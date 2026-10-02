Rasmus Højlund membuat heboh dengan provokasinya ke arah Portugal saat Denmark kalah 2-4. Sang penyerang merayakan gol dengan gaya khas Cristiano Ronaldo dan setelah laga mendorong pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus.

Pada menit ke-53, Højlund menuntaskan sebuah serangan balik Denmark dengan gemilang. Dalam situasi satu lawan satu dengan Diogo Costa, ia mencungkil bola melewati kiper yang keluar dari sarangnya dan membawa timnya menyamakan skor menjadi 2-2. Penyerang Napoli itu kemudian berlari ke bendera sudut dan merayakan golnya ala Ronaldo. Ia memutar jarinya di udara, lalu melakukan lompatan berputar khasnya dan membuat stadion meneriakkan "Siu".

Itu tampak seperti sebuah penghormatan untuk legenda Portugal tersebut, mengingat Højlund sudah beberapa kali secara terbuka mengatakan bahwa ia adalah penggemar Ronaldo. Pemain Denmark itu juga sudah beberapa kali meniru peraih lima Ballon d'Or tersebut. Ia juga melakukannya, misalnya, pada 2025, saat mencetak gol melawan Portugal (1-0).

Awal pekan ini, banyak kehebohan muncul seputar Ronaldo setelah ia tetap duduk di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia (1-2). Rupanya, ada kesepakatan bahwa ia akan mendapat menit bermain, tetapi pelatih timnas pada akhirnya mengurungkan hal itu karena situasi skor.

Ronaldo kemudian bereaksi lewat Instagram atas kepergiannya. "Setelah konferensi pers tim nasional dan setelah percakapan dengan presiden federasi sepak bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional," tulisnya.

Setelah laga Nations League berakhir, Højlund terlibat kontak dengan Jesus, lalu mendorong pelatih timnas itu. Apa yang tepatnya menjadi pemicunya masih belum jelas untuk saat ini. Media Portugal memang ikut menyorotinya. A Bola menyebutnya sebagai momen yang aneh dan melihat sang pelatih timnas tersenyum setelah kejadian tersebut.

O Jogo menggambarkannya sebagai dorongan ringan dan mengaitkan selebrasi itu dengan berhentinya Ronaldo sebagai pemain internasional. Record menyebut dorongan itu sebagai "gestur yang kurang bersahabat", tetapi juga melihat bahwa Jesus mencoba meredakan situasi dengan senyuman, sementara menurut surat kabar tersebut Højlund melemparkan tatapan mematikan kepada pria Portugal itu.







