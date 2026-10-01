Rapor timnas Belanda: para pemain pengganti mendapat nilai memuaskan, kakak-beradik Timber mendapat 3,5

Timnas Belanda melanjutkan Nations League dengan hasil imbang 2-2 melawan Yunani. Pelatih kepala Xavi Hernández mengubah skuadnya di banyak posisi, yang terkadang juga dipaksakan keadaan, tetapi itu jelas tidak membuahkan hasil. Voetbalzone memberikan nilai rapor kepada para pemain starter dan pemain pengganti yang bermain setidaknya 45 menit.

Nilai tertinggi dari starting XI dalam laga melawan Yunani menjadi milik Crycensio Summerville. Penyerang itu bekerja sangat keras dan terutama pada babak kedua menghadirkan banyak ancaman. Untuk itu, dia mendapat nilai 6,5. Joey Veerman, yang menyumbang satu assist, juga mendapat nilai lulus: 6.

Nilai terendah menjadi milik Jurriën Timber, Quinten Timber, Guus Til, Denzel Dumfries, dan Ruben van Bommel. Terutama kakak-beradik Timber tampil lemah di Thessaloniki.

Pada gol pertama Yunani, sudah banyak hal yang berjalan salah. Dumfries kalah dalam duel udara, setelah itu Virgil van Dijk berada sendirian setelah Timber maju terlalu jauh tanpa perlu. Bek Liverpool itu kemudian hanya terus mundur dan membiarkan Yunani mencetak gol.

Gol kedua diawali oleh Van Bommel. Dia mengoper bola langsung kepada lawan di area penalti timnas Belanda. Umpan silang yang kemudian datang juga dipertahankan dengan lemah oleh Jurriën Timber. Dia, bersama saudaranya, mendapat nilai 3,5.



Nilai rapor timnas Belanda

Pemain Nilai Bart Verbruggen 5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 3,5 Virgil van Dijk 5 Micky van de Ven 5 Joey Veerman 6 Quinten Timber 3,5 Guus Til 4 Crysencio Summerville 6.5 Mexx Meerdink 5 Ruben van Bommel 4,5 Ryan Gravenberch 6 Tijjani Reijnders 7 Noa Lang 7,5



