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AC Milan meraih kemenangan tandang penting 2-1 atas Genoa berkat serangan efektif pada babak pertama. Christian Pulisic dan Alphadjo Cisse mencetak gol yang membawa tim asuhan Ruben Amorim naik di klasemen Serie A.

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AC Milan menunjukkan keunggulan taktik dan mendominasi awal pertandingan di Stadio Luigi Ferraris, hingga praktis menentukan hasil laga dalam 20 menit pertama. Tim asuhan Ruben Amorim bermain dengan formasi 3-4-3 yang cair dan mampu membongkar lini pertahanan Genoa. Gol pembuka tercipta pada menit ke-13 ketika Alphadjo Cisse menuntaskan peluang dengan dingin setelah kerja apik Adrien Rabiot. Tekanan Milan tidak mengendur. Enam menit berselang, Christian Pulisic menggandakan keunggulan lewat umpan Goncalo Ramos, mengakhiri rangkaian permainan posisi yang cermat.

Namun, momentum berubah signifikan pada babak kedua ketika Milan memilih bertahan lebih dalam, sehingga Genoa mulai menemukan ritme permainan. Tuan rumah unggul dalam jumlah tembakan, 17 berbanding 6, dan akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Mikael Ellertsson pada menit ke-88. Meski sempat tertekan pada akhir laga dan Mario Gila menerima kartu kuning dalam fase penutup yang menegangkan, struktur pertahanan Milan tetap kokoh. Kemenangan ini membawa AC Milan mengoleksi 24 poin dan menjaga mereka tetap dalam persaingan memperebutkan Scudetto, berkat penampilan yang terukur meski pada akhirnya sempat membuat cemas.

Penjaga gawang & pertahanan

Mike Maignan - 7/10

Penjaga gawang asal Prancis ini lebih sibuk dibandingkan rekannya di kubu lawan. Ia harus melakukan empat penyelamatan saat Genoa melancarkan serangan bertubi-tubi menjelang akhir laga. Maignan menguasai area pertahanannya dengan wibawa seperti biasa, meski ia sulit mencegah gol Ellertsson yang memiliki lintasan bola sukar diantisipasi. Distribusi bolanya tetap menjadi bagian penting dalam transisi permainan Milan.

Koni De Winter - 6/10

Bermain di sisi kanan formasi tiga bek, De Winter tampil cukup tenang pada babak pertama ketika Milan mendominasi penguasaan bola. Ia mendapat ujian lebih berat pada babak kedua saat Genoa maju menyerang, tetapi turut berkontribusi dalam total 15 sapuan timnya untuk mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

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Mario Gila - 5/10

Sore yang berat bagi bek ini, yang beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan lini depan Genoa. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-87 akibat pelanggaran yang disengaja ketika tekanan meningkat, lalu sedikit keluar dari posisinya saat Genoa mencetak gol semenit kemudian.

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Sankhoun Diawara - 6/10

Diawara menghadirkan kekuatan fisik di formasi tiga bek, tetapi harus bermain lebih hati-hati setelah menerima kartu kuning pada menit ke-29. Amorim menyadari risiko kartu kuning kedua dan menariknya keluar tak lama setelah laga melewati satu jam demi memastikan Milan tetap bermain dengan sebelas orang.

Lini tengah

Yunus Musah - 7/10

Kerja keras Musah sangat penting dalam laga ketika Milan harus menahan tekanan besar pada babak kedua. Ia menjelajahi banyak area lapangan dan membantu transisi dari bertahan ke menyerang, sebelum diganti menjelang akhir pertandingan saat Amorim berupaya mengulur waktu.

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Adrien Rabiot - 8/10

Penampilan dominan di lini tengah. Rabiot menyumbang assist untuk gol pembuka pada menit ke-13, memperlihatkan visi dan ketepatan umpan. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-50, ia tetap menjadi pusat permainan taktis di lini tengah selama 90 menit penuh.

Diego Moreira - 6/10

Moreira memberikan lebar permainan yang dibutuhkan dalam formasi 3-4-3, meski pengaruhnya memudar seiring berjalannya laga. Ia tekun menjalankan tugas bertahan, membantu mengawal pergerakan bek sayap Genoa yang maju menyerang pada setengah jam terakhir.

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Luka Modric - 7/10

Gelandang veteran ini mengatur tempo saat Milan mendominasi babak pertama. Ia mempertahankan persentase keberhasilan umpan yang tinggi ketika tim tamu mencatatkan total 580 umpan. Kemampuannya melepaskan diri dari tekanan membuat Pulisic dan Ramos leluasa beraksi di sepertiga akhir lapangan.

Lini serang

Alphadjo Cisse - 8/10

Cisse membuka jalan bagi Milan lewat penyelesaian yang tenang pada menit ke-13. Pergerakannya di antara lini terus merepotkan formasi tiga bek Genoa, sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-61 karena pertimbangan taktis untuk memasukkan pemain yang lebih segar.

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Christian Pulisic - 9/10

Pemain paling menonjol di lapangan. Pulisic menggandakan keunggulan Milan pada menit ke-19 melalui penyelesaian cepat dan tetap menjadi sumber ancaman utama AC Milan. Bahkan ketika Genoa mendominasi bola menjelang akhir laga, kemampuannya mempertahankan penguasaan bola sangat penting sebelum ia keluar pada menit ke-79.

Goncalo Ramos - 7/10

Meski tidak mencetak gol, Ramos berperan penting dalam gol kedua dengan memberikan assist kepada Pulisic. Kemampuannya menahan bola sangat baik. Ia menjadi titik tumpu serangan dan memungkinkan para penyerang yang bergerak dari sisi lapangan memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap.

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Pemain pengganti & pelatih

Filippo. Terracciano - 6/10

Masuk pada menit ke-61 untuk menambah kestabilan pertahanan, ia beradaptasi dengan baik dalam sistem permainan saat Genoa terus menekan.

Omari Hutchinson - 5/10

Masuk menggantikan Cisse, tetapi kesulitan terlibat dalam permainan karena Milan lebih banyak bertahan selama ia berada di lapangan.

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Ardon Jashari - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Pulisic menjelang akhir laga sebagai langkah taktis untuk memperkuat lini tengah.

Pervis Estupinan - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-87 untuk membantu mempertahankan keunggulan.

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Ruben Amorim - 7/10

Pengaturan taktik Amorim berjalan sempurna selama 45 menit pertama dan menghasilkan keunggulan dua gol. Meski timnya mungkin membiarkan lawan memberi tekanan terlalu besar pada babak kedua, pergantian pemain yang dilakukannya merupakan langkah masuk akal untuk mengelola risiko kartu kuning dan menjaga keunggulan.