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Liga Primer Inggris tidak lagi menjadi tujuan mutlak bagi talenta-talenta terbaik Inggris, meski statusnya sebagai kompetisi paling kompetitif dan terkuat secara finansial di dunia sepak bola. Di balik sorotan, jutaan uang, dan persaingan sengit, terbentuk sebuah tren mencolok yang mendorong semakin banyak bintang Inggris untuk menjalani pengalaman di luar batas negara mereka, demi mencari tantangan yang berbeda, dan mungkin pula pengakuan yang tidak cukup mereka dapatkan di dalam Liga Primer.

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Harry Kane, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon. Tiga nama menonjol di skuad timnas Inggris, tetapi mereka memilih membela klub-klub besar Eropa di luar Inggris, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan pergeseran nyata dalam peta profesionalisme para pemain Inggris, sekaligus memunculkan pertanyaan seputar alasan sebenarnya di balik kecenderungan ini, serta sejauh mana dampaknya terhadap masa depan sepak bola Inggris.

Lantas, apakah hal ini berkaitan dengan keinginan menjalani pengalaman sepak bola baru dan menimba ilmu yang berbeda? Ataukah perpindahan ke klub sekelas Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munich memberi para pemain posisi dan penghargaan yang lebih besar daripada yang mereka peroleh di negara mereka sendiri?

Meski Liga Primer Inggris unggul secara finansial dan kompetitif, hal itu tidak menjamin tetap bertahannya seluruh bintang besar, terlebih sejumlah nama paling menonjol kini melihat di liga-liga Eropa lainnya sebagai peluang untuk mengembangkan karier dan mencapai level-level baru.

Angka-angka pun mengungkap sebuah paradoks yang mencolok. Sejak Cristiano Ronaldo meraih Ballon d'Or pada 2008, tak seorang pun memenangkan penghargaan itu sebagai pemain Liga Primer Inggris kecuali Rodri asal Spanyol pada 2024. Adapun pemain Inggris terakhir yang meraihnya saat berkarier di dalam negeri adalah Michael Owen pada 2001.

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Fenomena ini kian cepat sejak kepindahan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund pada 2017, ketika ia meninggalkan Inggris saat masih berusia remaja, hingga menjadi salah satu contoh paling menonjol tentang kemungkinan berkembangnya talenta Inggris jauh dari tekanan Liga Primer.

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Kecenderungan ini pun menjadi jelas dalam daftar timnas Inggris, yang mencakup tujuh pemain dari total 25 pemain yang kini berkiprah di luar negeri, dengan Kane, Bellingham, dan Gordon di barisan terdepan, demikian menurut "BBC Sport".

Thomas Tuchel, pelatih kepala timnas Inggris, tidak memandang pengalaman-pengalaman ini sebagai sumber kekhawatiran, melainkan menilainya dapat menjadi tambahan penting bagi tim, terlebih ketiga pemain tersebut tampil berpengaruh selama Piala Dunia.

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Tuchel berkata: "Jude Bellingham dan Harry Kane sangat menentukan bagi kami di Piala Dunia, dan saya tidak melihat alasan apa pun yang mencegah mereka melanjutkan hal itu di masa depan."

Ia menambahkan: "Luar biasa bahwa Anthony meningkatkan levelnya dan kini menjadi pemain ketiga dalam kelompok ini. Tidak diragukan lagi bahwa bermain di luar Inggris memiliki arti penting tertentu, tetapi itu tidak berarti bahwa para pemain yang berkiprah di Liga Primer Inggris tidak bisa bersinar dan memberikan peran menentukan bagi timnas."

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Memang benar, gol-gol dan assist dari trio tersebut menjadi faktor pembeda bersama timnas Inggris selama Piala Dunia dan periode jeda internasional terakhir, yang memperkuat sudut pandang yang menilai bahwa berkarier di luar negeri dapat berdampak positif bagi timnas.

43 pemain dalam pantauan, dan FA Inggris menyambut baik

Fenomena ini tidak terbatas pada nama-nama terkenal di timnas senior, karena terdapat sekitar 43 pemain Inggris yang saat ini bermain di berbagai liga Eropa, dan mendapat pantauan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris.

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John McDermott, direktur teknik FA, menilai persebaran ini merupakan peluang penting untuk mengembangkan talenta Inggris, terutama karena berkarier di lingkungan sepak bola yang berbeda memberi para pemain pengalaman yang belum tentu tersedia di dalam negeri mereka.

