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Carlos Forbs menghadapi tekanan mengenakan kostum nomor 7 yang identik dengan Cristiano Ronaldo dan membawa Portugal meraih kemenangan dramatis atas Wales di Nations League. Winger muda itu mencetak gol penentu pada babak kedua untuk memastikan negaranya finis di puncak grup meski Pedro Neto menerima kartu merah menjelang akhir laga.

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Portugal raih kemenangan penting atas Wales

Portugal bangkit dari kekalahan telak pada akhir pekan dengan meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Wales di Nations League pada Selasa. Hasil itu menjadi kemenangan pertama mereka sejak Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional pada awal November.

Forbs menjadi pahlawan tim tamu di Cardiff. Winger Club Brugge itu masuk sebagai pemain pengganti, lalu mencetak gol pertamanya untuk tim nasional dan memastikan Portugal meraih tiga poin. Kemenangan tersebut sangat penting bagi Portugal setelah kalah telak 4-1 dari Denmark pada Sabtu. Mereka menunjukkan ketangguhan untuk mengatasi masalah di lini pertahanan dan finis sebagai juara grup Nations League.

Forbs menyambut tantangan mengenakan nomor 7

Mengenakan kostum legendaris bernomor 7 milik Ronaldo bukan tugas ringan, tetapi Forbs memakainya dengan garis khusus melintasi angka tersebut untuk menghormati sang penyerang yang telah pensiun. Pemain berusia 22 tahun itu menjawab tanggung jawab tersebut dengan mencetak gol penentu pada menit ke-70.

"Rasanya istimewa; saya tidak akan melupakan hari ini," kata Forbs seusai pertandingan. "Yang terpenting adalah kami berhasil menang; saya senang akan hal itu."

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Meski Ronaldo meninggalkan warisan berupa 146 gol internasional, Forbs tetap bersikap tenang soal nomor barunya. "Saya tahu nomor itu punya makna khusus, tetapi saya tidak merasakan beban tambahan saat mengenakannya," tambahnya.

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Laga penuh gejolak berakhir dengan kemenangan

Pertandingan berlangsung sengit. Bruno Fernandes membawa Portugal unggul lebih dulu lewat tembakan melengkung. Namun, Wales segera membalas ketika David Brooks menyamakan kedudukan hanya dua menit kemudian.

Sorba Thomas kemudian membawa Wales unggul melalui serangan balik cepat, memaksa Portugal untuk segera merespons. Pedro Neto memberikan respons itu dengan cepat menyamakan kedudukan sebelum Forbs memastikan kemenangan lewat penyelesaian yang cerdik. Portugal harus bertahan dalam situasi menegangkan pada akhir laga setelah Neto diusir akibat dua tekel ceroboh dalam waktu berdekatan.

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Menatap perempat-final

Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini memastikan Portugal finis di puncak grup Nations League. Mereka menuntaskan fase grup dengan lima kemenangan dari enam pertandingan, melewati periode awal setelah kepergian mendadak Ronaldo.

Fokus kini beralih ke fase gugur. Portugal akan menghadapi salah satu tim peringkat kedua grup di perempat-final pada Maret mendatang. Mereka akan mengetahui calon lawannya saat undian resmi digelar pada Jumat.