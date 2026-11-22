AC Milan menunjukkan keunggulan taktik di San Siro saat menghancurkan Frosinone 5-1 lewat penyelesaian akhir yang tajam dan organisasi permainan yang solid. Milan mendapat keberuntungan pada awal laga ketika Giuseppe Calvani memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit keempat, mengawali sore yang didominasi tuan rumah.

Goncalo Ramos menggandakan keunggulan pada menit ke-19. Meski Pietro Masini memperkecil ketertinggalan tim tamu di tengah dominasi Milan, tuan rumah tetap tenang dan unggul 2-1 saat turun minum.

Pada babak kedua, tim Amorim meningkatkan intensitas permainan dengan memanfaatkan lini tengah pertahanan Frosinone yang mulai kelelahan. Pemain pengganti Ardon Jashari langsung memberi dampak dengan mencetak gol tiga menit setelah laga dimulai kembali. Sesama pemain pengganti, Alidu Cisse, menambah gol keempat tepat pada menit ke-60. Christian Pulisic melengkapi penampilan dominan Milan lewat gol yang pantas ia dapatkan pada menit ke-68.

Hasil ini memperkuat posisi Milan sebagai kandidat peraih Scudetto sekaligus menunjukkan kedalaman skuad yang mengesankan bagi staf pelatih.

Penjaga gawang & pertahanan

Mike Maignan - 6/10

Laga yang relatif tenang bagi pemain asal Prancis ini. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Masini dari jarak dekat pada babak pertama. Distribusi bola Maignan dapat diandalkan: sebagian besar umpan panjangnya sampai ke sasaran dan membantu Milan melewati tekanan awal lawan. Ia juga melakukan tiga penyelamatan untuk menjaga keunggulan tim tetap nyaman.

Mario Gila - 7/10

Bermain dengan agresivitas seperti biasanya, Gila efektif keluar dari garis pertahanan untuk memotong alur permainan sebelum Frosinone bisa melancarkan serangan balik. Ia mencatat tingkat keberhasilan yang tinggi dalam duel di darat dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi para bek sayap yang aktif menyerang sepanjang 90 menit.

Soualiho Diawara - 6/10

Dipasang sebagai bek tengah darurat, Diawara terlihat nyaman selama 71 menit di lapangan. Meski posisi aslinya bukan bek, kemampuannya membaca permainan membuatnya bisa meredam ancaman sejak dini. Namun, ia sesekali kewalahan menghadapi pergerakan langsung Frosinone ke depan sebelum digantikan Pavlovic.

Koni De Winter - 7/10

Penampilan yang kuat secara fisik dari bek yang mencatat sapuan bola terbanyak di tim. De Winter berperan penting dalam mengatasi ancaman Frosinone dari bola mati, memenangkan sejumlah duel udara krusial dan tetap tenang saat membangun serangan dari belakang di bawah tekanan.

Lini tengah

Davide Bartesaghi - 6/10

Pemain muda ini tampil solid selama 45 menit, memberikan lebar permainan sekaligus menjaga bentuk pertahanan. Ia ditarik saat turun minum untuk digantikan Jashari karena Amorim menginginkan dorongan serangan yang lebih besar, tetapi tidak melakukan kesalahan pada babak pertama.

Diego Moreira - 7/10

Moreira terus menjadi pilihan umpan di sisi lapangan, menggunakan kecepatannya untuk meregangkan lini belakang Frosinone. Kontribusi terpentingnya datang pada menit ke-60 saat ia memberi assist untuk gol keempat Milan yang dicetak Alidu Cisse, sekaligus praktis menuntaskan pertandingan.

Yunus Musah - 7/10

Musah tampil penuh energi di lini tengah dan menjelajah area yang luas untuk memastikan Milan unggul dalam perebutan bola kedua. Ia berperan penting dalam fase transisi sebelum ditarik pada menit ke-71 agar kondisinya tetap terjaga untuk laga-laga berikutnya.

Luka Modric - 8/10

Pemain veteran ini tetap menjadi pengatur irama permainan tim. Modric mengendalikan tempo dengan presisi tinggi dan terus menemukan ruang di antara lini lawan. Kemampuannya mengacaukan organisasi pertahanan Frosinone menjadi kunci dominasi penguasaan bola Milan.

Adrien Rabiot - 8/10

Penampilan bertenaga dari pemain asal Prancis ini, yang menjadi sumber kreativitas dari posisi lebih dalam. Rabiot mencatat dua assist, masing-masing untuk gol Gonçalo Ramos pada menit ke-19 dan gol ketiga Milan yang dicetak Jashari tak lama setelah turun minum.

Lini serang

Christian Pulisic - 9/10

Pemain asal Amerika Serikat ini terus menjadi sosok paling penting bagi Milan. Pulisic senantiasa mengancam lewat pergerakan langsungnya dan akhirnya mencetak gol yang pantas ia dapatkan pada menit ke-68. Ia menuntaskan peluang dengan tajam untuk mengubah skor menjadi 5-1 sebelum ditarik keluar diiringi tepuk tangan meriah.

Gonçalo Ramos - 8/10

Ramos memimpin lini depan dengan cerdas dan kerap turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan. Ia menunjukkan naluri mencetak golnya saat membukukan gol kedua Milan pada menit ke-19, serta tanpa lelah menekan para bek lawan sebelum digantikan Cisse pada menit ke-51.

Pemain pengganti & pelatih

Ardon Jashari - 8/10

Pergantian saat turun minum yang sangat tepat. Jashari hanya membutuhkan tiga menit untuk mencetak gol setelah menggantikan Bartesaghi. Energi dan ketajamannya membantu Milan memperlebar keunggulan pada babak kedua.

Alidu Cisse - 8/10

Masuk menggantikan Ramos pada awal babak kedua, Cisse membuktikan dirinya lebih dari sekadar pelapis. Ia mencetak gol pada menit ke-60 dan terus merepotkan para bek Frosinone hingga peluit akhir. Ia menerima kartu kuning menjelang akhir laga karena pelanggaran taktis.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Dimasukkan untuk 20 menit terakhir guna mengamankan hasil, Pavlovic menghadirkan kekuatan fisik dan memastikan tidak ada kelengahan di lini belakang menjelang akhir laga.

Pervis Estupinan - 6/10

Menggantikan Diawara pada menit ke-71, ia menghadirkan dinamika berbeda di sisi kiri dengan bergerak maju dan membantu Milan mempertahankan garis pertahanan tinggi pada fase akhir pertandingan.

Omari Hutchinson - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Pulisic pada menit ke-81, tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk memberi pengaruh berarti terhadap pertandingan.

Ruben Amorim - 9/10

Keputusan taktis yang brilian dari sang pelatih. Keputusannya memasukkan Jashari dan Cisse berkontribusi langsung pada tiga gol, sementara fleksibilitas organisasi permainan tim memungkinkan Milan mendominasi meski sejumlah pemain bertahan mengalami cedera. Ia telah membangun tim yang terlihat sangat seimbang dan tanpa ampun.