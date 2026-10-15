Pekan kedelapan Liga Spanyol tidak lepas dari racun fanatisme. Dalam laporan mengejutkan yang diserahkan LaLiga kepada pihak-pihak disipliner, nyanyian bernada hinaan kembali menjadi sorotan utama, dan kali ini tokoh langganannya adalah pemain Brasil, Vinicius Junior, yang menerima hinaan langsung di jantung wilayah Basque, dalam sebuah pekan yang digambarkan sebagai yang paling panas musim ini.

Liga sepak bola Spanyol "LaLiga" mengecam keras nyanyian menghina "Vinicius bodoh" yang dilantunkan para pendukung Real Sociedad selama pertandingan tim mereka melawan Deportivo La Coruna.

Liga memasukkan insiden tersebut ke dalam laporan mingguan resminya yang disampaikan kepada Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dan Komisi Anti-Kekerasan, laporan yang mencatat semua nyanyian yang menghasut kekerasan atau mengandung muatan menghina.

Insiden itu terjadi di stadion Real Sociedad di San Sebastian, menambah daftar panjang perlakuan yang menjadikan penyerang Real Madrid itu sebagai sasaran di lapangan-lapangan Spanyol.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Tak ada yang luput, bahkan Spanyol sendiri

Pelanggaran tidak hanya terbatas pada Vinicius. Laporan yang sama mengungkap skandal lain dalam pertandingan Alaves melawan Atletico Madrid, di mana para pendukung tuan rumah dalam tiga kesempatan terpisah melantunkan nyanyian menghina terhadap Spanyol dan tim nasional.

LaLiga mendokumentasikan nyanyian itu secara harfiah: "Terkutuklah Spanyol dan terkutuklah timnas", serta "Orang-orang Spanyol, anak-anak ....", sebuah hinaan langsung terhadap simbol nasional.

Dalam insiden ketiga yang tak kurang seriusnya, laporan tersebut menyoroti apa yang terjadi dalam pertandingan Malaga melawan Espanyol, di mana para pendukung tim Andalusia itu dua kali meneriakkan "Brayan mati", melayangkan ancaman terbuka kepada pemain tim tamu Brayan Zaragoza, yang sebelumnya mencetak gol pertama bagi timnya dalam pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang (1-1).



