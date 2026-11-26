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AC Milan menang 4-2 dalam pertandingan kacau yang menghasilkan enam gol di Stadion Georgios Karaiskakis setelah mengatasi ketertinggalan awal. Sejumlah pemain muda Milan tampil menonjol, termasuk Alphadjo Cisse yang tampil dominan.

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AC Milan melewati pertandingan penuh perubahan taktik di Piraeus sebelum memastikan kemenangan 4-2 atas Olympiacos berkat penyelesaian peluang yang lebih efektif. Laga dimulai dengan mengecewakan bagi Milan ketika Mike Maignan tanpa sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri pada menit ke-31. Gol itu memberi tuan rumah keunggulan yang bisa dibilang pantas mereka dapatkan berkat tekanan sejak awal. Namun, momentum berubah sepenuhnya pada babak kedua ketika serangan transisi Milan semakin berbahaya saat menghadapi garis pertahanan tinggi tim Yunani tersebut.

Pertandingan benar-benar memanas setelah jeda, dengan empat gol tercipta dalam rentang 25 menit yang berlangsung sengit. Omari Hutchinson memulai kebangkitan sebelum Alphadjo Cissè mendominasi kotak penalti dan membawa Milan unggul.

Meski Jota Silva dan Marcus Holmgren Pedersen mencetak gol untuk Olympiacos, kemampuan Milan menciptakan peluang berkualitas menjadi penentu, sebagaimana terlihat dari angka xG mereka sebesar 2,29 dibandingkan 1,56 milik tuan rumah. Gol Diego Moreira pada masa tambahan waktu akhirnya meredam atmosfer di Yunani dan memastikan tiga poin penting bagi tim tamu.

Penjaga Gawang & Lini Pertahanan

Mike Maignan: 4/10

Malam yang sulit bagi pemain asal Prancis ini, terutama akibat gol bunuh diri yang fatal pada menit ke-31. Meski mencatatkan empat penyelamatan dan menghadapi lima tembakan tepat sasaran, dampak psikologis gol bunuh diri itu tampaknya memengaruhi organisasi lini belakang pada beberapa fase pertandingan. Ia kesulitan menguasai area gawangnya di tengah kemelut situasi bola mati yang berujung pada kesalahannya.

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Mario Gila: 7/10

Pemain paling tenang di antara tiga bek. Gila berperan penting dalam membangun serangan Milan, dengan 64 umpan akurat, terbanyak di tim, dari 70 percobaan. Kemampuannya maju meninggalkan garis pertahanan membantu Milan melewati tekanan Olympiacos saat bangkit pada babak kedua.

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Koni De Winter: 5/10

Tampak kesulitan menghadapi pergerakan Jota Silva ke sisi lapangan. Ia diganti pada menit ke-53 setelah beberapa kali salah menempatkan posisi. Postur fisiknya membantunya dalam duel, tetapi ia tidak memiliki kelincahan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan taktis ini.

Sankhoun Diawara: 6/10

Sibuk di sisi kanan formasi tiga bek. Diawara mencatatkan sepuluh aksi bertahan, terbanyak di tim, dan memenangi tiga duel. Meski menjadi bagian dari lini pertahanan yang kebobolan dua kali, kerja kerasnya saat bertahan sangat penting ketika Olympiacos terus menekan sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-67.

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Lini Tengah

Adrien Rabiot: 6/10

Memberikan ketenangan di lini tengah. Rabiot berfokus menjaga bola dan mengalirkan kembali penguasaan, sehingga para penyerang yang lebih eksplosif bisa tampil maksimal. Ia tidak terlibat langsung dalam gol, tetapi memberikan keseimbangan struktur yang dibutuhkan Milan ketika pertandingan berubah menjadi adu serangan transisi.

Ardon Jashari: 6/10

Jashari memberikan daya juang di lini tengah. Ia langsung terlibat lewat tembakan yang diblok pada menit keenam dan bekerja keras untuk mengganggu Remo Freuler. Distribusi bolanya aman dan turut membantu Milan mencatatkan 59 persen penguasaan bola.

