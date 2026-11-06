Marcus Rashford, mantan pemain Barcelona dan pemain Manchester United saat ini, mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap bakat Lamine Yamal, serta menegaskan bahwa ia telah memberi tahu bintang Spanyol itu bahwa dirinya lebih unggul dibanding semua pemain berbakat yang pernah menjadi rekan setimnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pernyataan Rashford itu disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan suporter Manchester United di Ambassadors Lounge Stadion Old Trafford, sebelum menghadapi Roma, sebelum pernyataan tersebut tersebar melalui media sosial.

Rashford, yang saat ini absen karena cedera, memuji kemampuan Lamine Yamal, serta menegaskan bahwa ia tidak ingin kembali ke Inggris jika tujuannya bukan Manchester United, dengan mengatakan: "Jika kepulangan itu bukan untuk bermain bersama United, maka saya tidak ingin kembali ke Inggris."

Rashford menambahkan: "Sebelum kepergian saya dari Barcelona, saya memberi tahu Lamine Yamal bahwa saya pernah bermain bersama sejumlah pemain dengan bakat besar, tetapi ia lebih unggul daripada mereka semua."

Rashford melanjutkan: "Seumur hidup saya belum pernah melihat pemain seusianya yang memiliki bakat seperti ini. Dialah yang paling mendekati level Messi di antara semua yang telah muncul selama bertahun-tahun terakhir."

Bintang Manchester United itu menegaskan keyakinannya yang besar terhadap masa depan Yamal, dengan mengatakan: "Saya sangat percaya pada bakat anak ini, dan jika ia berhasil memenangi Ballon d'Or 7 kali, hal itu tidak akan mengejutkan saya. Ia telah menempati peringkat kedua, ketiga, dan kedelapan, dan semua ini di usia berapa? 19 tahun?"

Rashford juga mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap Lionel Messi, dengan memprediksi tidak akan muncul pemain lain yang memiliki kejeniusan sepak bolanya, saat ia berkata: "Dia pemain yang menakjubkan, dan kemungkinan besar kita tidak akan melihat pemain lain seumur hidup kita yang memiliki kejeniusan yang begitu lengkap seperti yang dimiliki Leo."

Meski memuji Messi dan Yamal, Rashford berpendapat bahwa Harry Kane lebih layak memenangi Ballon d'Or tahun ini, dengan menjelaskan: "Ia mencetak jumlah gol yang luar biasa banyak tahun ini, dan memberikan sejumlah besar assist. Saya mengirim pesan teks kepadanya tempo hari dan memberitahunya bahwa ia layak mendapatkan penghargaan itu."

Rashford berbicara tentang alasan-alasan yang mendorongnya kembali ke Manchester United, dengan menjelaskan bahwa ia mengambil keputusannya setelah berakhirnya pengalamannya bersama Aston Villa, dengan mengatakan: "Saya menyadari satu hal. Saya tidak lagi mampu bermain melawan United di setiap musim. Dan jika United bukan pilihan yang tersedia, maka saya meminta agen saya untuk memindahkan saya ke luar negeri, dan tidak menempatkan saya di klub lain di Liga Primer Inggris."