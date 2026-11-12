Rashford dan Maguire Jadi Sorotan: Para Pemenang dan Pecundang di Manchester United Jika Pochettino Ditunjuk

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Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, direktur teknik timnas Amerika Serikat, kini sangat dekat untuk memimpin proses pembangunan kembali Manchester United di Old Trafford, menggantikan Michael Carrick.

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Manchester United mengumumkan pada Kamis hari ini kepergian Michael Carrick dari posisinya sebagai pelatih tim, setelah awal mengecewakan yang dijalani Manchester United pada musim ini, sembari menegaskan tekad mereka untuk menunjuk pelatih tetap yang baru secepat mungkin, di tengah kabar mengenai kesepakatan dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino.

Pochettino memiliki reputasi baik dalam menggali kemampuan terbaik dari para bintang yang sedang tersendat serta mengembangkan bakat-bakat muda, hal yang mungkin menjadikannya sangat cocok untuk Manchester United.

Ia akan menghadapi pekerjaan yang amat berat, mengingat awal musim yang buruk membuat tim terperosok ke zona degradasi.

Sebagian pemain akan merasa sangat antusias bekerja bersama mantan pelatih Tottenham ini, tetapi sebagian lainnya akan kesulitan beradaptasi dengan filosofinya yang penuh intensitas dan menuntut di Manchester United.

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Surat kabar "The Sun" menyoroti para pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemungkinan kedatangan Pochettino ke Old Trafford.

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Pertama, para pihak yang diuntungkan

Shea Lacey

Pochettino selalu memiliki mata yang jeli dalam mengamati bakat-bakat muda, dan ia tidak akan ragu memberikan kesempatan kepada para bintang muda Manchester United.

Para pendukung sudah berminggu-minggu menuntut agar Lacey memulai pertandingan sebagai pemain inti, dan kedatangan Pochettino mungkin memberinya kesempatan untuk bersinar di panggung besar.

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Pemain berusia 19 tahun ini tampil gemilang pada beberapa periode di musim ini setelah mencetak gol melawan Brighton di Piala Liga dan memberikan satu assist dalam kemenangan 3-2 atas Roma.

Kobbie Mainoo

Sebagaimana yang telah kita lihat sepanjang perjalanan karier Pochettino, ia sangat menyukai para pemain lini tengah berenergi tinggi yang mampu menjaga bola dengan percaya diri dan menembus garis pertahanan lawan.

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Ia dulu sangat mengagumi Mousa Dembélé di Tottenham, dan juga meraih sukses bersama Caicedo. Pochettino lebih menyukai bintang-bintang yang mampu menentukan dan mengendalikan tempo pertandingan, dan tampaknya Mainoo dirancang khusus untuk gayanya.

Mainoo baru-baru ini telah kembali ke kebugaran penuh, dan kualitasnya sebagai gelandang serba bisa mungkin menjadi yang dibutuhkan United untuk kembali ke jalur kemenangan.

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Lisandro Martínez

Bek tengah ini tampak akan segera meninggalkan Old Trafford setelah ia mengkritik dewan direksi atas keputusan mereka terkait transfer, ia juga menerima kritik tajam setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya 2-0 dari Chelsea, dan kepergiannya diperkirakan terjadi pada Januari.

Lisandro Martínez mungkin akan mendapatkan kesempatan kedua di bawah kepemimpinan rekan senegaranya asal Argentina meski musimnya mengecewakan.

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Mason Mount

Sebagian pendukung United mungkin masih mengingat bagaimana Pochettino berjuang keras mempertahankan Mount di Chelsea ketika Manchester United berusaha merayunya untuk pindah ke Old Trafford pada musim panas 2023.

Pada akhirnya ia kalah dalam pertarungan itu karena Mount pergi dengan nilai 60 juta pound sterling, tetapi Pochettino amat ingin bekerja sama dengan pemain tersebut dan melihatnya sebagai pemain ideal di posisi nomor 10 dalam skema 4-2-3-1 yang mengandalkan pressing tinggi di Chelsea.

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Sistem Pochettino bergantung pada para pemain yang mahir bergerak tanpa bola, mampu turun ke ruang kosong, dan melancarkan serangan balik cepat. Mount sebelumnya telah menunjukkan kesediaannya untuk turun dan mencurahkan upaya besar demi timnya.

Tingkat kerja kerasnya tanpa bola dan kreativitasnya adalah persis apa yang dibutuhkan United di tengah kekhawatiran bahwa mereka bisa terseret ke dalam pertarungan degradasi.

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Namun, ada kekhawatiran mengenai kebugaran fisik dan kemampuannya melakukan pressing pada saat ini, setelah penderitaannya yang panjang akibat cedera di Manchester United.

Mount hanya memulai sebagai pemain inti satu kali di Liga Primer Inggris musim ini, dan hanya bermain selama 134 menit.

