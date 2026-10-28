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AC Milan mengalami keruntuhan permainan yang menyakitkan pada babak kedua di San Siro. Setelah unggul saat turun minum, mereka akhirnya kalah 4-2 dari Bologna yang tampil gemilang. Dua gol cepat Alphadjo Cissé tak cukup menyelamatkan tim asuhan Ruben Amorim. Hat-trick Samuel Mbangula dan gol bunuh diri Davide Bartesaghi yang merugikan membuat mereka menelan kekalahan pertama di Serie A musim ini.

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Laga di San Siro berlangsung dalam dua babak yang bertolak belakang. Milan tertinggal setelah Mbangula mencetak gol cepat pada menit kedelapan, tetapi merespons dengan tekanan yang intens. Cissé menjadi tokoh utama dengan mencetak gol pada menit ke-14 dan ke-27. Dua gol dalam rentang 13 menit itu membalikkan keadaan dan membawa Milan unggul 2-1 saat turun minum.

Babak kedua berjalan berbeda. Bartesaghi tanpa sengaja membelokkan tendangan bebas ke gawangnya sendiri pada menit ke-61, lalu Mbangula menyundul bola untuk membawa Bologna unggul satu menit kemudian. Milan nyaris tak punya waktu untuk menata kembali permainan ketika keadaan berbalik. Mbangula melengkapi hat-trick-nya melalui serangan balik pada menit ke-86 saat Milan berusaha maju menyerang, membuat pendukung tuan rumah terdiam terkejut. Malam yang dimulai dengan harapan berakhir dengan Milan kehilangan arah secara taktis dan mental.

Kiper & Pertahanan

M. Maignan: 5/10

Sang kiper menjalani malam yang membuat frustrasi, tanpa perlindungan memadai dari lini belakang yang berantakan selepas jeda. Ia tak bisa berbuat banyak menghadapi penyelesaian Mbangula yang akurat ataupun ketidakberuntungan pada gol bunuh diri. Namun, kebobolan empat gol di kandang tetap menjadi catatan buruk bagi kiper mana pun.

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K. De Winter: 4/10

Malam yang berat bagi bek muda ini. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan ketika serangan Bologna semakin gencar pada babak kedua. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang tampak semakin kehilangan koordinasi seiring meningkatnya tekanan.

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S. Pavlovic: 4/10

Biasanya menjadi pilar yang kokoh, Pavlovic tampak ragu-ragu, tidak seperti biasanya, saat pertahanan Milan runtuh pada babak kedua. Ia tak mampu menata lini belakang yang kacau menjelang gol ketiga dan keempat Bologna, sementara keunggulan fisiknya tak mampu mengimbangi kecepatan Bologna saat beralih menyerang.

F. Tomori: 6/10

Tomori memberikan assist untuk gol kedua Cissé pada menit ke-27. Ia menunjukkan kejelian untuk membantu Milan berbalik unggul. Ia diganti saat turun minum, dan koordinasi pertahanan tampak jauh lebih rapuh tanpa dirinya pada babak kedua.

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P. Estupiñán: 5/10

Ia membantu melebarkan permainan pada babak pertama, tetapi lebih sering terpaksa bertahan di sisi lapangan tempat Zortea dari Bologna menimbulkan masalah. Ia ditarik keluar pada menit ke-58 saat Amorim berusaha mengubah jalannya laga, setelah gagal memberi pengaruh berarti baik dalam menyerang maupun bertahan.

Lini Tengah

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O. Hutchinson: 5/10

Bermain dalam peran yang lebih menyerang, Hutchinson beberapa kali menunjukkan kualitasnya, terutama saat merebut bola dari Theate untuk membuka jalan bagi gol penyeimbang Cissé pada menit ke-14. Ia tak mampu menambah kontribusinya ketika Milan mendominasi, lalu diganti pada menit ke-58, sesaat sebelum timnya runtuh.

Y. Musah: 6/10

Penampilannya yang penuh energi pada babak pertama membantu Milan mengendalikan laga. Namun, ia kesulitan membendung pergerakan para pemain Bologna ketika ruang antarlini semakin terbuka. Ia bekerja keras, tetapi akhirnya kewalahan menghadapi tim yang mengalirkan bola lebih cepat ke depan.

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A. Jashari: 5/10

Ia menjaga aliran bola lewat umpan-umpan sederhana, tetapi kurang memiliki visi untuk membuka pertahanan Bologna setelah lawan unggul. Ia juga tak mampu menjadi pelindung bagi empat bek selama periode krusial ketika Milan kehilangan kendali atas pertandingan.

D. Bartesaghi: 3/10

Malam yang ingin dilupakan pemain muda ini. Setelah mengawali laga dengan cukup baik, ia mengalami mimpi buruk pada menit ke-61 ketika membelokkan tendangan bebas ke gawangnya sendiri sehingga skor menjadi 2-2. Pukulan mental itu tampaknya sangat berat bagi tim, dan ia ditarik keluar dua menit kemudian saat sang pelatih berusaha menghentikan kemerosotan.

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Lini Serang

A. Cissé: 8/10

Satu-satunya titik terang bagi Milan. Cissé mencetak gol penyeimbang pada menit ke-14, lalu kembali mencetak gol pada menit ke-27 untuk membawa Milan unggul. Kedua peluang itu ia tuntaskan dengan tenang. Ia tampil efisien dan berbahaya, tetapi upayanya akhirnya sia-sia akibat rapuhnya lini belakang.

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G. Ramos: 5/10

Malam yang sepi bagi pemain timnas Portugal ini, yang kerap terisolasi sepanjang laga. Umpan-umpan yang ditujukan kepada Ramos terlalu sering dipotong lawan. Ia diganti pada menit ke-87 setelah nyaris tak memberi dampak terhadap ancaman Milan ke gawang lawan.

Pemain Pengganti & Pelatih

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L. Modric: 5/10

Masuk menggantikan Tomori saat turun minum, pergantian yang mengubah keseimbangan taktik tim. Meski umpan-umpannya tetap akurat, ia tak mampu memberikan stabilitas pertahanan seperti yang sebelumnya diberikan Tomori. Milan tampak lebih rentan saat ia berada di lapangan.

S. Diawara: 5/10

Ia masuk pada menit ke-58 untuk memperkuat lini tengah, tetapi terseret dalam derasnya kebangkitan Bologna dan dilewati Mbangula dalam proses gol ketiga. Ia gagal mengendalikan tempo pertandingan.

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C. Pulisic: 5/10

Dimasukkan pada menit ke-58 untuk memberi dorongan bagi tim, tetapi ia justru kesulitan mengikuti permainan ketika Bologna berbalik unggul tak lama setelah ia masuk.

F. Camarda: 5/10

Pemain muda ini masuk pada menit ke-63, tepat setelah Bologna unggul. Ia aktif bergerak dan nyaris mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-83, tetapi hanya mendapat sedikit peluang lain untuk mengancam gawang karena suplai bola Milan semakin menipis.

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C. Comotto: Tanpa nilai

Baru dimasukkan pada menit ke-87 ketika pertandingan sudah terlepas dari genggaman Milan.

R. Amorim: 4/10

Keputusan sang pelatih menarik Tomori saat turun minum akan menjadi sorotan karena tampaknya mengacaukan struktur pertahanan. Milan mendominasi dalam waktu yang lama pada babak pertama, tetapi runtuh secara taktis pada babak kedua, dan ia gagal memperbaikinya lewat pergantian pemain.