McDermott berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "BBC Sport": "Saya telah berbicara dengan sejumlah pemain yang berkiprah di luar Inggris, dan mereka memperoleh beragam pengalaman melalui partisipasi di berbagai liga, begitu pula di Liga Champions Eropa dan turnamen kontinental lainnya."

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Ia menunjukkan bahwa bermain di luar Inggris dapat memberi sebagian pemain ruang lebih besar untuk bekerja mengembangkan kemampuan fisik dan teknis mereka, jauh dari tekanan pertandingan yang beruntun yang menjadi ciri kompetisi Inggris.

Ia menjelaskan: "Para pemain ini tidak harus menjalani 55 pertandingan dalam semusim, yang memberi mereka waktu lebih banyak untuk fokus pada latihan kekuatan fisik dan bekerja di dalam gym."

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Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa para pemain yang berlaga di kompetisi sepak bola liga Inggris bisa mencapai hingga 46 pertandingan selama semusim, sehingga membuat jadwal menjadi padat dan mengurangi periode latihan yang tersedia di antara laga.

Ia menambahkan: "Jadwal yang padat dengan pertandingan merupakan hal yang hebat dengan sendirinya, tetapi bagi sebagian pemain, memperoleh waktu tambahan untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan teknis atau aspek lain dari penampilan mereka merupakan keunggulan penting."

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Manfaatnya pun tidak berhenti pada aspek fisik dan teknis, karena McDermott menilai perpindahan ke negara baru memberi para pemain peluang untuk memperoleh kemandirian dan membangun kepribadian, terutama pada tahap-tahap awal karier profesional mereka.

Pejabat Inggris ini merupakan salah satu pendukung langkah tersebut bahkan selama ia bekerja sebelumnya di Tottenham, berangkat dari keyakinannya bahwa meninggalkan lingkungan yang biasa membantu para pemain menghadapi tantangan-tantangan baru.

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Ia berkata: "Saya rasa pindah ke ruang ganti yang berbeda dan mempelajari bahasa baru menempatkan pemain di bawah tekanan positif yang mendorongnya untuk menyesuaikan dan beradaptasi."

Ia melanjutkan: "Bagi setiap pemain muda, perkembangan tidak seharusnya terbatas pada aspek teknis dan taktis, melainkan harus meluas hingga ke penimbaan pengalaman budaya dan pengenalan terhadap lingkungan yang berbeda. Pengalaman-pengalaman ini melindungi para pemain dari terjerumus dalam jebakan kenyamanan dan terbiasa dengan pola yang berulang."

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Apakah bermain di luar Inggris memberi rasa hormat yang lebih besar?

Anthony Gordon kembali membuka perdebatan ini ketika ia berbicara tentang perbedaan yang ia rasakan dalam cara menilai levelnya setelah kepindahannya ke Barcelona, dibandingkan dengan periode yang ia lalui bersama Newcastle United.

Winger Inggris berusia 25 tahun itu menampilkan awal yang gemilang bersama klub Katalan tersebut, setelah mencetak tiga gol dan menyumbang lima assist dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi, hingga menjadi salah satu elemen reguler dalam tim yang berisi nama-nama menonjol seperti Lamine Yamal dan Raphinha.

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Namun yang mencolok dalam pernyataan Gordon bukanlah soal angka-angka atau levelnya, melainkan perasaannya bahwa sebagian potensinya tidak mendapat penghargaan yang memadai selama pengalamannya di Inggris.

Ia berkata dalam wawancara dengan jaringan "ITV": "Saya selalu merasa bahwa orang-orang di Inggris menghargai saya karena kecepatan dan kemampuan menekan saya, tetapi mereka tidak benar-benar menghargai kualitas dan kecerdasan sepak bola yang saya miliki."

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Ia menambahkan: "Saya rasa hanya para pemain yang pernah berbagi lapangan dengan saya yang menyadari hal itu. Keberadaan saya sekarang di Barcelona, dan penerapan gaya bermain yang berbeda, membuat kelebihan-kelebihan ini tampak lebih jelas, dan orang-orang pun mulai menyadari bahwa saya bukan sekadar pemain cepat."