Getty Images

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Kedua, para pihak yang dirugikan

Luke Shaw

Ketika Pochettino menjadi pelatih Southampton, ia begitu menyukai Shaw setelah mengembangkannya di skuad tim pada musim 2012-2013.

Ia begitu lekat dengan pemain tersebut hingga sampai mendatangi rumahnya dan memastikan bahwa Shaw tidak memakan pizza.

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Shaw pada akhirnya bergabung dengan Manchester United pada musim panas yang sama ketika Pochettino meninggalkan Southampton menuju Tottenham pada tahun 2014.

Bek kiri ini telah tampil dalam 330 pertandingan bersama Manchester United, tetapi cedera dan masalah kebugaran fisik membatasi menit bermainnya dalam beberapa tahun terakhir.

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Sebesar apa pun Pochettino menyukai Shaw, hal itu akan menjadi masalah besar baginya terkait sistem pressing tinggi yang ia terapkan.

Tampaknya Patrick Dorgu — yang mencetak gol penyama kedudukan dalam pertandingan imbang 4-4 melawan Aston Villa akhir pekan ini — lebih cocok dengan sistemnya sebagai pemain yang mampu bergerak maju-mundur di sisi sayap.

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Youri Tielemans dan Andrey Santos

Dua pemain baru di lini tengah yang mengusung harapan besar di United setelah kedatangan mereka dengan nilai 90 juta pound sterling untuk kedua transfer tersebut.

Namun, posisi mereka di tim bisa menjadi terancam jika Pochettino datang, karena kedua bintang itu menuai kritik akibat kurangnya energi dan kemampuan berlari di lini tengah.

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Keduanya berfokus dalam permainannya pada menjaga penguasaan bola dan membangun serangan ketimbang membawa bola dan mendorongnya ke depan lapangan.

Keduanya direkrut khusus agar sesuai dengan gaya bermain Carrick yang berfokus pada penguasaan bola, tetapi bisa dikatakan keduanya kurang mobilitas dan bukan tipe pemain yang Anda inginkan untuk melindungi barisan empat bek Anda saat transisi.

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Pochettino akan menginginkan pemain yang mampu berlari dan terus berlari selama 90 menit serta bekerja keras untuk merebut kembali bola setiap saat.

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Harry Maguire

Maguire — yang akan berusia 34 tahun pada Maret — memulai seluruh sepuluh pertandingan bersama United musim ini setelah Carrick memilih pengalaman selama periode yang sulit.

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Namun, jelas bahwa hal itu tidak membuahkan hasil mengingat pertahanan United menjadi titik lemah mereka setelah gawang mereka kebobolan 19 gol, dan Pochettino mungkin memutuskan untuk mengubah keadaan.

Anda bisa membayangkan ia akan memberikan kesempatan kepada Ayden Heaven atau Leny Yoro, yang bisa ia duetkan bersama Martínez.

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Meski memiliki kemampuan teknis, kekurangan Maguire dalam hal kecepatan mungkin menjadi faktor hilangnya tempatnya di tim di bawah kepemimpinan Pochettino.

Marcus Rashford

Pochettino sebelumnya pernah memuji bintang Inggris ini, menyebutnya sebagai "pemain hebat" saat menyaksikannya di Piala Dunia 2022.

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Namun, level Rashford merosot drastis sejak saat itu dan ia nyaris meninggalkan United setelah perselisihannya dengan mantan pelatih Rúben Amorim — yang keberatan dengan perilakunya.

Winger ini menunjukkan penampilan luar biasa selama masa peminjamannya ke Barcelona musim lalu, tetapi keadaan tidak membaik baginya setelah ia kembali ke United musim ini.

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Rashford tidak mencetak gol maupun memberikan assist di kompetisi mana pun bersama United musim ini, dan penampilan terakhirnya sebagai pemain inti adalah melawan Fulham pada September.

Jika ada satu pelatih yang mampu menghidupkan kembali kariernya, itu adalah Pochettino — yang telah menunjukkan bahwa ia bisa berkembang bersama winger-winger berbahaya seperti Son Heung-min.

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Namun, kemerosotan level Rashford ditambah keraguan seputar tingkat kerja kerasnya tanpa bola menyisakan tanda tanya mengenai masa depannya di tim jika Pochettino mengambil alih tanggung jawab.

Senne Lammens

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Kiper utama Manchester United ini menuai kritik tajam dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian penampilan yang naik-turun.

Ia melakukan dua blunder fatal dalam pertandingan imbang antara United dan Aston Villa, dan hanya satu kali ia menjaga gawangnya tetap bersih hingga saat ini, dan ia mungkin bukan kiper yang cocok untuk sistem Pochettino yang fleksibel.

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Tidak diragukan lagi ia akan memulai sebagai kiper utama Pochettino mengingat tidak adanya alternatif yang memadai, tetapi penampilan naik-turun lainnya mungkin akan mendorongnya mencari pengganti lain pada Januari dan setelahnya.