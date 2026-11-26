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Satu jam pertama bak mimpi buruk, lalu setengah jam yang fantastis. Milan menorehkan keberhasilan luar biasa di Athena dengan bangkit dari ketertinggalan 2-0. Pergantian pemain Amorim tepat sasaran, sementara Hutchinson memimpin kebangkitan.

MILAN

Maignan 5,5: tidak keluar saat sepak pojok dan juga kurang beruntung ketika bola yang ditepisnya masuk ke gawang sendiri. Beberapa tendangannya pun tidak akurat. Ini bukan penampilan terbaiknya sejak berseragam Milan.

Gila 6,5: langsung siap menghadapi laga yang sengit dan tidak menahan diri. Sempat kesulitan pada awal pertandingan, tetapi kemudian tampil semakin baik.

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De Winter 5: bek asal Belgia ini patut mendapat catatan buruk karena, meski tidak disengaja, beberapa kesalahannya menguntungkan para penyerang tim Yunani, termasuk saat gol kedua yang dicetak Jota. Penampilannya kurang fokus dan terkesan agak ceroboh. Kurang fokus. (sejak menit ke-53 Tomori 6,5: menghadirkan determinasi dan kemampuan mengantisipasi permainan lawan. Berpengaruh.)

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Diawara 6: mengawal penyerang asal Meksiko milik tuan rumah, Gonzalez, dengan baik. Tidak melakukan kesalahan mencolok, bahkan ketika Olympiacos meningkatkan tempo dan mencoba menekan lewat para gelandang serangnya. Kukuh. (sejak menit ke-67 Terracciano 6: tetap tangguh, sebuah langkah maju setelah melewati periode sulit)

Estupiñán 5: setelah memulai empat pertandingan dari bangku cadangan, ini bisa dan seharusnya menjadi kesempatan besarnya, tetapi ia menyia-nyiakannya. Jarang menyerang dan buruk dalam bertahan, serta banyak melakukan kesalahan saat membawa bola keluar dari tekanan. Mengecewakan. (sejak menit ke-46 Musah 6,5: meredam penampilan agresif Pedersen dan jauh lebih berguna daripada Estupiñán dalam membangun serangan. Penjaga keseimbangan)

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Jashari 5,5: kurang mengikuti tempo permainan dan kurang jernih saat mengatur serangan. Gelandang asal Swiss ini termasuk pemain dengan penampilan terburuk di lapangan pada bagian pertama pertandingan. Sedikit membaik setelah Pulisic masuk dan membantunya membangun permainan. Belum meyakinkan.

Rabiot 6: kembali tampil kurang cemerlang dan kurang dominan pada Kamis malam dibandingkan dalam laga-laga liga. Namun, pengalamannya menjadi faktor penting untuk menjaga keunggulan yang diraih menjelang akhir pertandingan.

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Hutchinson 8: malam yang tak terlupakan bagi mantan pemain Nottingham Forrest ini. Ia mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa melalui aksi individu yang gemilang. Belum puas, ia memberikan dua assist yang diselesaikan Cisse dan Pulisic untuk memastikan kemenangan Milan. Pemain terbaik pertandingan

Cisse 7,5: menjadi pemain termuda dalam sejarah Milan yang mencetak empat gol di kompetisi Eropa. Dengan naluri mencetak gol jarak dekat layaknya penyerang nomor 9 berpengalaman, ia mencetak gol kesepuluhnya dalam musim yang sejauh ini luar biasa. Mesin gol. (sejak menit ke-83 Comotto tanpa nilai)

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Moreira 7: pada babak pertama, ia kesulitan menemukan posisi yang tepat untuk merepotkan lawan. Ia tampil jauh lebih baik pada babak kedua, menjadi tak terbendung, serta mencetak gol pertamanya untuk Milan di kompetisi Eropa, yang juga merupakan gol pertama dalam kariernya. Energi murni.

Gonçalo Ramos 5,5: mengolah dua atau tiga bola pertamanya dengan baik, menunjukkan kecerdasan taktis seperti biasa. Setelah benturan keras pertamanya, ia harus keluar dari pertandingan: Amorim menggantinya sebagai tindakan pencegahan. (sejak menit ke-46 Pulisic 7,5: Kapten Amerika terus melaju: ia mencetak gol kelimanya dalam enam pertandingan terakhir dan menghadirkan kemenangan yang sangat berarti bagi timnya)

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Pelatih Amorim 7: memenangkan pertandingan lewat pergantian pemain. Keputusannya menempatkan Musah sebagai bek sayap dan Pulisic di belakang Cisse terbukti tepat.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: tidak terlalu bertanggung jawab atas gol-gol yang bersarang. Empat kali memungut bola dari gawang, sementara ia tampak tidak bisa berbuat banyak.

Smajlović 5: kewalahan menghadapi Hutchinson, yang ia beri terlalu banyak ruang untuk menembak dan mencetak gol yang membangkitkan Milan.

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Pirola 6,5: berperan dalam terciptanya gol pembuka dan menggagalkan peluang Cisse yang nyaris pasti menjadi gol. Bermain penuh semangat, tetapi nilainya berkurang setengah poin karena sangat kesulitan menjelang akhir pertandingan.

Retsos 5,5: bermain keras, terkadang terlalu keras. Terlalu terbawa suasana pertandingan dan akhirnya kewalahan menghadapi gelombang serangan Milan. (sejak menit ke-82 Toufakis tanpa nilai)

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Onyemaechi 5,5: tidak banyak terlihat saat menyerang maupun bertahan.

Pedersen 6,5: menjadi ancaman terus-menerus bagi pertahanan Milan pada satu jam pertama. Menyerang dengan penuh tenaga. (sejak menit ke-67 Saliakas 5,5: penurunan kualitas yang jelas dibandingkan Pedersen)

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Freuler 6: berharga dalam merebut bola dan selalu menyalurkan permainan dengan rapi. Selama ia masih punya tenaga, Olympiacos tampil kuat.

Sá 5: bereaksi berlebihan dengan cara yang kurang sportif terhadap benturan tak sengaja dengan Cisse, kurang mampu membendung permainan lawan, dan hampir selalu tidak jernih dalam mengambil keputusan.

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Martins 6,5: dua kali menguji Maignan dari jarak jauh dan jelas menjadi pemain Olympiacos yang paling menonjol. (sejak menit ke-72 Fortounis 5,5: sangat jarang terlihat)

Silva 6,5: mencetak gol yang sangat indah dan bermain dengan intensitas tinggi dalam setiap perebutan bola.

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González 5: kalah unggul dari Diawara dalam duel udara, sementara pergerakannya minim dan kurang efektif. (sejak menit ke-67 Yaremchuk 5,5: hanya mendapat sedikit bola yang bisa dimainkan)

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