Rashford: Kita harus mengalahkan Ghana dengan cara ini... dan kekecewaan itu wajar

Marcus Rashford menegaskan bahwa timnas Inggris harus menunjukkan serangan yang konsisten yang tidak dapat diimbangi oleh timnas Ghana, di saat The Three Lions berupaya memastikan lolos ke babak gugur Piala Dunia satu putaran sebelum fase grup berakhir.

Pasukan asuhan pelatih Thomas Tuchel telah membuka pertandingan Grup 12 dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Kroasia di Dallas.

Rashford, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN, mengatakan: “Saya rasa kami harus menunjukkan intensitas yang tidak bisa mereka hadapi dan ikuti saat melawan Ghana, dan kami berusaha untuk tetap konsisten dengan itu.”

Dia menambahkan: “Jika kami bisa bermain di level ini, itu bisa memastikan kami memenangkan pertandingan.”

Dia melanjutkan: “Satu-satunya hal yang bisa kita prediksi adalah bagaimana kita bertindak dan tampil selama 90 menit atau 120 menit, jadi saya rasa kita sebagai pemain harus fokus hanya pada hal itu dan terus mendorong diri kita sendiri—dan kita pasti mampu melakukannya.”

Dia melanjutkan: “Kami adalah satu tim dan kami harus berjuang untuk satu sama lain dengan cara yang sama persis seperti saat kalian berjuang untuk klub kalian; itulah norma yang berlaku saat ini.”

Dia menyimpulkan: “Kami memahami bahwa ini sulit karena semua orang ingin bermain dan banyak pemain yang layak diturunkan. Pada titik tertentu, beberapa pemain akan kecewa karena tidak diturunkan, tetapi ini semua bergantung pada bagaimana kami menghadapi situasi ini.”