Pernyataan Gordon mencerminkan satu sisi penting dari perdebatan yang berlangsung seputar berkariernya para pemain Inggris di luar negeri. Hal itu tidak selalu berkaitan dengan pencarian gelar yang lebih besar atau gaji yang lebih baik, melainkan juga bisa terkait dengan keinginan mengubah citra yang telah terbentuk tentang pemain tersebut di dalam negerinya.

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Perpindahan ke klub besar Eropa menempatkan pemain dalam lingkungan teknis yang berbeda, dan memberinya peluang untuk berhadapan dengan gaya bermain baru serta pelatih dan rekan yang memiliki karakteristik beragam, yang bisa mengungkap sisi-sisi yang sebelumnya tidak mendapat perhatian serupa dalam pengalamannya terdahulu.

Selain itu, bermain di samping bintang-bintang kelas dunia menuntut pemain untuk mengembangkan perangkatnya, baik dalam pergerakan tanpa bola, pengambilan keputusan, maupun penanganan ruang dan tekanan, sehingga berdampak pada penampilannya di dalam lapangan.

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Pengalaman Kieran Trippier menegaskan gagasan tersebut

McDermott tidak menilai bahwa perasaan Gordon memperoleh penghargaan yang lebih besar berarti ia tidak mendapat rasa hormat di Inggris, tetapi ia sepakat dengan gagasan bahwa berkarier di luar negeri dapat menambahkan dimensi-dimensi baru pada penampilan para pemain.

Ia merujuk pada pengalaman Kieran Trippier, yang kembali ke Inggris setelah menjalani pengalaman bersama Atletico Madrid asal Spanyol, seraya menegaskan bahwa ia melihat perkembangan yang jelas dalam kemampuan teknisnya.

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Ia berkata: "Saya ingat ketika Kieran Trippier kembali dari Atletico Madrid, ia memang sudah menjadi pemain yang bagus, tetapi saya memperhatikan bahwa ia menjadi lebih presisi dari sisi teknis, dan ada perkembangan nyata dalam penampilannya."

Ia menambahkan: "Saya tidak yakin apakah ia memperoleh rasa hormat yang lebih besar, tetapi saya rasa tujuannya adalah agar semua pemain, baik yang tetap di Inggris maupun yang berkarier di luar negeri, mencapai perkembangan bertahap setiap enam bulan, serta menambahkan sesuatu yang baru pada penampilan mereka."

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Ia melanjutkan: "Hal itu bisa terwujud di dalam Inggris melalui bermain bersama pemain-pemain yang berbeda atau menjalani kompetisi baru, tetapi pindah ke luar negeri tidak diragukan lagi membantu mewujudkan perkembangan ini."

Ia menutup pernyataannya dengan menunjukkan bahwa ia merasakan tambahan ini pada Gordon dan sejumlah pemain lainnya, seraya menjelaskan bahwa mereka kembali setelah empat bulan berkarier di luar negeri dengan telah memperoleh dimensi-dimensi baru dalam cara bermain mereka.

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Meski demikian, McDermott menekankan bahwa perkembangan tidak selalu berkaitan dengan meninggalkan Inggris, seraya merujuk pada pengalaman Jarell Quansah dan Jobe Bellingham, yang menjalani fase-fase penting dari perkembangan mereka di liga sepak bola Inggris sebelum pindah ke Jerman.

Ia berkata: "Ada beragam jalan untuk mencapai kesuksesan, dan saya tidak percaya ada resep ajaib atau satu jalur yang bisa dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengembangkan para pemain."

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Keberagaman pengalaman, senjata Inggris di turnamen besar

Isu ini memperoleh arti penting tambahan di tengah ambisi timnas Inggris untuk meraih pencapaian yang lebih besar di turnamen internasional, setelah mencapai semifinal Piala Dunia musim panas lalu, untuk ketiga kalinya saja dalam sejarahnya.

Ketika McDermott ditanya apakah keberadaan lebih banyak pemain Inggris di luar negeri dapat membantu timnas mengembangkan gaya bermain dan penampilannya di kompetisi besar, ia tidak menampik hal itu, tetapi pada saat yang sama ia menolak untuk meremehkan nilai talenta yang berkiprah di dalam negeri.

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Ia menjelaskan bahwa persentase pemain yang memenuhi syarat untuk membela Inggris di Liga Primer berkisar antara 26 dan 27%, seraya menunjukkan adanya 40 hingga 50 pemain Inggris yang memiliki kemampuan untuk bersaing di Liga Champions Eropa dan turnamen kontinental bersama klub-klub Liga Primer.

