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Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini memuji kedewasaan dan semangat juang timnya setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang 3-3 melawan Napoli. Dua gol dari Scott McTominay dan dua gol dari pemain pengganti Leonardo Balerdi mewarnai laga dramatis di Stadio Diego Armando Maradona.

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Roma asuhan Gasperini bangkit dalam laga sengit enam gol

Roma melakukan kebangkitan luar biasa pada babak kedua untuk meraih hasil imbang 3-3 melawan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Setelah tertinggal 2-0 akibat gol salto Andre Frank Zambo Anguissa dan sundulan Scott McTominay, tim tamu bangkit lewat gol Matias Soule dan pemain pengganti Leonardo Balerdi.

McTominay mencetak gol keduanya melalui tembakan jarak jauh untuk kembali membawa Napoli unggul, tetapi Balerdi menyundul bola masuk pada menit ke-89 untuk menyamakan kedudukan dan mengamankan satu poin.

Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Roma saat menghadapi tim papan atas musim ini.

Gasperini puji keyakinan tim meski sempat kembali tertinggal

Berbicara kepada DAZN Italia, Gasperini mengungkapkan kebanggaan besar atas cara para pemainnya menghadapi kesulitan sepanjang pertandingan. “Selain setengah jam pertama, ketika Napoli lebih unggul... kami punya banyak peluang dan yakin bisa menang,” kata Gasperini.

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“Gol ketiga Napoli bisa saja mengakhiri peluang kami, tetapi kami berhasil mencetak gol penyeimbang dengan energi dan keyakinan yang besar.”

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“Para pemain tidak terburu-buru, mereka tidak panik, kami tetap menjaga posisi dan gaya bermain kami,” ujar pelatih asal Italia itu.

Gasperini puji kontribusi Balerdi dan bahas kartu merah Allegri

Gasperini secara khusus memuji Balerdi, pemain yang direkrut pada musim panas, setelah ia masuk dari bangku cadangan dan mencetak dua gol penentu. Gasperini juga menanggapi dengan nada bercanda kartu merah yang diterima Massimiliano Allegri di tepi lapangan menjelang akhir laga. “Balerdi dan De Roon adalah pemimpin dan kapten di klub mereka... Balerdi mencetak dua gol; dia aset besar,” kata Gasperini.

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“Setelah pertandingan ini, kami benar-benar merasa kehilangan dua poin, meski mengingat kami sempat tertinggal 3-2, kami bisa menerima hasil ini.”

Ketika ditanya apakah ia berbicara dengan Allegri setelah kartu merah itu, Gasperini tersenyum: “Tidak. Saya harap dia tidak marah kepada saya, bukan saya yang mengusirnya!”

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Roma semakin percaya diri setelah menghadapi lawan-lawan kuat

Hasil imbang di Naples menjadi hasil imbang ketiga Roma dalam laga besar melawan tim papan atas musim ini, setelah hasil serupa melawan Inter dan Como.

Gasperini yakin keberhasilan meraih poin dari tim-tim yang pernah menjadi juara membuktikan timnya mampu bersaing dengan siapa pun di Serie A.

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Roma kini kembali berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian berikutnya di liga dengan semangat tinggi.