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Timnas Belanda menelan kekalahan pertama di bawah pelatih Xavi pada Senin malam. Di Berlin, mereka kalah telak 5-0 dari Jerman. Voetbalzone memberi nilai kepada semua pemain Belanda yang tampil setidaknya 45 menit.

Dengan absennya Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong, Denzel Dumfries menjadi kapten timnas Belanda. Namun, bek sayap itu jarang mampu memberi contoh yang baik bagi rekan-rekannya.

Dumfries beberapa kali memberi terlalu banyak ruang kepada lawan langsungnya, Derry Scherhant. Ia masih lolos ketika tembakan pemain Jerman itu mengenai tiang, tetapi sesaat sebelum turun minum, gol pembuka akhirnya tercipta.

Dumfries juga tampak kesulitan saat gol kedua terjadi. Bek Real Madrid itu semula mengira akan memotong bola, tetapi Florian Wirtz kembali menguasainya. Wirtz kemudian melepaskan tembakan indah yang menaklukkan Bart Verbruggen.

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Jumat lalu, Veerman masih menjadi salah satu pemain terbaik Belanda dengan sesama pengatur permainan, De Jong, di sisinya. Namun, melawan Jerman, ia juga jauh lebih kesulitan. Gelandang Borussia Dortmund itu tak mampu mengendalikan permainan dan kehilangan bola pada momen krusial menjelang gol pembuka Jerman.

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Quinten Timber, yang menggantikan De Jong setelah pemain itu mundur karena cedera, juga mencuri perhatian karena alasan negatif. Gelandang Crystal Palace itu kesulitan mengikuti tempo dan kerap mengambil keputusan keliru saat menguasai bola. Aksinya di tepi lapangan, ketika ia gagal menarik bola kembali dengan telapak kaki hingga menghadiahkan lemparan ke dalam, menggambarkan penampilannya.

Setelah tertinggal 2-0, Belanda tampak benar-benar kehilangan keyakinan untuk meraih hasil, dan permainan tim pun berantakan. Tak ada lagi pemain yang mampu luput dari keterpurukan itu. Di lini depan, tekad mereka kurang; lini tengah sepenuhnya kewalahan; dan pertahanan pun runtuh seperti rumah kartu.

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Hanya satu pemain yang sesekali masih menunjukkan aksi menarik saat menguasai bola: Crysencio Summerville. Pemain Belanda lainnya mendapat nilai jauh di bawah cukup.

Nilai pemain Belanda:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 3

Jan Paul van Hecke 4

Micky van de Ven 4

Jurriën Timber 5

Joey Veerman 4

Tijjani Reijnders 4

Quinten Timber 3

Crysencio Summerville 5,5

Donyell Malen 5

Cody Gakpo 5