Ia berkata: "Kami tentu berharap melihat lebih banyak pemain yang bermunculan, tetapi jangan meremehkan nilai talenta lokal. Kami memiliki banyak pemain yang mampu bersaing di level tertinggi Eropa."

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Pejabat Inggris itu menilai bahwa tantangan sebenarnya terletak pada pemanfaatan perbedaan pengalaman yang diperoleh para pemain, baik di dalam Inggris maupun di Spanyol, Jerman, dan Italia, serta mengubah keberagaman ini menjadi kekuatan kolektif di dalam timnas.

Ia menambahkan: "Pengalaman budaya yang berbeda dan terpapar pada beragam gaya sepak bola merupakan hal yang sangat hebat, tetapi tanggung jawab pelatih kepala adalah menemukan paduan yang tepat di antara para pemain ini."

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Ia melanjutkan: "Kami memiliki pemain yang berkembang di Inggris, dan yang lain menjalani pengalaman di Spanyol, Jerman, dan Italia. Ini adalah kelompok yang beragam dan kaya akan pengalaman, dan seluruh elemen ini harus dimanfaatkan ketika para pemain berkumpul bersama timnas."

Gordon dan Kane, bukti paling menonjol atas keberhasilan pengalaman ini

Pengalaman Gordon bersama Barcelona bukan sekadar perpindahan ke salah satu klub terbesar dunia, melainkan dengan cepat berubah menjadi peluang untuk membuktikan kemampuannya di lingkungan sepak bola yang berbeda, yang juga berdampak pada kehadirannya bersama timnas Inggris.

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Selama Piala Dunia, winger itu memainkan peran yang berpengaruh, setelah menyumbang dua gol Harry Kane dalam laga melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, dan menyebabkan penalti selama kemenangan atas Meksiko di babak 16 besar, sebelum mencetak gol keunggulan Inggris di semifinal melawan Argentina.

Kontribusi-kontribusi ini memperkuat posisinya di dalam timnas, dan mendorongnya memperoleh pujian dari rekan-rekannya, terutama Harry Kane, yang menegaskan bahwa Gordon membuktikan kelayakannya untuk bermain di level tertinggi, baik bersama Barcelona maupun timnas Inggris.

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Kapten Inggris itu juga menunjukkan bahwa winger muda tersebut menikmati statusnya sebagai salah satu elemen inti dan berpengaruh, yang memberinya kepercayaan diri tambahan untuk terus berkembang.

Di sisi lain, Dominic Calvert-Lewin, penyerang Leeds dan timnas Inggris, menilai keberadaan pemain dari negaranya di klub-klub besar Eropa merupakan keuntungan nyata bagi sepak bola Inggris.

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Ia berkata: "Saya rasa ini hal yang luar biasa. Keberadaan pemain Inggris kelas satu di klub-klub besar Eropa merupakan hal yang sangat positif bagi sepak bola Inggris dan bagi timnas."

Ia menambahkan: "Para pemain ini memperoleh beragam pengalaman dari pengalaman mereka di luar negeri dan membawanya ke dalam kelompok. Jelas bahwa kepercayaan diri mereka terus meningkat, begitu pula level mereka berkembang, dan ini merupakan hal yang sangat positif."

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Pada akhirnya, tampaknya perpindahan para bintang Inggris ke luar negeri tidak lagi sekadar petualangan individu atau langkah istimewa dalam perjalanan seorang pemain yang mencari tantangan baru, melainkan telah menjadi kecenderungan yang membawa manfaat teknis, budaya, dan psikologis yang potensial.

Di antara mereka yang mencari ruang lebih besar untuk menunjukkan potensinya, mereka yang ingin menimba pengalaman yang berbeda, dan mereka yang berambisi bersaing dengan klub-klub besar Eropa, motif-motifnya beragam, tetapi hasilnya bisa bermuara pada kepentingan timnas Inggris.

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Dan mungkin persoalannya bukanlah bahwa Liga Primer Inggris tidak lagi mampu mencetak bintang, melainkan lebih terkait dengan bahwa talenta Inggris kini mencari peluang berkembang di lebih dari satu tempat, dan bahwa jalan menuju puncak tidak lagi harus melewati Liga Primer semata.