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Rasmus Hojlund mengungkapkan bahwa kapten Manchester United, Bruno Fernandes, sangat terpukul setelah Michael Carrick dipecat. Penyerang asal Denmark yang meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan Napoli lewat transfer senilai £44 juta pada musim panas itu yakin mantan rekan-rekan setimnya punya kualitas untuk keluar dari keterpurukan di Liga Primer.

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Krisis di Old Trafford kian dalam jelang kembalinya Hojlund ke Manchester

Manchester United berada di peringkat ke-19 Liga Primer setelah sembilan pertandingan liga tanpa kemenangan sejak Agustus. Seusai pemecatan Carrick, manajer baru Mauricio Pochettino mengawali tugasnya dengan buruk pada Minggu ketika timnya kalah 4-0 dari Liverpool.

Ketegangan sudah muncul sebelum Carrick pergi, ketika ia mencadangkan Fernandes karena mempertanyakan taktiknya saat kalah dari Como di Liga Champions. Hojlund, penggemar United sejak kecil yang bergabung dengan biaya £64 juta pada 2023 dan mencetak 26 gol dalam 95 penampilan, membahas situasi tersebut setelah mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 Napoli melawan Manchester City di Liga Champions pada Selasa.

Hojlund ungkap reaksi ruang ganti atas kepergian Carrick

Hojlund berbincang dengan Fernandes dan Diogo Dalot ketika Denmark menghadapi Portugal pada jeda internasional, sementara ia tetap berkomunikasi dengan sesama pemain asal Denmark, Patrick Dorgu. Penyerang Napoli itu menjelaskan bagaimana skuad menyikapi pergantian manajer tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa ia masih mengikuti perkembangan mantan klubnya dengan saksama.

“Saat jeda internasional, ketika saya berbicara dengan Bruno dan Diogo, mereka semua tentu sangat terpukul karena Michael pergi, tetapi juga menantikan perubahan,” kata Hojlund. “Saya masih berbicara dengan Patrick dan saya hanya berharap yang terbaik bagi mereka. Saya yakin mereka akan membalikkan keadaan musim ini.

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“Saya menonton semua pertandingan yang bisa saya tonton, terutama pertandingan tim dari sisi merah Manchester. Sangat disayangkan [United sedang kesulitan].”

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Menghadapi tekanan besar di Old Trafford dan perjuangan menghindari degradasi

Setelah mengalami masa-masa baik dan buruk selama dua musim di Inggris, Hojlund menyoroti bagaimana sorotan tanpa henti dari seluruh dunia membuat setiap kemunduran di Old Trafford terasa lebih besar.

“United adalah klub besar dan itu tidak bisa disangkal,” katanya. “Begitu banyak orang di seluruh dunia mengikuti klub ini dan Anda tidak bisa benar-benar lepas dari sorotan. Saat keadaan baik, rasanya hampir terlalu tinggi, dan saat buruk, hampir terlalu rendah. Jadi, yang penting adalah berusaha berada di tengah-tengah. Saya rasa saya sudah mengalami masa-masa baik maupun buruk di sana. Tekanan adalah bagian dari klub. Itu konsekuensi bermain untuk Man United.”

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Meski United berada di peringkat kedua dari bawah, ia menyebut lonjakan cepat Bournemouth di klasemen sebagai bukti betapa cepatnya keadaan bisa berubah di Liga Primer. “Itu hanya gambaran sementara. Saya rasa mereka akan kembali ke papan atas, begitulah Liga Primer,” katanya. “Beberapa hari lalu saya membaca bahwa Bournemouth berada di zona degradasi setelah beberapa pertandingan. Sekarang mereka telah memenangi lima pertandingan terakhir dan berada di paruh atas klasemen.”

Berdasarkan pengalamannya mengenal ruang ganti United, ia mendukung Pochettino untuk membangkitkan tim. Hojlund menambahkan: “Mereka punya banyak kualitas. Saya melihat mereka berlatih setiap hari dan sangat mengenal para pemainnya. Mereka punya skuad yang hebat, pemimpin yang baik, serta pemain-pemain profesional yang baik. Jadi, saya yakin mereka akan membalikkan keadaan. Semoga mereka bisa menemukan jalan yang tepat bersama Mauricio.”

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Pochettino langsung menghadapi ujian untuk membangkitkan United

Pochettino harus segera menstabilkan ruang ganti yang terguncang oleh pemecatan Carrick tetapi menginginkan arah baru. Mengakhiri rentetan sembilan pertandingan liga tanpa kemenangan dan bangkit dari kekalahan telak melawan Liverpool pada Minggu menjadi kunci untuk keluar dari peringkat ke-19. Pemain senior seperti Fernandes dan Dalot harus cepat beradaptasi dengan pendekatan taktik baru agar kualitas yang terlihat dalam latihan bisa menghasilkan poin. Sementara itu, Hojlund terus tampil baik di Italia setelah kepindahannya senilai £44 juta pada musim panas, dengan upaya melanjutkan momentum mencetak golnya di Liga Champions bersama Napoli.