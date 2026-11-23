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Roy Keane melontarkan kritik tajam kepada Gary Neville dan skuad Manchester United setelah kekalahan telak 4-0 dari Liverpool di Anfield. Keane murka mendengar penilaian mantan rekan setimnya itu terhadap laga pertama Mauricio Pochettino sebagai manajer.

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Awal yang buruk bagi Pochettino

Pochettino menjalani debut yang buruk sebagai manajer United setelah timnya dihajar Liverpool 4-0 di Anfield. Kekalahan telak itu memicu reaksi keras Keane di studio Sky Sports.

Gelandang legendaris itu tampak marah melihat penampilan United serta reaksi suporter tim tamu dan sesama pengamat. Ia meluapkan kekesalannya kepada para pemain dan mantan rekan setimnya, Neville. Keane mengaku rasanya ingin mengumpat untuk menggambarkan situasi tersebut. Ia sama sekali tidak habis pikir mengapa kekalahan telak dari rival sengit mereka bisa diterima.

Keane kecam Neville

Keane terutama kesal dengan pernyataan Neville bahwa, mengingat situasinya, skor 4-0 bukan hasil yang terlalu buruk. Mantan kapten United itu menolak menganggap bermain dengan sepuluh pemain sebagai alasan yang sah untuk penampilan buruk tersebut.

“Kalau saya sekali lagi mendengar rekan-rekan komentator bilang kalah 4-0 tidak terlalu buruk karena tim bermain dengan sepuluh pemain,” kata Keane. “Memangnya belum pernah ada tim yang meraih hasil saat bermain dengan sepuluh pemain? Itu bisa dilakukan.

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“Menurut saya United tampil memprihatinkan, mereka begitu buruk, dan Neville, yang sudah bermain ratusan kali untuk United, bilang ia bisa menerima kekalahan empat gol tanpa balas?”

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Para pemain diminta bertanggung jawab

Keane murka melihat para suporter bertepuk tangan saat tim meninggalkan lapangan. Ia menyebut penampilan United “buruk sekali”. Menurutnya, Liverpool menciptakan peluang-peluang luar biasa dan bisa saja mencetak delapan atau sembilan gol. Keane menuntut skuad United saat ini akhirnya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan buruk mereka di lapangan.

“Tentu saja itu tidak membantu,” tambah Keane. “Tapi apa kalian bilang mereka tidak bisa bermain lebih baik? Setidaknya tunjukkan sedikit lebih banyak semangat juang dan kualitas. Saya tidak percaya mendengar orang-orang yang pernah bermain untuk klub ini bilang kalah 4-0 tidak terlalu buruk. Wah.

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“Para suporter bertepuk tangan untuk para pemain. Bertepuk tangan untuk apa? Untuk penampilan yang buruk sekali. Dua tahun lalu tim ini finis di peringkat ke-15. Selama satu atau dua tahun terakhir, kita menyalahkan dewan direksi, menyalahkan pemilik, menyalahkan para manajer. Kapan para pemain bertanggung jawab atas sebagian keputusan yang mereka buat? Liverpool seharusnya mencetak delapan gol. Mungkin delapan atau sembilan, peluang mereka luar biasa. Lalu semua orang meninggalkan lapangan sambil bilang, ‘kalah empat gol tidak terlalu buruk.’ Rasanya ingin mengumpat.”

Wajib menang di laga berikutnya

Tim asuhan Pochettino selanjutnya akan menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Mereka kini berada di peringkat ke-17 klasemen fase liga dengan enam poin dari empat pertandingan, dan kemenangan tentu akan meningkatkan moral mereka untuk menjalani sisa musim. Setelah itu, Manchester United akan kembali berlaga di Liga Primer dengan menjamu Brentford di Old Trafford.