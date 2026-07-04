Rashford: Saya sudah merencanakan masa depan saya sebelum Piala Dunia

Masih menyelimuti ketidakpastian mengenai masa depan Marcus Rashford, penyerang Manchester United, terkait klub barunya di musim depan, karena sang pemain hingga kini belum mengetahui di mana ia akan bermain pada musim mendatang, setelah Barcelona memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta yang tercantum dalam kontraknya.

Saat ini, Rashford berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia bersama tim nasional Inggris, di mana ia berbicara mengenai rencana masa depannya yang telah ia susun segera setelah musim bersama Barcelona berakhir.

Rashford mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca": "Saya sudah sangat jelas dengan semua pihak yang terlibat. Saya ingin setiap langkah terkait masa depan saya diselesaikan sebelum Piala Dunia dimulai."

Ia menambahkan: “Karena saya tidak berhasil mewujudkan hal tersebut, saya memilih untuk menunggu hingga akhir Piala Dunia, karena saat ini saya ingin sepenuhnya fokus bersama timnas Inggris.”

Kesepakatan tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum Piala Dunia karena keputusan Barcelona untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak Rashford, ditambah lagi klub tersebut telah merekrut Anthony Gordon beberapa hari sebelum turnamen dimulai—seorang penyerang yang bermain di posisi yang sama dengannya dan saat ini bersaing dengannya untuk tempat di tim nasional Inggris.

Rashford harus mengambil keputusan mengenai masa depannya segera setelah Piala Dunia berakhir, di mana Tottenham Hotspur menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrutnya, menurut laporan media Inggris.