah satu laga tandang tersulit di sepakbola Eropa.

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Penjaga gawang & pertahanan

David Raya - 7/10

Raya berperan penting dalam menjaga keseimbangan permainan Arsenal saat tekanan Bayern mencapai puncaknya. Ia mencatatkan 3 penyelamatan, termasuk menggagalkan sundulan Dayot Upamecano yang berbahaya pada awal babak kedua. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penalti Kane yang dieksekusi dengan sempurna maupun penyelesaian Davies dari jarak dekat, tetapi distribusi bolanya membantu Arsenal melewati tekanan awal Bayern.

Ezri Konsa - 6/10

Menempati sisi kanan blok pertahanan, Konsa menghadapi ujian berat dari pergerakan Alphonso Davies yang naik membantu serangan. Penempatan posisinya sebagian besar solid, tetapi ia turut terlibat dalam kelengahan kolektif yang memungkinkan Davies menyelinap untuk mencetak gol penyeimbang. Ia tetap dominan dalam duel udara ketika Bayern mengirim umpan silang dari area yang lebih dalam.

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Gabriel Magalhães - 8/10

Jantung pertahanan tim. Gabriel mencatatkan 11 aksi defensif, terbanyak di lini belakang Arsenal. Kemampuannya mengantisipasi pergerakan Harry Kane ke ruang antarlini sangat krusial, dan ia mengorganisasi pertahanan di kotak penalti dengan efektif saat Bayern melancarkan gempuran pada akhir laga.

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Jurrien Timber - 6/10

Penampilannya diwarnai momen-momen gemilang dan satu kesalahan besar. Timber tampil sangat baik dalam transisi dan nyaris mencetak gol kemenangan pada akhir laga, tetapi upayanya ditepis Neuer hingga melambung ke atas mistar. Namun, ia menjadi sosok yang kurang beruntung dalam titik balik pertandingan ketika sentuhan tangannya saat memblok tembakan Kane berbuah penalti.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori terus menghadirkan ancaman dari posisi bek kiri. Ia mencatatkan 4 tembakan, terbanyak di antara pemain Arsenal, serta menghasilkan 0,36 xG. Pergerakannya ke tengah menimbulkan masalah besar bagi struktur permainan Bayern, meski sesekali ia kewalahan menghadapi kecepatan Serge Gnabry saat serangan balik.

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Lini tengah

Martin Ødegaard - 7/10

Kapten Arsenal menghadirkan momen berkualitas pertama dalam laga ini lewat tendangan jauh dengan bobot sempurna ke belakang pertahanan Bayern yang menjadi umpan gol bagi Eze. Meski beberapa kali kesulitan mendapat ruang karena penjagaan Pavlovic, ia terus berupaya menciptakan peluang selama 85 menit sebelum digantikan Merino.

Bruno Guimarães - 6/10

Guimarães kesulitan menerapkan kendali ritme permainan yang biasa ia tunjukkan saat menghadapi duet gelandang bertahan Bayern. Ia sempat melepaskan sundulan berbahaya yang memaksa Neuer melakukan penyelamatan pada menit ke-48, tetapi sebagian besar waktunya tersita untuk melindungi lini pertahanan sebelum digantikan Lewis-Skelly pada menit ke-69.

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Declan Rice - 9/10

Penampilan luar biasa dari seorang gelandang modern. Rice menonjol dalam catatan statistik dengan menyelesaikan 69 umpan akurat dari 77 percobaan dan menciptakan satu peluang besar. Golnya pada menit ke-82 menunjukkan ketenangan luar biasa saat ia melepaskan tembakan keras untuk memastikan Arsenal pulang dari Munich dengan satu poin.

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Lini serang

Bukayo Saka - Tanpa nilai

Ditarik keluar pada menit ke-10 akibat cedera yang dialaminya pada awal laga. Absennya Saka memaksa perubahan taktik yang signifikan.

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Kai Havertz - 6/10

Havertz menjalankan peran tanpa pamrih sebagai titik fokus serangan. Ia kerap turun ke area yang lebih dalam untuk menarik bek tengah Bayern keluar dari posisinya. Ia menyia-nyiakan peluang cukup bagus dari situasi bola mati pada menit ke-67, gagal mengarahkan bola ke gawang dari jarak dekat sebelum diganti.

Noni Madueke - 7/10

Permainan langsung Madueke menjadi salah satu cara penting bagi Arsenal untuk keluar dari tekanan. Ia berperan besar dalam proses gol penyeimbang, menunjukkan kekuatan dan kepekaan permainan saat bekerja sama dengan Gyökeres dan Rice. Etos kerjanya untuk turun membantu pertahanan juga sama mengesankannya.

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Pemain pengganti & manajer

Eberechi Eze - 8/10

Masuk menggantikan Saka setelah laga berjalan 10 menit, Eze tampil sebagai pemain pengganti yang menentukan. Ia mencetak gol pada menit ke-25 dengan penyelesaian yang sangat tenang, mengarahkan bola melewati Manuel Neuer untuk membawa Arsenal unggul. Kemampuannya menjaga penguasaan bola di ruang sempit sangat penting untuk meredakan tekanan.

Viktor Gyökeres - 7/10

Masuk menggantikan Havertz pada menit ke-68, penyerang ini menghadirkan kekuatan fisik yang sulit diatasi Bayern. Keterlibatannya dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol Rice membuktikan keputusan untuk memasukkannya tepat.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

Pemain muda ini masuk ke tengah laga yang berlangsung sengit pada menit ke-69, tetapi tetap tenang dan membantu menstabilkan lini tengah bersama Rice sepanjang dua puluh menit terakhir.

Mikel Merino - 6/10

Masuk menggantikan Ødegaard pada akhir laga dan nyaris mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu, tetapi sundulannya dari tendangan sudut diblok barisan pemain Bayern.

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Mikel Arteta - 8/10

Arteta mengelola pertandingan dengan sangat baik. Cederanya Saka pada awal laga bisa saja menggagalkan rencana, tetapi keputusannya memasukkan Eze terbukti jitu. Perubahan taktik ke blok pertahanan yang lebih tangguh dalam 15 menit terakhir memastikan Arsenal mengamankan satu poin.

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