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Diego Moreira: 8/10

Tampil penuh kerja keras di sisi sayap dan mendapat ganjaran berupa gol yang dituntaskan dengan baik pada menit ke-95. Moreira terus mengancam lewat serangan balik, melepaskan beberapa tembakan dan memberikan lebar permainan yang merenggangkan formasi empat bek Olympiacos. Golnya di pengujung laga, dengan nilai xG 0,55, menunjukkan ketenangan luar biasa dalam sebuah serangan balik cepat.

Pervis Estupinan: 5/10

Diganti saat jeda setelah nyaris tak terlihat sepanjang 45 menit pertama. Ia kesulitan memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan dan kerap terpaksa bertahan menghadapi pergerakan Marcus Holmgren Pedersen yang maju dari belakang. Keluarnya Estupinan memicu perubahan taktik yang akhirnya membawa Milan meraih kemenangan.

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Lini Serang

Alphadjo Cisse: 8/10

Cisse sangat tangguh secara fisik, dengan total xG 1,12 dari empat tembakan. Ia mencetak gol penting pada menit ke-63 lewat sundulan dari jarak dekat dan terus menyulitkan Retsos serta Pirola. Pergerakannya di kotak penalti tampil sangat baik sepanjang 85 menit di lapangan.

Omari Hutchinson: 9/10

Tanpa diragukan lagi, pemain terbaik dalam pertandingan ini. Hutchinson memberikan dorongan yang dibutuhkan Milan pada awal babak kedua. Ia bukan hanya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-56 lewat penyelesaian klinis setelah serangan balik cepat, tetapi juga menyumbang dua assist untuk gol Cisse dan Pulisic. Kecepatan, kreativitas, dan kualitasnya dalam transisi terlalu sulit diatasi Olympiacos. Ia menjadi penggerak utama kebangkitan Milan pada babak kedua.

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Gonçalo Ramos: 5/10

Malam yang membuat frustrasi bagi sang penyerang, yang kesulitan terlibat dalam permainan. Ia ditarik keluar saat jeda karena pelatih menginginkan lebih banyak pergerakan dan permainan yang lebih langsung di sepertiga akhir lapangan. Selama bermain, ia gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran yang berarti.

Pemain Pengganti & Pelatih

Yunus Musah: 6/10

Masuk saat jeda menggantikan Estupiñán dan memberikan energi yang sangat dibutuhkan. Kemampuannya membawa bola membantu Milan beralih dari bertahan ke menyerang dengan lebih efektif pada babak kedua.

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Christian Pulisic: 8/10

Masuk pada menit ke-45, Pulisic langsung memberikan kualitas. Ia tercatat mencetak gol pada menit ke-71 dan menyia-nyiakan peluang besar menjelang akhir laga, tetapi kehadirannya memaksa pertahanan Olympiacos turun lebih dalam dan lebih fokus bertahan.

Fikayo Tomori: 6/10

Menggantikan De Winter pada menit ke-53. Ia tampak lebih mampu mengimbangi tempo pertandingan dan membantu menstabilkan area tengah pertahanan selama setengah jam terakhir yang kacau.

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Filippo Terracciano: 6/10

Masuk menggantikan Diawara pada menit ke-67 dan menjalankan tugas bertahannya tanpa banyak kesulitan, membantu Milan mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Christian Comotto: Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-85 menggantikan Cissè; waktunya terlalu singkat untuk memberikan pengaruh berarti pada pertandingan.

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Ruben Amorim (Pelatih): 8/10

Amorim menunjukkan fleksibilitas taktik yang sangat baik. Setelah menyadari susunan pemain awalnya kalah secara taktis, dua pergantiannya saat jeda, yakni memasukkan Musah dan Pulisic, sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan ruang di belakang para bek sayap Olympiacos untuk mengubah ketertinggalan 2-0 menjadi kemenangan 4-2.