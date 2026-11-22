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Legenda Manchester United, Roy Keane, mengkritik para pemain Manchester United dan rekan-rekan analisnya setelah tim tersebut menelan kekalahan memalukan 4-0 dari Liverpool.

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Liverpool memenangi laga klasik Inggris dengan mudah lewat kemenangan telak 4-0 atas Manchester United pada Minggu malam di Anfield, dalam pertandingan yang menjadi awal bencana bagi pelatih baru Manchester United asal Argentina, Mauricio Pochettino, pada pekan ke-11 Liga Primer Inggris.

Roy Keane, gelandang legendaris, berada di studio "Sky Sports" ketika ia berselisih dengan Gary Neville, mantan pemain Manchester United.

Perjalanan Mauricio Pochettino dimulai dengan buruk setelah timnya menelan kekalahan telak 4-0, yang sebagian disebabkan oleh kartu merah yang diterima Leny Yoro dalam sepuluh menit pertama.

Keane sangat marah dengan hasil tersebut dan mengaku sangat ingin menggunakan bahasa yang sangat kasar untuk menggambarkan situasi di Manchester United.

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Ia secara khusus mengkritik mantan rekan setimnya, Gary Neville, yang mengatakan bahwa hasil tersebut tidak seburuk yang mungkin terjadi.

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"Jika saya mendengar itu sekali lagi dari para komentator yang mengatakan bahwa skor 4-0 tidak terlalu buruk dan bahwa tim bermain dengan sepuluh pemain... Apakah pernah ada tim yang meraih hasil positif dengan sepuluh pemain? Itu bisa dilakukan," kata Keane.

Ia melanjutkan: "Saya pikir United putus asa, saya pikir mereka sangat buruk, dan Neville, yang sudah bermain ratusan kali bersama United, bilang dia puas dengan hasil 4-0?"

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Kartu Merah Dini

Ketika ditanya apakah kartu merah dini merupakan alasan yang dapat diterima atas hasil tersebut, Keane melontarkan kritik: "Jelas itu tidak membantu, tetapi apakah kalian mau bilang bahwa mereka tidak bisa tampil lebih baik? Setidaknya menunjukkan lebih banyak semangat juang, lebih banyak kualitas."

Ia melanjutkan: "Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar dari orang-orang yang pernah bermain untuk klub ini, yang mengatakan bahwa skor 4-0 tidak terlalu buruk. Astaga, para suporter bertepuk tangan untuk para pemain. Bertepuk tangan untuk apa? Bertepuk tangan untuk hal-hal sepele."

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Ia menambahkan: "Tim ini finis di peringkat ke-15 dua tahun lalu. Dalam satu atau dua tahun terakhir, kita menyalahkan dewan direksi, para pemilik, dan para pelatih. Kapan para pemain akan memikul tanggung jawab atas peran mereka dalam pengambilan keputusan?"

Dengan nada marah, ia menambahkan: "Liverpool seharusnya mencetak delapan gol. Mungkin delapan atau sembilan, mereka mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa, dan semua orang keluar dari lapangan sambil berkata: empat gol tidak terlalu buruk." Ia kemudian menghela napas dan mengaku: "Rasanya saya ingin mengumpat."

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Pembawa acara David Jones memintanya untuk berusaha menghindari kata-kata kasar, dan Keane menjawab: "Saya akan berusaha untuk tidak melakukannya, tetapi bagaimana bisa ada orang yang mengatakan empat gol tidak terlalu buruk? Hanya karena mereka bermain dengan sepuluh orang? Jelas itu membuat segalanya lebih sulit, tetapi jika jumlah pemain berkurang menjadi sepuluh, apakah itu akhir dari segalanya? Apakah kalian berhenti bekerja dan melempar handuk?"