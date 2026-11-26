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Satu jam pertama bak mimpi buruk, setengah jam berikutnya luar biasa. Milan mencatatkan kebangkitan di Athena setelah tertinggal 2-0. Pergantian pemain Amorim tepat sasaran, Hutchinson memimpin kebangkitan.

MILAN

Maignan 5,5: tidak keluar saat tendangan sudut dan juga kurang beruntung ketika membelokkan bola ke gawang sendiri. Beberapa tendangan jauhnya pun kurang akurat. Ini bukan penampilan terbaiknya sejak berseragam Milan.

Gila 6,5: langsung siap menghadapi pertandingan yang sengit tanpa menahan diri. Kesulitan di awal, tetapi makin baik seiring berjalannya laga.

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De Winter 5: catatan buruk bagi bek asal Belgia ini. Ia membuat sejumlah kesalahan yang menguntungkan para penyerang tim Yunani, termasuk pada gol kedua yang dicetak Jota. Tampil kurang fokus dan terkesan sedikit ceroboh. Kurang fokus. (sejak menit ke-53 Tomori 6: membawa semangat juang dan kemampuan mengantisipasi bola lebih awal. Kehadirannya berpengaruh.)

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Diawara 6: menjaga González, penyerang asal Meksiko milik tuan rumah, dengan baik. Tidak membuat kesalahan mencolok, bahkan ketika Olympiacos meningkatkan tempo dan mencoba menekan melalui para gelandang serangnya. Kukuh. (sejak menit ke-67 Terracciano)

Estupiñán 5: setelah memulai empat pertandingan dari bangku cadangan, ini bisa dan seharusnya menjadi kesempatan besarnya, tetapi ia menyia-nyiakannya. Jarang membantu serangan dan buruk saat bertahan, dengan banyak kesalahan pula ketika membawa bola keluar dari pertahanan. Mengecewakan. (sejak menit ke-46 Musah 6,5: meredam penampilan agresif Pedersen dan jauh lebih berguna daripada Estupiñán dalam membangun serangan. Penjaga keseimbangan)

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Jashari 5,5: bermain di bawah tempo dan kurang jernih saat mengawali serangan. Gelandang asal Swiss ini termasuk yang tampil paling buruk pada paruh pertama laga. Sedikit membaik setelah Pulisic masuk dan membantunya membangun permainan. Belum meyakinkan.

Rabiot 6: kembali menunjukkan versi dirinya pada laga Kamis malam yang tidak secemerlang dan sedominan saat bermain di liga. Namun, pengalamannya berperan penting dalam menjaga keunggulan yang diraih menjelang akhir laga.

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Hutchinson 8: malam yang patut dikenang bagi mantan pemain Nottingham Forrest ini. Ia mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa melalui aksi individu yang indah. Belum puas, ia menyumbang dua assist yang dituntaskan Cisse dan Pulisic untuk mengantar Milan meraih kemenangan. Pemain terbaik pertandingan

Cisse 7,5: menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Milan yang mencetak empat gol di kompetisi Eropa. Dengan naluri penyelesaian layaknya penyerang nomor 9 berpengalaman, ia mencetak gol kesepuluhnya dalam musim yang sejauh ini luar biasa. Mesin gol. (sejak menit ke-83 Comotto tanpa nilai)

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Moreira 7: pada babak pertama, ia kesulitan menemukan posisi yang tepat untuk mengancam lawan. Penampilannya berubah total pada babak kedua: ia menjadi tak terbendung dan mencetak gol pertamanya untuk Milan di kompetisi Eropa, yang juga merupakan gol pertama sepanjang kariernya. Energi murni.

Gonçalo Ramos 5,5: menangani dua atau tiga bola pertama dengan baik, menunjukkan kecerdasan taktisnya seperti biasa. Setelah benturan keras pertamanya, ia harus keluar dari pertandingan: Amorim menggantinya sebagai tindakan pencegahan. (sejak menit ke-46 Pulisic 7,5: Kapten Amerika terus melaju: ia mencetak gol kelimanya dalam enam pertandingan terakhir dan memberi timnya kemenangan yang sangat penting)

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Pelatih Amorim 7: ia memenangkan laga lewat pergantian pemainnya. Keputusannya menempatkan Musah sebagai bek sayap dan Pulisic di belakang Cisse terbukti tepat.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: tidak terlalu bertanggung jawab atas gol-gol yang bersarang di gawangnya. Empat kali memungut bola dari gawang, dengan kesan bahwa tak banyak yang bisa ia lakukan.

Smajlović 5: kewalahan menghadapi Hutchinson dan memberinya terlalu banyak ruang untuk melepaskan tembakan yang menghasilkan gol pembangkit semangat Milan.

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Pirola 6,5: berperan dalam terciptanya gol pembuka dan menggagalkan peluang Cisse yang tampak hampir pasti menjadi gol. Bermain penuh semangat, tetapi nilainya berkurang setengah poin karena sangat kesulitan menjelang akhir laga.

Retsos 5,5: bermain keras, terkadang terlalu keras. Begitu terbawa suasana pertandingan hingga akhirnya kewalahan menghadapi gelombang serangan Milan. (sejak menit ke-82 Toufakis tanpa nilai)

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Onyemaechi 5,5: jarang terlihat, baik saat bertahan maupun menyerang.

Pedersen 6,5: menjadi ancaman terus-menerus bagi pertahanan Milan selama satu jam pertama. Menyerang dengan penuh tenaga. (sejak menit ke-67 Saliakas 5,5: jelas tidak sebaik Pedersen)

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Freuler 6: berperan penting dalam merebut bola dan selalu mengalirkan permainan dengan rapi. Selama tenaganya masih ada, Olympiacos bermain kuat.

Sá 5: bereaksi berlebihan dan tidak sportif terhadap benturan tak sengaja dengan Cisse, kurang mampu melindungi lini belakang, dan nyaris selalu buntu dalam mencari solusi.

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Martins 6,5: dua kali memaksa Maignan bekerja keras lewat tembakan jarak jauh dan jelas menjadi pemain Olympiacos yang paling kreatif. (sejak menit ke-72 Fortounis 5,5: sangat jarang terlihat)

Silva 6,5: mencetak gol yang sangat indah dan memainkan setiap bola dengan intensitas tinggi.

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González 5: kalah dari Diawara dalam duel udara, serta jarang bergerak dan tidak efektif. (sejak menit ke-67 Yaremchuk 5,5: hanya mendapat sedikit bola yang bisa dimainkan)

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