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FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain AC Milan vs Ferencvaros: Tim asuhan Ruben Amorim dibuat frustrasi, Goncalo Ramos gagal tampil tajam

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AC Milan menelan kekalahan mengecewakan 0-2 dari Ferencvaros di kandang dalam laga Liga Europa akibat kelengahan di lini pertahanan. Meski menguasai 70 persen penguasaan bola, AC Milan gagal menembus pertahanan tangguh tim asal Hungaria itu di San Siro.

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Perjalanan AC Milan di Liga Europa mendapat pukulan telak setelah mereka kalah dari Ferencvaros yang tampil efektif di San Siro. Skor masih imbang hingga turun minum, tetapi tim Italia itu gagal memanfaatkan keunggulan statistik mereka. Milan akhirnya melepaskan total 15 tembakan, namun hanya dua yang menguji kiper lawan.

Pada babak kedua, disiplin pertahanan Milan runtuh. Lenny Joseph memanfaatkan sikap pasif Milan untuk mencetak dua gol pada menit ke-52 dan ke-66, dengan Kristoffer Zachariassen memberikan kedua assist tersebut. Bahkan ketika tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang setelah Yusuf Bamidele menerima kartu merah pada menit ke-77, Milan tetap tidak mampu bangkit. Mereka pun baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan pertama di fase grup.

Kiper & Pertahanan

Lorenzo Torriani - 5/10

Malam yang sulit bagi kiper muda ini. Ia menghadapi delapan tembakan tepat sasaran dan mencatatkan enam penyelamatan, tetapi tidak mampu melakukan penyelamatan penentu untuk mencegah Joseph mencetak dua gol. Umpan-umpannya sebagian besar aman berkat tingginya penguasaan bola Milan, namun struktur pertahanan di depannya hanya memberikan sedikit perlindungan.

Koni De Winter - 3/10

Malam yang ingin segera dilupakan sang bek. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-51, hanya 60 detik sebelum gol pembuka, dan kesulitan mengikuti pergerakan Joseph sepanjang babak kedua. Ia akhirnya diganti pada menit ke-67 ketika Milan berupaya meningkatkan daya serang.

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Davide Bartesaghi - 5/10

Tampil cukup baik pada babak pertama sebagai bagian dari lini belakang yang tidak kebobolan hingga turun minum. Namun, ia berada di luar posisi saat transisi permainan yang berujung pada gol kedua. Ia digantikan oleh Camarda ketika Amorim mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang.

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FTC

FTC

Filippo Terracciano - 5/10

Salah satu dari sedikit bek yang bermain penuh selama 90 menit. Ia aktif di sisi lapangan, tetapi umpan akhirnya kurang baik untuk membantu Milan mengubah dominasi wilayah menjadi peluang berkualitas. Ia turut berkontribusi pada total 15 tembakan tim, namun secara pribadi gagal mengancam kiper.

Sankhoun Diawara - 4/10

Kesulitan memanfaatkan kekuatan fisiknya dalam pertandingan dan ditarik keluar saat turun minum demi perubahan taktik. Ketidakmampuannya memutus aliran bola kepada Zachariassen pada babak pertama mendorong Amorim mencari opsi lain di bangku cadangan.

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Lini Tengah

Adrien Rabiot - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Pemain asal Prancis itu sering menguasai bola ketika Milan mengendalikan tempo lewat 70% penguasaan bola. Namun, ia terlalu sering mengalirkan bola ke samping dan gagal memberikan umpan vertikal yang dibutuhkan untuk menembus blok pertahanan Ferencvaros. Ia bermain hingga akhir pertandingan, tetapi pengaruhnya menurun menjelang laga usai.

Omari Hutchinson - 6/10

Sesekali menunjukkan kreativitas dan menjadi salah satu pemain Milan yang lebih aktif mengambil inisiatif. Ia berusaha membawa bola ke depan dan bekerja sama dengan Ramos, tetapi upayanya kerap berakhir dengan tembakan yang diblok atau umpan silang yang meleset dari sasaran.

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Ardon Jashari - 5/10

Bekerja keras di pusat lini tengah, tetapi penampilannya kurang memiliki sentuhan kreatif. Ia efektif dalam menjaga penguasaan bola, namun kesulitan menghadapi serangan balik yang pada akhirnya menentukan hasil pertandingan. Ia digantikan oleh Modric setelah 63 menit.

Yunus Musah - 4/10

Gagal menunjukkan energi yang biasa ia berikan di area sayap. Kontribusinya dalam menyerang minim dan ia ditarik keluar saat turun minum ketika Milan berupaya mengubah bentuk permainan mereka.

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Lini Serang

Alphadjo Cisse - 4/10

Nyaris tak terlihat selama 46 menit bermain. Ia tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran dan sebagian besar berhasil dimatikan oleh para bek tengah Ferencvaros sebelum diganti saat turun minum.

Goncalo Ramos - 5/10

Sebagai ujung tombak, ia terisolasi dalam waktu yang lama. Meski Milan banyak melepaskan tembakan, Ramos jarang mendapat peluang bersih untuk menguji Dibusz karena pertahanan tim Hungaria itu berhasil menutup ruang di kotak penalti.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Diego Moreira - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Masuk saat turun minum untuk memberikan kelebaran permainan, tetapi kesulitan melewati pemain yang menjaganya. Kehadirannya tidak banyak membantu meredam serangan balik Ferencvaros.

Christian Pulisic - 6/10

Pemain asal Amerika Serikat itu membawa permainan yang lebih mendesak setelah masuk saat turun minum. Ia terlibat dalam rangkaian permainan terbaik Milan, meski tidak mampu menghasilkan gol atau assist yang dibutuhkan untuk memicu kebangkitan.

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Mario Gila - 5/10

Dimasukkan pada babak kedua untuk memperkuat pertahanan, tetapi Milan tetap kebobolan dua kali dalam 20 menit setelah ia masuk.

Luka Modric - 5/10

Gelandang veteran itu dimasukkan pada menit ke-63 untuk memberikan kendali permainan. Meski ia membantu Milan mempertahankan tingginya penguasaan bola, pertandingan sudah mulai lepas dari genggaman ketika ia menemukan ritmenya.

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Francesco Camarda - 5/10

Langkah terakhir Amorim dalam upaya mengubah keadaan. Pemain remaja itu bekerja keras, tetapi hanya mendapat sedikit suplai bola pada menit-menit akhir.

Ruben Amorim - 3/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Kegagalan taktik bagi sang pelatih. Meski menguasai 70% bola, timnya tidak memiliki rencana alternatif setelah tertinggal. Tiga pergantian pemain yang ia lakukan saat turun minum gagal mengubah momentum pertandingan, sementara garis pertahanan tinggi Milan berulang kali dimanfaatkan oleh tim tamu.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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