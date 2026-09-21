Pelatih asal Argentina yang biasanya hanya tergila-gila pada timnya sendiri itu memuji permainan Barcelona setinggi langit dalam wawancara dengan ESPN.

"Sepertinya mereka memainkan olahraga yang berbeda dari kami," kata Simeone, yang menyebut tim asuhan Flick sebagai sesuatu yang "barbar". Klub Katalan itu memulai musim baru dengan delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi dan dengan itu mencatatkan rekor klub.

Yang paling memikat Simeone adalah lini serang yang dihuni Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi. "Mereka tidak punya nomor sembilan (setelah kepergian Robert Lewandowski; cat. red.) dan tiba-tiba Raphinha muncul dan mencetak 12 gol dalam tujuh pertandingan. Yamal punya tujuh gol. Angka-angka ini luar biasa," tegasnya. Barca telah menyusun tim, "yang menekan Anda di wilayah sendiri, menghilangkan waktu Anda. Dan mereka tidak takut mengambil risiko dan sesekali kebobolan. Saat ini mereka lebih baik, berdasarkan apa yang mereka tunjukkan, tim terbaik di liga."

Berapa banyak poin keunggulan Barca atas Real dan Atletico Madrid?

Setelah tujuh pertandingan liga, Barca tidak hanya mengoleksi 21 poin. Selisih gol 31:7 juga berbicara banyak soal dominasi tim asuhan Flick. Lini serang terbaik kedua dimiliki Real Madrid dengan catatan yang relatif kecil, yakni 18 gol. Pertahanan yang lebih baik hanya dimiliki Atheltic Bilbao asuhan pelatih Edin Terzic.

Keunggulan atas pesaing terdekat sudah mencapai lima poin, dan itu adalah Atletico asuhan Simeone. Karena Los Rojiblancos pada Minggu memenangi duel yang banyak dibicarakan melawan Real - Jose Mourinho setelah itu melontarkan serangan verbal kepada perangkat wasit - maka Los Blancos kini sudah tertinggal enam poin dari Barca.

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